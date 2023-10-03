Карпин про 1:3 с «Локо»: «На Кубок играет второй состав, в защите вышли мальчики по 18 лет. Что мы еще можем поменять?»

Валерий Карпин высказался о ротации состава в чемпионате и Кубке.

«Ростов» уступил « » со счетом 1:3 в 5-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

– В каком состоянии Комличенко и Глебов, отсутствовавший сегодня в заявке?

– Комличенко, возможно, будет в заявке на матч с «Краснодаром». Глебов восстанавливается после игры с «Уралом».

– Ротация помогает вам сохранить свежесть команды в двух турнирах?

– На Кубок играет второй состав. Что мы еще можем поменять? Какую стратегию? На поле в защите сегодня вышли мальчики по 18 лет.

– Как поддерживаете своих игроков перед матчем?

– Руками, чтобы не упали. Иногда хвалю, иногда ругаю, в зависимости от матча, – сказал главный тренер « ».

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