«Реал» пригласил на матч девочку, которую оскорбляли и угрожали смертью фанаты «Атлетико». Она встретилась с игроками и Пересом

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига болельщики Флорентино Перес Антонио Рюдигер Федерико Вальверде брань Футбол

«Реал» поддержал девочку, оскорбленную фанатами «Атлетико».

Перед матчем 6-го тура Ла Лиги ультрас «Атлетико» атаковали темнокожую женщину и ее дочь, одетых в футболки «Реала» с фамилией и номером Винисиуса Жуниора. При этом фанаты кричали «Нет викингам» и «Мадридиста – сукины дети». Женщина и девочка после нападения расплакались от испуга.

Тетя 8-летней болельщицы «Реала» рассказала, что девочке угрожали убийством и называли «обезьяной» и «черным дерьмом».

«Реал» пригласил девочку и ее семью на матч против «Лас-Пальмаса» (2:0) на «Сантьяго Бернабеу», состоявшийся вчера. Болельщики встретились с несколькими игроками команды и президентом «Мадрида» Флорентино Пересом и получили в подарок футболки с автографами.

Фото: twitter.com/realmadrid

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Очки Дани Алвеса
Маленький шаг для Реала, воспоминания на всю жизнь для детишек. Молодцы, и себе маленько привлекательность подняли на фоне дебилов из Атлетико
+32
-1
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SWAGG
в голове не укладывается как можно переть на детей
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Газонокосильщик Хави
Ответ G_Batigol
Комментарий скрыт
Причём тут блм. Ты реально зациклен в своём мире?
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dikki Shelton
Молодцы. Все правильно сделали.👍👍👍. Порадовали детей.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vcaireac
Руководству клуба респект,поддержали детишек.Ну а детям это память на всю жизнь.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Растиньяк
Благородство Переса не знает границ
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Leon Betov
Ответ Растиньяк
Благородство Переса не знает границ
Перес президент мира
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
gukmamop
хорошо отработали инфоповод
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JENNINGS
Достойный поступок! Молодцы!👑👏
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gnider
Теперь ей угрожают ещё и фанаты Реала
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Футбол, хоккей итд
👏👏👏👍
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Noxxx Leon
Ответ SWAGG
в голове не укладывается как можно переть на детей
Толпа и не то может, не зависит от страны
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий