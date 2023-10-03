«Зенит» дал «Балтике» белые гетры на матч Кубка. Калининградцам не разрешили играть в черных

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«Зенит» поделился гетрами с «Балтикой».

Команды проводят матч в рамках 5-го тура группового этапа Фонбет Кубка России (1:0, первый тайм). 

Комментатор «Матч ТВ» Павел Богданов рассказал, что игрокам «Балтики» не разрешили играть в черных гетрах. Арбитры решили, что их можно спутать с темно-синими гетрами «Зенита».

Запасного комплекта гетр у команды из Калининграда не оказалось, поэтому «Зенит» поделился с соперником белыми гетрами. 

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Балтика». 

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»

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36 комментариев

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АРТУР АЛИЕВ
Жизни чёрных гетр тоже важны
+88
-6
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sergspartak
Ответ Кирилл
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ну так судьи на борьбу в ногах смотрят, логично.
+80
-4
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Инженер Управляющий
Идиотизм
+70
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Каба
Думаю, потому что судьям важно видеть именно ноги, и чтобы в глазах не путались цвета им важно видеть чёткую разницу.
+29
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Сибиряк
Ответ Инженер Управляющий
Идиотизм
Судье на бровке для определения офсайда нужно чётко различать соперников
+23
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Pertinax Gandi
Было бы логичней, если бы белые гетры надели в таком случае зенитовцы. Они же сине-бело-голубые.
+24
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N. Vidich
Ответ Инженер Управляющий
помню как раздражала белая форма и черные гетры Севильи, тут наоборот придумали... почему нельзя интересно?
Так написано же, чтобы не перепутать с темно синими зенита
+11
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Artem Ka
Ответ Инженер Управляющий
Странно что не заставили Зенит поменять синие гетры на белые, тем более что у них они были))
Они хозяева. Они выбирают форму
+8
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Tintobrass
Ответ Александр Зубков
Логичнее было бы Зениту белые гетры надеть.
логично было бы Балтике в родные цвета одеться с белой майкой и белыми гетрами 🤷🏻‍♂️
+5
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Evgeny Trifonov
Ответ Инженер Управляющий
Странно что не заставили Зенит поменять синие гетры на белые, тем более что у них они были))
Хозяева выбирают форму, никто их заставить не может.
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Инженер Управляющий
помню как раздражала белая форма и черные гетры Севильи, тут наоборот придумали... почему нельзя интересно?
+7
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topsatan
А заранее это ни как не обговаривается? Все же в курсе кто хозяин и в чем играет, колхоз
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Инженер Управляющий
Ответ Кирилл
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Странно что не заставили Зенит поменять синие гетры на белые, тем более что у них они были))
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Vedved
Ответ Игнотус Певерелл
Л-логика. Почему Зенит не мог поменять свои гетры?
Наверное, потому что они дома играют 🤔
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N. Vidich
Ответ Инженер Управляющий
Не увидел, спасибо, модератор поправил текст новости что ли?
Не знаю, может и исправляли).
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Павел Нестеров
интересно, а если бы не было гетр других, то что?
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dimitrii63
ладно хоть исподнее своё, а то пошла бы вода горячая
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Spaten
Коломбо белые гетры
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Ivan
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а трусы они им чистые не предоставили?
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Северный болельщик
Я думал, что наши судьи дальтоники
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Александр Зубков
Логичнее было бы Зениту белые гетры надеть.
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