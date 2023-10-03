Карпин о выгорании и усталости от футбола: «А можно устать от футбола? Вы не устали этой хренью заниматься?»

Валерий Карпин высказался о результатах «Ростова» в последних матчах.

В 5-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Ростов» уступил « » со счетом 1:3. Команда под руководством не побеждает в 6 матчах подряд.

– Вы ожидали спад результатов у « »?

– Ожидал.

– Как это можно исправить?

– Играть лучше.

– Чем это можно объяснить? Арташес Арутюнянц сказал, что это синдром второго сезона. Вы согласны?

– Да.

– Дело в том, что молодая команда?

– Наверное.

– Некоторым кажется, что вы внутренне совсем выгорели. Есть такое?

– Не знаю.

– Вы устали от футбола в целом?

– А можно устать от футбола? Вы не устали этой хренью заниматься? Я в футболе всю жизнь, потому что мне нравится.

– Удивляет результативность в этом сезоне?

– Нет. Стал больше играть и больше забивать.

– Можно ли сказать, что они примерно одного уровня с ?

– Посмотрим. Надо еще время.

– Что с Глебовым?

– Сильный ушиб.

– Допускаете, что до конца сезона можете покинуть «Ростов»?

– Нет, – сказал Карпин.

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