«Реал» не намерен оставлять без внимания заявления о его связях с судьями.

На то, что мадридцам систематически помогают арбитры, намекал президент «Барселоны» . Он также заявил: «Стоит напомнить, что на протяжении семи десятилетий большинство президентов CTA (технического судейского комитета – Sports.ru) были бывшими сотрудниками, игроками или руководителями мадридского « », в некоторых случаях – все сразу».

По данным Marca, руководство действующих чемпионов страны намерено публично ответить на выпады со стороны Лапорты.

Также некоторые представители клуба считают, что пора прекратить сотрудничество с «Барселоной», выходящее за рамки стандартной работы с другими командами, в том числе отказаться от принципа, согласно которому стороны не переманивают игроков из академий партнеров.