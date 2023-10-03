Карпин о пенальти в матче с «Локо»: «Помолчу, как Гончаренко. В игре с «Уралом» положение руки признали естественным, сейчас – нет. И они еще возмущаются»

Теги Локомотив Ростов ФОНБЕТ Кубок России судьи Урал Валерий Карпин Виктор Гончаренко Матч ТВ Артем Любимов Илья Кирш Футбол

Валерий Карпин недоволен судейством в матче с «Локомотивом».

В матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Ростов» уступил «Локомотиву» со счетом 1:3.

На 6-й минуте судья Артем Любимов назначил пенальти в ворота «Ростова» после попадания мяча в руку Илье Киршу в штрафной площади. Антон Миранчук не смог реализовать 11-метровый.

– Рассматривали эту игру как подготовку к субботнему матчу против «Краснодара»?

– Да, поэтому сегодня не играл никто из тех, кто будет играть в субботу.

– Что сказали судьям в эпизоде с назначением пенальти?

– Ничего. И сейчас помолчу, как Гончаренко. В чем отличие этого пенальти от пенальти в игре с «Уралом»? Тогда руку признали в естественном положении, сейчас – в неестественном.

И «Урал» еще чем‑то возмущается, – сказал главный тренер «Ростова».

Ноль слов. Гончаренко молчал в ответ на все вопросы после судейского скандала 😳

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47 комментариев

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андрей лазовский
Сказал,что помолчит как Гончаренко, но немного накинул ...
+80
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+78
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bro Lo
"Я сейчас промолчу...", и затем добавил ...
+26
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fregat96
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Хейтеры, ваш выход. Основной тезис ваших слов : Валера всё врёт.
Конечно наврал.... Сразу... Типа промолчу и каааак заговорил!
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+13
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fregat96
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
После матча Урал-Ростов прошлого чемпионата тоже говорили, что у Урала есть основания возмущаться, Урал обратился в ЭСК с просьбой рассмотреть 4 момента. Что было дальше знаешь?
Привет, че то вроде Валера промолчать хотел, а похоже на легкую истерику))).Как тебе? А ведь это всего лишь Кубок.. Жду нелегкой истерики, обязательно будет, но это же будет другое, да ведь? А Валера тип неспокойный...)))
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+6
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Antony Klestoff
Карма за прошлый сезон, Валера
+13
-8
+5
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Лжетрофеич
" Ничего я на это не ответил. Только побледнел ужасно и говорю:
Мне, говорю, товарищ деверь, довольно обидно про морду слушать. Я, говорю, товарищ деверь, родной матери не позволю морду мне арбузом разбивать. И вообще, говорю, чай у вас шваброй пахнет. Тоже, говорю, приглашение. Вам, говорю, чертям, три стакана и одну кружку разбить и то мало".
(М. Зощенко)
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Алексей Тарлыков
У Урала точно есть все основания возмущаться
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Dr_horrible
Чтоб Валера, да и помолчал)
Аххахах
Автор великих цитат про Фалькао и пятку)
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fregat96
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
В матче Ростов-Урал судья не чудил в пользу гостей?
Да конечно чудил, пытался "откупиться" от пенальки им. Байрамяна.
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тот самый Кадрус
Ты бы совесть имел бы что ли, Валера? Там Хорен толкнул защитника Урала в спину и заставил того расставить руки в сторону для равновесия. Если бы такое поставили в ворота Ростова, ты бы на себе все свои локоны вырвал от возмущения! Мяч не попал киршу в руку, он сделал в сторону мяча движение прижатой к корпусу рукой. А что на счёт липового удаления футболиста Урала?
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Сергей Лепехин
Отличие в том, что пенальти не реализован, а значит не повлиял на результат.
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fregat96
Ответ Владимир Копаев
судья явный москвич
Да да Галимов почти....)))
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fregat96
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
"нейтральные" это кто хоть? Кстати, а как относятся?
1.Нейтральные-это не ростовские(переев такие же глупые вопросы задавал, ты же адекватный, зачем?) 2.Ну ты же любишь плюсики, посчитай...)))
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Лжетрофеич
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Это у тебя врождённое или благоприобретённое? Я не могу не читать адресованные мне комменты.
У меня??? Ты же говорил о себе, нет?
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Alex Oz
Чья бы корова молчала, а твоя бы - молчала
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Лжетрофеич
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Если ты веришь в правдивость этих слов, это твоё право. Мне подобное, пожалуйста, не сообщай. Хорошо ?
хорошо, так впредь и буду писать "Алексеичу не читать")
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fregat96
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Это и фсё, что ты смог придумать? Попробуй ещё. А что? А вдруг?
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fregat96
Ответ Даня Чебыкин
не спорь с ним. этот алексич из фанатиков. он и в пенальти уверен был в матче с ростовым и в красной карточке. не мечи бисер.
Да не, он в пенальти не уверен. Он просто на стиле самдypak. Он факты пропускает, но заостряет на косвенном. Да я и обещал ему "заострить" внимание на первой же Валериной "ну и" истерике. Правда не думал, что это будет так быстро))
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Даня Чебыкин
даже промолчать как гончаренко не получилось. наслаждайся, валера! вот так у нас судят
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Александр Зубков
Ответ андрей лазовский
Сказал,что помолчит как Гончаренко, но немного накинул ...
Ага. Молчаливый Карп.
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vova88
Ответ андрей лазовский
Сказал,что помолчит как Гончаренко, но немного накинул ...
он жестами показал)))
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rupitoks
Пенальти это больное для Карпина
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ fregat96
Ты Валере продублируй. Просто посыл тебе мой простой-ошибаются по всем и незачем глумиться над тем же Гришей-истерика и прочее. Это будет и с ростовскими деятелями,рано или поздно. Могу ставочку заслать.
Зашли, зашли. А заодно приведи пример хоть одной истерики от Арутюнянца за 6 лет, что он руководит Ростовом.
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fregat96
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Про "другое" это к чему хоть было сказано? Сам то хоть понял?
Для тех кто с бронепоезда. Другое, это когда судьи чудят не в твою пользу.
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Ярик01
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