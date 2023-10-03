Карпин о пенальти в матче с «Локо»: «Помолчу, как Гончаренко. В игре с «Уралом» положение руки признали естественным, сейчас – нет. И они еще возмущаются»

Валерий Карпин недоволен судейством в матче с «Локомотивом».

В матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Ростов» уступил « » со счетом 1:3.

На 6-й минуте судья Артем Любимов назначил пенальти в ворота «Ростова» после попадания мяча в руку в штрафной площади. Антон Миранчук не смог реализовать 11-метровый.

– Рассматривали эту игру как подготовку к субботнему матчу против «Краснодара»?

– Да, поэтому сегодня не играл никто из тех, кто будет играть в субботу.

– Что сказали судьям в эпизоде с назначением пенальти?

– Ничего. И сейчас помолчу, как Гончаренко. В чем отличие этого пенальти от пенальти в игре с «Уралом»? Тогда руку признали в естественном положении, сейчас – в неестественном.

И « » еще чем‑то возмущается, – сказал главный тренер « ».

Ноль слов. Гончаренко молчал в ответ на все вопросы после судейского скандала 😳

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