«Реал» пригласил на матч девочку, которую оскорбляли и угрожали смертью фанаты «Атлетико». Она встретилась с игроками и Пересом

«Реал» поддержал девочку, оскорбленную фанатами «Атлетико».

Перед матчем 6-го тура ультрас « » атаковали темнокожую женщину и ее дочь, одетых в футболки «Реала» с фамилией и номером Винисиуса Жуниора. При этом фанаты кричали «Нет викингам» и «Мадридиста – сукины дети». Женщина и девочка после нападения расплакались от испуга.

Тетя 8-летней болельщицы «Реала» рассказала, что девочке угрожали убийством и называли «обезьяной» и «черным дерьмом».

« » пригласил девочку и ее семью на матч против «Лас-Пальмаса» (2:0) на «Сантьяго Бернабеу», состоявшийся вчера. Болельщики встретились с несколькими игроками команды и президентом «Мадрида» и получили в подарок футболки с автографами.

Фото: twitter.com/realmadrid

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