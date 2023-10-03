Экс-министр спорта РФ Колобков о допуске российских команд: «Спортивным чиновникам пора прекратить быть трусами. Вообще все команды надо было допускать»

Теги сборная России U-17 премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу Павел Колобков Р-Спорт Футбол

Павел Колобков заявил, что спортивным чиновникам пора прекратить быть трусами.

УЕФА разрешил российским командам, представленным игроками в возрасте до 17 лет, участвовать в международных турнирах. Они должны играть без гимна, флага и на нейтральной территории. Это означает, что мужская и женская сборные смогут принять участие в квалификации Евро-2023/24.

Бывший министр спорта России прокомментировал высказывание бывшего президента Шведского футбольного союза Карл-Эрика Нильссона.

«Спортивным чиновникам пора бы набраться храбрости и прекратить быть трусами.

Они должны быть смелыми и адекватными, а не бояться собственной тени.

Решение было принято правильное, да и вообще все команды надо было допускать.

Раз уж приняли его, то стойте за него до конца. Что ж, футбольные чиновники раньше отстаивали свою позицию, а на смену им пришли вот такие.

Раньше мы этого не замечали, но теперь многое о них поняли», – сказал Павел Колобков.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий