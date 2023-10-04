«МЮ» поддерживает тен Хага и видит в нем идеального тренера для прогресса в долгосрочной перспективе. Травмы считают одной из причин неудач

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг сохраняет поддержку руководства «МЮ», несмотря на серию неудач.

Как сообщает The Guardian, позиция тен Хага в качестве главного тренера «Манчестер Юнайтед» непоколебима в обозримом будущем и не является предметом обсуждения руководства клуба.

Несмотря на 6 поражений в 10 матчах на старте сезона, руководство твердо уверено в тен Хаге и считает его идеальным тренером для того, чтобы помочь команде прогрессировать в долгосрочной перспективе.

Хотя тен Хаг никогда не ссылался на травмы, объясняя слабую игру «Манчестер Юнайтед», в клубе полагают, что это один из факторов, обусловивших серию неудач – в какой-то момент тренер остался без 12 игроков. Например, из-за отсутствия травмированных Люка Шоу, Тирелла Маласии и Серхио Регилона у «МЮ» сейчас нет левого защитника, и на этой позиции тен Хаг вынужденно использует полузащитника Софьяна Амрабата.

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112 комментариев

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Royal Watcher
Другие 19 команд АПЛ абсолютно согласны с руководством МЮ…
#веримв7хага
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Донован хозяин НБА
Ответ Le Tallec
Если копенгаген обыграем дважды, то можно и новый контракт с прибавкой давать!
Лучше сразу статую перед Траффордом
+33
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+30
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JimPark
Травмы могут объяснить, почему он проигрывает Тоттенхему и Арсеналу, но не объясняют позорные лузы всяким Пэласам и Сараям.
+23
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Геннадий Тимченко
им лень искать и тратится на нового тренера - постараются 10хага оставить до продажи клуба
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Владислав Горшенин
Ответ андрэ
с учётом скандалов связанных с износилованием и избиениями, команда может смело писать заяву на игроков в каждом матче игроки надругиваются и надругиваются над клубом
Забавно , что уголовника Антони он любит и лелеит , которого вернул спустя 2 недели в основную команду , а главный враг народа у него - Санчо , который просто в приставку иногда любит поиграть , но его он отстраняет и публично унижает . Гениальный персонаж этот лысый )
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+18
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Александр Колосов
Я бы согласился с этим решением, если бы была хорошая игра, но не было результата. А на деле пока просто безнадега какая-то, притом, что Тен Хаг уже больше года у руля Юнайтед
+19
-3
+16
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Le Tallec
Если копенгаген обыграем дважды, то можно и новый контракт с прибавкой давать!
+18
-3
+15
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Отец Абду
Ответ Royal Watcher
Другие 19 команд АПЛ абсолютно согласны с руководством МЮ… #веримв7хага
Ну, Тен Хаг выполнил свои обещанные задачи:

1) притащил своих учеников из Аякса
2) попал в топ 4
3) побил несколько антирекордов, а антирекорды это тоже рекорды
4) 7 Хаг - новый бренд
5) пообещал построить крепость в линии обороны? Как и ожидалось построил крепость из песка

