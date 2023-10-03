Карпин о выгорании и усталости от футбола: «А можно устать от футбола? Вы не устали этой хренью заниматься?»

Теги Локомотив Ростов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Валерий Карпин Николай Комличенко Егор Голенков Данил Глебов контент Футбол

Валерий Карпин высказался о результатах «Ростова» в последних матчах.

В 5-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Ростов» уступил «Локомотиву» со счетом 1:3. Команда под руководством Валерия Карпина не побеждает в 6 матчах подряд.

– Вы ожидали спад результатов у «Ростова»?

– Ожидал.

– Как это можно исправить?

– Играть лучше.

– Чем это можно объяснить? Арташес Арутюнянц сказал, что это синдром второго сезона. Вы согласны?

– Да.

– Дело в том, что молодая команда?

– Наверное.

– Некоторым кажется, что вы внутренне совсем выгорели. Есть такое?

– Не знаю.

– Вы устали от футбола в целом?

– А можно устать от футбола? Вы не устали этой хренью заниматься? Я в футболе всю жизнь, потому что мне нравится.

– Удивляет результативность Голенкова в этом сезоне?

– Нет. Стал больше играть и больше забивать.

– Можно ли сказать, что они примерно одного уровня с Комличенко?

– Посмотрим. Надо еще время.

– Что с Глебовым?

– Сильный ушиб.

– Допускаете, что до конца сезона можете покинуть «Ростов»?

– Нет, – сказал Карпин.

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27 комментариев

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server1ucker
Представляю сколько бы здесь было гневных комментариев, если бы такое вью дал Черчесов
+29
-5
+24
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Люблю осень
Когда-то это называлось харизмой, а теперь просто какое-то хамство.
+24
-4
+20
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Кто составил коспекты Лобановского?
За 14 лет ноль трофеев, выгорание понятно.
+19
-5
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Aleksandr Dubovik
Ну честно говоря какое то быдло, вопросы вполне адекватные. Устать можно от всего что угодно
+11
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psv300
Хам обычный, ничего нового.
+8
-2
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владимир семенов
А чего ему уставать,средний тренер не отягощенный результатом ,тренируй в свое удовольствие,в одном клубе не получилось,в другой позовут
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Ренат Довлятчин
Ответ Богдан Бондарчук
Путин: " А можно устать от меня? Я никогда не устану хоронить свою страну "
больше нечего приплести к спортивной новости?
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Только Крылья
вот ЭТО "тренирует" сборную, получая ни за что кучу бабла. ответственности ноль, зато зарплата вовремя.

отвечать нормально как не умел журналистам, так и не научился. хотя это его обязанность! противно уже просто читать и слушать его высокомерное быдлячество и ответы на отлюбись
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buturlinomo
Нормальные вопросы, к чему такое хамство?
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AlexZhano__
Конечно можно! Я как зритель уже устал, а работник устал бы тем более.
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Клирик
Краткость - сестра таланта!)
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Богдан Бондарчук
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Ренат Довлятчин
больше нечего приплести к спортивной новости?
Учитывая куда дед загнал спорт в нашей стране, то - нет.
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MachineGunKelly
Ответ server1ucker
Представляю сколько бы здесь было гневных комментариев, если бы такое вью дал Черчесов
ну а что не так? Валера болельщикам больше нравится, чем Черчесов.
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Mark Semenyuk
Ответ Люблю осень
Когда-то это называлось харизмой, а теперь просто какое-то хамство.
На все вопросы ответил, кроме очевидной провокации.
Саламыч на обычный вопрос ответил в духе "я что перед вами отчитываться должен? "
Когда Георгиевич себя полевым командиром или Ростовским авторитетом называть будет - тогда стоит обеспокоиться.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Люблю осень
Когда-то это называлось харизмой, а теперь просто какое-то хамство.
Хамство в том, что хреновый вопрос назвали хреновым?
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Клирик
Ответ градус ненависти
Раньше Валера был все же другим, особенно периода матч тв, объяснял, подмечал какие-то любопытные детали, нормально общался с болельщиками и журналистами. А после того как ему дали сборную, чсв возросло до небес, появилось поведение капризной дамы («ой, как мне все это надоело») и общение на отъ/сь в духе овцебыка
Ничего у него не выросло, эксперт на телеканале должен базарить, тренер команды нет. Он это не любит, вот и всё.
Всё просто, там одно, здесь другое, не надо сравнивать.
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