Карпин о выгорании и усталости от футбола: «А можно устать от футбола? Вы не устали этой хренью заниматься?»
Валерий Карпин высказался о результатах «Ростова» в последних матчах.
В 5-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Ростов» уступил «Локомотиву» со счетом 1:3. Команда под руководством Валерия Карпина не побеждает в 6 матчах подряд.
– Вы ожидали спад результатов у «Ростова»?
– Ожидал.
– Как это можно исправить?
– Играть лучше.
– Чем это можно объяснить? Арташес Арутюнянц сказал, что это синдром второго сезона. Вы согласны?
– Да.
– Дело в том, что молодая команда?
– Наверное.
– Некоторым кажется, что вы внутренне совсем выгорели. Есть такое?
– Не знаю.
– Вы устали от футбола в целом?
– А можно устать от футбола? Вы не устали этой хренью заниматься? Я в футболе всю жизнь, потому что мне нравится.
– Удивляет результативность Голенкова в этом сезоне?
– Нет. Стал больше играть и больше забивать.
– Можно ли сказать, что они примерно одного уровня с Комличенко?
– Посмотрим. Надо еще время.
– Что с Глебовым?
– Сильный ушиб.
– Допускаете, что до конца сезона можете покинуть «Ростов»?
– Нет, – сказал Карпин.
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отвечать нормально как не умел журналистам, так и не научился. хотя это его обязанность! противно уже просто читать и слушать его высокомерное быдлячество и ответы на отлюбись
Саламыч на обычный вопрос ответил в духе "я что перед вами отчитываться должен? "
Когда Георгиевич себя полевым командиром или Ростовским авторитетом называть будет - тогда стоит обеспокоиться.
Всё просто, там одно, здесь другое, не надо сравнивать.