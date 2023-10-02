Перес и Анчелотти лично извинились перед игроком «Жироны» за фол Начо. Защитник «Реала» тоже звонил Порту – он избежал серьезной травмы

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига травмы Флорентино Перес Жирона Начо Фернандес Кристиан Порту Здоровье Футбол

Флорентино Перес извинился перед игроком «Жироны» за фол Начо Фернандеса.

Напомним, в матче 8-го тура Ла Лиги Начо получил прямую красную карточку на 93-й минуте за грубый подкат против игрока «Жироны» Кристиана Порту. Полузащитника каталонской команды унесли с поля на носилках. Позже Начо принес извинения за фол против Порту в соцсетях.

Как передает Cadena Ser со ссылкой на Carrusel Deportivo, после матча президент мадридского «Реала» Флорентино Перес позвонил Порту и от имени клуба принес извинения за фол Начо. Ранее так же поступили сам капитан «сливочных» и Карло Анчелотти.

Отмечается, что Порту удалось избежать серьезной травмы. Полузащитник «Жироны» смог покинуть стадион самостоятельно, несмотря на хромоту.

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сикарио
Короли - приносят извинения за игровой фол.
Деревня - сажает в тюрьму своих подельничков.
+29
-11
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Taddy Brain
Ответ Budabuda
они извиняются, чтобы Начо избежал наказания. им плевать на игрока жироны
А если не извинились бы, тоже было бы недовольство Реалом)
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Umar Yunuszoda
Ответ Бестрофейник 19/20
Но Начо всё равно надо дисквалифицировать как минимум на 3 матча. Клуб тоже должен оштрафовать
Ну понятно Начо надо дисквалификация а клуба зачем штрафовать? за что ?
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ZA.RMA
Королевские манеры от руководства клуба)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ZA.RMA
Ответ Tristan...
В качестве извинения скинули ему ссылки на видосы сливочной молодёжи...
слишком низко для тебя, Тристан)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Extrim
Начо конечно погарячилс с этим подкатом,не стоило так делать
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VuNePonimaete
Неслучайно этот клуб называют Королевским
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ZA.RMA
Ответ Tristan...
Есть такая слабость - временами опускаться до уровня сливочных глориков (речь не про адекватных)...)
по ощущением больше похоже, что ты как рыба в воде..плохо-плохо))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DILOVAR10
Ответ Umar Yunuszoda
Ну понятно Начо надо дисквалификация а клуба зачем штрафовать? за что ?
Он имел ввиду, что клуб должен штрафовать игрока
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бестрофейник 19/20
Ответ Umar Yunuszoda
Ну понятно Начо надо дисквалификация а клуба зачем штрафовать? за что ?
Реал должен оштрафовать Начо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tristan...
Ответ ZA.RMA
слишком низко для тебя, Тристан)
Есть такая слабость - временами опускаться до уровня сливочных глориков (речь не про адекватных)...)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tristan...
Ответ ZA.RMA
по ощущением больше похоже, что ты как рыба в воде..плохо-плохо))
Я быстро учусь... особенно плохому...😈
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ZA.RMA
Ответ Tristan...
Я быстро учусь... особенно плохому...😈
у меня грустные новости..((
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий