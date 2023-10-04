«МЮ» поддерживает тен Хага и видит в нем идеального тренера для прогресса в долгосрочной перспективе. Травмы считают одной из причин неудач

Эрик тен Хаг сохраняет поддержку руководства «МЮ», несмотря на серию неудач.

Как сообщает The Guardian, позиция тен Хага в качестве главного тренера « » непоколебима в обозримом будущем и не является предметом обсуждения руководства клуба.

Несмотря на 6 поражений в 10 матчах на старте сезона, руководство твердо уверено в тен Хаге и считает его идеальным тренером для того, чтобы помочь команде прогрессировать в долгосрочной перспективе.

Хотя тен Хаг никогда не ссылался на травмы, объясняя слабую игру «Манчестер Юнайтед», в клубе полагают, что это один из факторов, обусловивших серию неудач – в какой-то момент тренер остался без 12 игроков. Например, из-за отсутствия травмированных Люка Шоу, Тирелла Маласии и Серхио Регилона у «МЮ» сейчас нет левого защитника, и на этой позиции тен Хаг вынужденно использует полузащитника Софьяна Амрабата.

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