Карпин про 1:3 с «Локо»: «На Кубок играет второй состав, в защите вышли мальчики по 18 лет. Что мы еще можем поменять?»

Теги Локомотив Ростов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Валерий Карпин Матч ТВ Футбол

Валерий Карпин высказался о ротации состава в чемпионате и Кубке.

«Ростов» уступил «Локомотиву» со счетом 1:3 в 5-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

– В каком состоянии Комличенко и Глебов, отсутствовавший сегодня в заявке?

– Комличенко, возможно, будет в заявке на матч с «Краснодаром». Глебов восстанавливается после игры с «Уралом».

– Ротация помогает вам сохранить свежесть команды в двух турнирах?

– На Кубок играет второй состав. Что мы еще можем поменять? Какую стратегию? На поле в защите сегодня вышли мальчики по 18 лет.

– Как поддерживаете своих игроков перед матчем?

– Руками, чтобы не упали. Иногда хвалю, иногда ругаю, в зависимости от матча, – сказал главный тренер «Ростова».

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3 комментария

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IlyaGrain
Мальчики по 18 лет 🤦🏻‍♂️ а ниче что например в 18 лет уже оружие выдают и машину водят ??!
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nikolaich
Ответ IlyaGrain
Мальчики по 18 лет 🤦🏻‍♂️ а ниче что например в 18 лет уже оружие выдают и машину водят ??!
А некоторые уже женятся и, даже, паспорт имеют. Вот так "ниче"!
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An Kr
Ответ IlyaGrain
Мальчики по 18 лет 🤦🏻‍♂️ а ниче что например в 18 лет уже оружие выдают и машину водят ??!
странное сравнение. Они то могут играть хоть в 16, но опыт, выбор позиции и т.д. при0одят не в 18 лет.
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