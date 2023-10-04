«МЮ» поддерживает тен Хага и видит в нем идеального тренера для прогресса в долгосрочной перспективе. Травмы считают одной из причин неудач
Эрик тен Хаг сохраняет поддержку руководства «МЮ», несмотря на серию неудач.
Как сообщает The Guardian, позиция тен Хага в качестве главного тренера «Манчестер Юнайтед» непоколебима в обозримом будущем и не является предметом обсуждения руководства клуба.
Несмотря на 6 поражений в 10 матчах на старте сезона, руководство твердо уверено в тен Хаге и считает его идеальным тренером для того, чтобы помочь команде прогрессировать в долгосрочной перспективе.
Хотя тен Хаг никогда не ссылался на травмы, объясняя слабую игру «Манчестер Юнайтед», в клубе полагают, что это один из факторов, обусловивших серию неудач – в какой-то момент тренер остался без 12 игроков. Например, из-за отсутствия травмированных Люка Шоу, Тирелла Маласии и Серхио Регилона у «МЮ» сейчас нет левого защитника, и на этой позиции тен Хаг вынужденно использует полузащитника Софьяна Амрабата.
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#веримв7хага
1) притащил своих учеников из Аякса
2) попал в топ 4
3) побил несколько антирекордов, а антирекорды это тоже рекорды
4) 7 Хаг - новый бренд
5) пообещал построить крепость в линии обороны? Как и ожидалось построил крепость из песка
Что вы ещё хотите от него?:)
Что-то вроде Audi Cup, Coca Cola trophy….
🏆
И тогда его наследие будет легендарным, хотя кубок Лиги тоже нормас 🤣