«Зенит» дал «Балтике» белые гетры на матч Кубка. Калининградцам не разрешили играть в черных
«Зенит» поделился гетрами с «Балтикой».
Команды проводят матч в рамках 5-го тура группового этапа Фонбет Кубка России (1:0, первый тайм).
Комментатор «Матч ТВ» Павел Богданов рассказал, что игрокам «Балтики» не разрешили играть в черных гетрах. Арбитры решили, что их можно спутать с темно-синими гетрами «Зенита».
Запасного комплекта гетр у команды из Калининграда не оказалось, поэтому «Зенит» поделился с соперником белыми гетрами.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Балтика».
Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»
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