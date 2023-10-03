Гендиректор «Балтики»: «Едем в Петербург за победой. Верим, что сможем снова успешно сыграть с «Зенитом»

Гендиректор «Балтики» настроен на победу в сегодняшнем матче с «Зенитом».

Команды встретятся в рамках 5-го тура Фонбет Кубка России.

«Трудно сказать, почему у нас такие разные результаты в чемпионате и Кубке. Возможно, в Кубке меньше давления на ребят. Как-то сразу пошли победы, поэтому команда раскрепостилась. Спокойнее выходит на поле. Так что верим, что сможем снова успешно сыграть с « ».

Мы идем от матча к матчу, хотим побеждать в каждой игре. И, конечно, едем в Петербург за победой», – сказал Кирилл Волженков.

В 3-м туре Кубка России калининградцы обыграли дома «Зенит» со счетом 1:0.

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline