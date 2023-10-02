Экс-комиссар полиции Испании заявил, что Лапорта «слил» полицейским информацию, приведшую к заключению Роселя в тюрьму. Президент «Барсы» подаст в суд из-за этих слов

Президент «Барселоны» подаст в суд на экс-комиссара полиции Испании за его слова.

Хосе Мануэль Вильярехо, работавший в испанской полиции, заявил, что предоставил полиции информацию, приведшую к тюремному заключению .

В мае 2017 года бывшего президента «Барселоны» арестовали по обвинению в отмывании денег. В феврале 2019-го он вышел на свободу, проведя в заключении 643 дня. В апреле того же года с него сняли все обвинения.

«В политике есть три вида врагов: злобные, кровожадные и однопартийцы. В случае с Роселем информацию предоставил Лапорта. Люди из окружения президента слили информацию о Роселе», – заявил Вильярехо в эфире RAC1.

Лапорта подаст в суд на бывшего полицейского из-за этих слов, сообщает Diario Sport. Он считает эту информацию «абсолютно ложной».

Вильярехо обвиняют в связях с коррумпированными испанскими политиками и бизнесменами, за что его арестовывали в 2017 году.

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