Перес и Анчелотти лично извинились перед игроком «Жироны» за фол Начо. Защитник «Реала» тоже звонил Порту – он избежал серьезной травмы

Флорентино Перес извинился перед игроком «Жироны» за фол Начо Фернандеса.

Напомним, в матче 8-го тура Ла Лиги Начо получил прямую красную карточку на 93-й минуте за грубый подкат против игрока «Жироны» . Полузащитника каталонской команды унесли с поля на носилках. Позже Начо принес извинения за фол против Порту в соцсетях.

Как передает Cadena Ser со ссылкой на Carrusel Deportivo, после матча президент мадридского « » позвонил Порту и от имени клуба принес извинения за фол Начо. Ранее так же поступили сам капитан «сливочных» и .

Отмечается, что Порту удалось избежать серьезной травмы. Полузащитник «Жироны» смог покинуть стадион самостоятельно, несмотря на хромоту.

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