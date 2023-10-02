Экс-комиссар полиции Испании заявил, что Лапорта «слил» полицейским информацию, приведшую к заключению Роселя в тюрьму. Президент «Барсы» подаст в суд из-за этих слов

Теги Барселона Ла Лига Жоан Лапорта Сандро Росель Футбол

Президент «Барселоны» подаст в суд на экс-комиссара полиции Испании за его слова.

Хосе Мануэль Вильярехо, работавший в испанской полиции, заявил, что Жоан Лапорта предоставил полиции информацию, приведшую к тюремному заключению Сандро Роселя.

В мае 2017 года бывшего президента «Барселоны» арестовали по обвинению в отмывании денег. В феврале 2019-го он вышел на свободу, проведя в заключении 643 дня. В апреле того же года с него сняли все обвинения.

«В политике есть три вида врагов: злобные, кровожадные и однопартийцы. В случае с Роселем информацию предоставил Лапорта. Люди из окружения президента слили информацию о Роселе», – заявил Вильярехо в эфире RAC1.

Лапорта подаст в суд на бывшего полицейского из-за этих слов, сообщает Diario Sport. Он считает эту информацию «абсолютно ложной».

Вильярехо обвиняют в связях с коррумпированными испанскими политиками и бизнесменами, за что его арестовывали в 2017 году.

Экс-комиссар полиции Испании заявил, что на «Барсу» и Роселя давили из-за поддержки независимости Каталонии. Бывший президент клуба провел в заключении почти 2 года

Экс-президент «Барсы» Росель о том, что в испанских тюрьмах выдают презервативы и вазелин: «Там много гомосексуальных отношений. Даже если ты не гей»

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28 комментариев

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Ночной кошмар Логинова
Больше Чем Клоунада
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Алексей Ненахов
Ответ Zed_patriot
вот с такими президентами Месси взял 35 трофеев с Барсой, понимаете величие чемпиона мира?
Намёк на то что всё было куплено ,мы и так знали
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Martin Naceri
Ответ Zed_patriot
вот с такими президентами Месси взял 35 трофеев с Барсой, понимаете величие чемпиона мира?
И тут Месси вставил)))
Это уже до абсурда доходит
Скоро появится такая ветвь как Мессицизм
+4
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Алексей Ненахов
Ответ Martin Naceri
И тут Месси вставил))) Это уже до абсурда доходит Скоро появится такая ветвь как Мессицизм
Им лечебница уже не поможет , там только дурка
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Мансур Абдрахимов
САНТА-БАРБАРА
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Zed_patriot
вот с такими президентами Месси взял 35 трофеев с Барсой, понимаете величие чемпиона мира?
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TAGAY
что то не так в этом деле.. Негейра спокойно шантажирует Барсу что выдаст всех если не заплатят, зная что если обвинят в коррупции то он будет первым кто полетит за решетку за взятку, причем самый большое наказание в этом деле получил бы именно он.. а тут Лапорта сливает инфо чтоб слить Росселя.. являясь президентом клуба вполне странно, ведь он все равно был бы тем из за кого команду могут отправить в сегунду, его имя была бы вся в опозорена.. из этих данных можно делать вывод что либо в этом деле ничем серьезным ни участникам ни клубу не грозит кроме штрафа либо люди(участники этого дела) сошли с сума и им жить надоела и хотя провести некоторое время в тишине(в тюрьме)
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ivanzhu90
Может ещё выяснится что Блаттера слил Платини, а затем Блаттер в отмеску сдал Платини 🙃

Да быть такого не может
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Джульетта
В этой ситуации мне больше всего жаль адекватных болел великого клуба ((( каждый день какое-то дно пробивается руководством барсы
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Verhovn
Мда... Какой же Лапорта коварный и беспринципный тип))
Слишком много разных подобных новостей о бчк, и все они негативные. Это неспроста. ))
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градус ненависти
Пусть ещё вальнут друг друга. опг бчк
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denisques
Ответ Royal Watcher
Да хватит уже, серьезно, это ….
кто бы говорил 🤮
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ЧИКО
Ответ Zed_patriot
вот с такими президентами Месси взял 35 трофеев с Барсой, понимаете величие чемпиона мира?
Будь осторожным!!! были такие случаи когда при упоминании имени Месси, люди испытывали нехватку кислорода…
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Nikita Ufimtsev
Ответ Martin Naceri
И тут Месси вставил))) Это уже до абсурда доходит Скоро появится такая ветвь как Мессицизм
Так уже появилась
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