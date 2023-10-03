«Ростов» не побеждает 6 матчей подряд – 2 поражения и 4 ничьих
Серия «Ростова» без побед продлилась до шести матчей.
Команда тренера Валерия Карпина уступила «Локомотиву» (1:3) в игре Фонбет Кубка России.
Ростовчане не выигрывают шесть игр подряд во всех турнирах – 2 поражения и 4 ничьих.
В прошлый раз «Ростов» одержал победу 30 августа над «Локомотивом» (2:1) в игре Кубка России.
Следующий матч «Ростов» проведет против «Краснодара» в Мир РПЛ.
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