Экс-министр спорта РФ Колобков о допуске российских команд: «Спортивным чиновникам пора прекратить быть трусами. Вообще все команды надо было допускать»

Павел Колобков заявил, что спортивным чиновникам пора прекратить быть трусами.

УЕФА разрешил российским командам, представленным игроками в возрасте до 17 лет, участвовать в международных турнирах. Они должны играть без гимна, флага и на нейтральной территории. Это означает, что мужская и женская сборные смогут принять участие в квалификации Евро-2023/24.

Бывший министр спорта России прокомментировал высказывание бывшего президента Шведского футбольного союза Карл-Эрика Нильссона.

«Спортивным чиновникам пора бы набраться храбрости и прекратить быть трусами.

Они должны быть смелыми и адекватными, а не бояться собственной тени.

Решение было принято правильное, да и вообще все команды надо было допускать.

Раз уж приняли его, то стойте за него до конца. Что ж, футбольные чиновники раньше отстаивали свою позицию, а на смену им пришли вот такие.

Раньше мы этого не замечали, но теперь многое о них поняли», – сказал Павел Колобков.

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