«Ростов» не побеждает 6 матчей подряд – 2 поражения и 4 ничьих

Серия «Ростова» без побед продлилась до шести матчей.

Команда тренера уступила « » (1:3) в игре Фонбет Кубка России.

Ростовчане не выигрывают шесть игр подряд во всех турнирах – 2 поражения и 4 ничьих.

В прошлый раз « » одержал победу 30 августа над «Локомотивом» (2:1) в игре Кубка России.

Следующий матч «Ростов» проведет против «Краснодара» в Мир РПЛ.

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