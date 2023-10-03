Гендиректор «Балтики»: «Едем в Петербург за победой. Верим, что сможем снова успешно сыграть с «Зенитом»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Балтика Футбол

Гендиректор «Балтики» настроен на победу в сегодняшнем матче с «Зенитом».

Команды встретятся в рамках 5-го тура Фонбет Кубка России.

«Трудно сказать, почему у нас такие разные результаты в чемпионате и Кубке. Возможно, в Кубке меньше давления на ребят. Как-то сразу пошли победы, поэтому команда раскрепостилась. Спокойнее выходит на поле. Так что верим, что сможем снова успешно сыграть с «Зенитом».

Мы идем от матча к матчу, хотим побеждать в каждой игре. И, конечно, едем в Петербург за победой», – сказал Кирилл Волженков.

В 3-м туре Кубка России калининградцы обыграли дома «Зенит» со счетом 1:0.

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2 комментария

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BaltikaSPb
Футболки уже выпустили ?
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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