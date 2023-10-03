«Ростов» не побеждает 6 матчей подряд – 2 поражения и 4 ничьих

Теги Локомотив Ростов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Валерий Карпин Футбол

Серия «Ростова» без побед продлилась до шести матчей.

Команда тренера Валерия Карпина уступила «Локомотиву» (1:3) в игре Фонбет Кубка России.

Ростовчане не выигрывают шесть игр подряд во всех турнирах – 2 поражения и 4 ничьих.

В прошлый раз «Ростов» одержал победу 30 августа над «Локомотивом» (2:1) в игре Кубка России.

Следующий матч «Ростов» проведет против «Краснодара» в Мир РПЛ.

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7 комментариев

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pihurman
После игры с Краснодаром - будет 7)
+6
-2
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Roman
Некогда Валере за Ростов переживать, все о сборной думает, не бережет себя...
+7
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+4
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artpal
Справедливости ради, последняя победа - над Рубином по пенальти
+4
0
+4
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ericssons
Ответ Roman
Некогда Валере за Ростов переживать, все о сборной думает, не бережет себя...
Об Эстонии он уже давно думает.
+1
0
+1
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Ярик01
Время Божовича. Тем более он патриотичный, а не как Валера. И даже титулы в тренерской карьере есть.
+2
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