Что вы ещё хотите от него?:)
+24
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Nickolay Lyskov
"никогда не ссылался на травмы" - серьёзно? А как же "ни разу не удалось выставить лучший состав" и т.п.?
+12
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Тухель
Так с этим большинство согласны. Тен Хаг идеальный тренер для МЮ, Онана идеальный вратарь для МЮ, жаль что Магуайеру мало времени дают, ведь он идеальный ЦЗ для МЮ.
+12
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Алекс Мелкумян
Ответ Геннадий Тимченко
им лень искать и тратится на нового тренера - постараются 10хага оставить до продажи клуба
В это намного больше вериться чем в мнимую поддержку владельцев и их подчиненных, которые в футболе разбираются +- никак. 10 лет творили дичь в управлении и тут резко стали чето понимать, давать время, терпеть - так не бывает, им реально скорее всего просто впадлу чето менять придумывать.
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Ман Сити
Наконец отличная новость. Подумаешь 6 поражений в 10 матчах. Он же не какой-то там топ клуб тренирует.
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Ман Сити
Ответ Усатый КозлоБык ©
Хейтеры и глупцы, объясните пожалуйста как современной команде может играться без флангов? Далот на фланге это полный заглот Другую бровку вчера покрывал Амрабат, но тем не менее он не является профильном челноком. Основном центрального защитника нет. И все это вкупе с совершенно не здоровая атмосфера вокруг клуба да и внутри раздевалки (скажем спасибо Вуди который подписал кислого на сказочную зарплату, в то время как лича бьюется кость в кость и получает аж на 100 000 £ в неделю меньше)
Как хейтер объясняю. У Сити 1 профильный фланговый деф (Уокер) на всю команду уже 2-й сезон.
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dimamak10
Болею за МЮ и Спартак, чувствую что мой инфаркт ближе чемпионства
+8
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madrilenos
Ссылаться на травмы команде, которая по тратам на трасферы в последнее 5 лет точно в топ3, как то звучит очень глупо
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Pavel Harriss
обычно после таких слов происходит увольнение
+8
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Геннадий Тимченко
Ответ Street Fighter
А есть этот «новый тренер» рынке? Свободный топовый коуч, который согласится сейчас принять МЮ и гарантированно даст результат?
Конте есть, Зидан - или их тренерский уровень недостаточен❓🤔
+7
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Egorushka56
Ответ Le Tallec
Если копенгаген обыграем дважды, то можно и новый контракт с прибавкой давать!
Думаю, для этого 4 очков будет достаточно)
+4
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Le Tallec
Ответ Донован хозяин НБА
Лучше сразу статую перед Траффордом
Согласен. Вместо Бобби Чарльтона. Тен Хаг, Онана, Маласия!
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андрэ
с учётом скандалов связанных с износилованием и избиениями, команда может смело писать заяву на игроков в каждом матче игроки надругиваются и надругиваются над клубом
+7
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rasul.9719@icloud.com
какой важный игрок травмирован? чтобы так говорить? все игроки которые считаются топами они все в составе !!! травмированы только защитники при всем уважении они не решают исход матча! а те которые должны решать исход матча они все здоровы и играют каждый матч но ничего не показывают !!!!
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Royal Watcher
Ответ Отец Абду
Ну, Тен Хаг выполнил свои обещанные задачи: 1) притащил своих учеников из Аякса 2) попал в топ 4 3) побил несколько антирекордов, а антирекорды это тоже рекорды 4) 7 Хаг - новый бренд 5) пообещал построить крепость в линии обороны? Как и ожидалось построил крепость из песка Что вы ещё хотите от него?:)
Хочется какой-нибудь мощный трофей…
Что-то вроде Audi Cup, Coca Cola trophy….
🏆
И тогда его наследие будет легендарным, хотя кубок Лиги тоже нормас 🤣
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Александр Колосов
Ответ Ksandvankneshas
Игра то более-менее есть. Если бы каждый матч играли как с Бёрнли, то я бы согласился что Тен Хаг не тянет. А так нормально же играют, по крайней мере до первого пропущенного (какие-то жёсткие психологические проблемы у всей команды) и от этого ещё обиднее.
Оборона проходной двор. Линию не держат, соперников передают друг другу с опозданием, если соперник прессингует при розыгрыше от ворот, начинается паника, не понимают кому пасовать.
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Akmal 11.90
Я всегда так считал что в Африке не было топовые вратарь и не будет тоже.А когда то Карлос камени тоже считали одна из лучших перспективных вратар ну у него тоже не получился
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Street Fighter
Ответ Геннадий Тимченко
Конте есть, Зидан - или их тренерский уровень недостаточен❓🤔
Конте? А ты забыл его провал в шпорах? Не думаю, что этот скандалист подходит в качестве тренера для долгосрочной перспективы. Зидан? А он точно МЮ примет? И где опять же гарантия, что он даст результат? Не надо только писать, что «он же ЛЧ с реалом выигрывал». МЮ это не Реал.
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