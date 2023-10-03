Карпин о пенальти в матче с «Локо»: «Помолчу, как Гончаренко. В игре с «Уралом» положение руки признали естественным, сейчас – нет. И они еще возмущаются»
Валерий Карпин недоволен судейством в матче с «Локомотивом».
В матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Ростов» уступил «Локомотиву» со счетом 1:3.
На 6-й минуте судья Артем Любимов назначил пенальти в ворота «Ростова» после попадания мяча в руку Илье Киршу в штрафной площади. Антон Миранчук не смог реализовать 11-метровый.
– Рассматривали эту игру как подготовку к субботнему матчу против «Краснодара»?
– Да, поэтому сегодня не играл никто из тех, кто будет играть в субботу.
– Что сказали судьям в эпизоде с назначением пенальти?
– Ничего. И сейчас помолчу, как Гончаренко. В чем отличие этого пенальти от пенальти в игре с «Уралом»? Тогда руку признали в естественном положении, сейчас – в неестественном.
И «Урал» еще чем‑то возмущается, – сказал главный тренер «Ростова».
Ноль слов. Гончаренко молчал в ответ на все вопросы после судейского скандала 😳
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Мне, говорю, товарищ деверь, довольно обидно про морду слушать. Я, говорю, товарищ деверь, родной матери не позволю морду мне арбузом разбивать. И вообще, говорю, чай у вас шваброй пахнет. Тоже, говорю, приглашение. Вам, говорю, чертям, три стакана и одну кружку разбить и то мало".
(М. Зощенко)
Аххахах
Автор великих цитат про Фалькао и пятку)