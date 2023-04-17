«Реал» даст публичный ответ на заявления Лапорты о связях с судьями. Возможно прекращение сотрудничества c «Барселоной»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига судьи Жоан Лапорта Флорентино Перес Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

«Реал» не намерен оставлять без внимания заявления о его связях с судьями.

На то, что мадридцам систематически помогают арбитры, намекал президент «Барселоны» Жоан Лапорта. Он также заявил: «Стоит напомнить, что на протяжении семи десятилетий большинство президентов CTA (технического судейского комитета – Sports.ru) были бывшими сотрудниками, игроками или руководителями мадридского «Реала», в некоторых случаях – все сразу».

По данным Marca, руководство действующих чемпионов страны намерено публично ответить на выпады со стороны Лапорты.

Также некоторые представители клуба считают, что пора прекратить сотрудничество с «Барселоной», выходящее за рамки стандартной работы с другими командами, в том числе отказаться от принципа, согласно которому стороны не переманивают игроков из академий партнеров.

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121 комментарий

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Спартакус Москвакус
Ответ Tristan...
На правду не обижаются...
почему тогда барса обиделась ?
+148
-17
+131
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ZA.RMA
Ответ Tristan...
Да будет так!
как жаль..теперь отношения между фанатами клубов могут испортится((
+94
-2
+92
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ZA.RMA
Суперлиге конец…?(((
+61
-10
+51
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ARIGAMI ARIGAMI
Стоит подать в суд за клевету
+43
-28
+15
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LoyalManc
"Вы вообще госдолг Реала видели?" - Лапорта
+18
-4
+14
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zzzeeerrrooo
Гендиректор «Атлетико» Хиль Марин обвинил «Реал» в многолетнем давлении на судей
28 января 2023

это для тех на полном серьезно считает, что они подадут в суд
+28
-17
+11
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ZA.RMA
Ответ falkao2013
Так вроде уже прекратили сотрудничество. Теперь будут друг в друга какашками бросаться.
«Когда в человека кидаешь грязь, помни — до него она может не долететь, а на твоих руках останется»

простите, но очень подходит😂😂😂
+11
-1
+10
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ falkao2013
А у тебя?)
Официальные обвинения. Дыма без огня не бывает, верно?)
+16
-7
+9
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ zzzeeerrrooo
это были факты , поэтому никто никуда не подаст
Доказательства есть, фактчекеры?
+16
-8
+8
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svaz
Ответ zzzeeerrrooo
Гендиректор «Атлетико» Хиль Марин обвинил «Реал» в многолетнем давлении на судей 28 января 2023 это для тех на полном серьезно считает, что они подадут в суд
В этом деле главное не выйти на самих себя, так что подавать не выгодно
+16
-9
+7
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ZA.RMA
Ответ Tristan...
Судя по комментам на спорц, большинство фанатов итак были не в хороших отношениях))
ложь и провокация…мы все одна большая семья…
+6
0
+6
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Ophiomorph
Всё правильно, за базар надо отвечать.
+9
-4
+5
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ZA.RMA
Ответ Tristan...
Спорить не могу... но такую семью нельзя назвать идеальной..))
зато я знаю кого можно так назвать:)
+3
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ZA.RMA
Ответ Barca_mania
Меня?
не знала, что ты женского пола
+3
0
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ZA.RMA
Ответ falkao2013
Ну и за 2 месяца ничего не нашли? Только официальные обвинения. У меня коллега конфету украл. Я не видел,но сосед сказал,что это он,хотя тоже не видел.
как жаль..конфету найти удалось?
+4
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ falkao2013
Ну и за 2 месяца ничего не нашли? Только официальные обвинения. У меня коллега конфету украл. Я не видел,но сосед сказал,что это он,хотя тоже не видел.
Просто все эти расследования ведутся долгое время. Недавно что-то было с Сити, сколько шло все это, с 2017, верно?
+4
-1
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Fuad Mamedov
Думаю это просто отвлекательный маневр)) Так как для развитие суперлиги надо это наверное. Показать типа они враждуют,но сделать своё
+4
-2
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LIVERPOOL18921503/25052005
Ответ alberto-m
В отличие от тебя ,алкаша ,Я не пью и не курю . Стараюсь вести здоровый образ жизни. Говорят, что смех продлевает жизнь. поэтому я ,очень благодарен таким как ты. ты и такие же как ты недоумки ,меня веселят,поэтому я буду жить долго и счастливо, в то время, как такие, как ты будете мучиться ,из-за своей ненависти к другим. люблю тебя мой друг. Живи счастливо, но недолго!!!❤️❤️❤️
Я не ненавижу ВАС, а клуб, за который вы болеете. И кстати, тоже не пью и не курю. Все что написано, то на трезвую голову.
+2
0
+2
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Спартакус Москвакус
Ответ Михаил Зобнин
Барса не обиделась, она констатирует факты
факты что давали деньги судье ,которые для них отчёты о других судьях собирал ?
+3
-1
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Dnoni R
Правда больно сделала реалу.
+20
-18
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hsngfrv
Плохие отношения реала и барсы - вражда фанатов, игроков, все это плохо скажется на сборной
+1
0
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zzzeeerrrooo
Ответ svaz
В этом деле главное не выйти на самих себя, так что подавать не выгодно
Лапорта шикарно накинул
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-2
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Gabit Sultanov
Чеферин победил
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sC@ryClown!
Реал это грязь футбола,историческая.
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Экселлент
Как же задолбал этот цирк,с обоих сторон одна закулисная грязь,скандалы,интриги,расследования.
Мы хотим битв на футбольном поле,не выходящие за рамки честного спорта,скорее бы этот бред прекратился,чтобы фанаты наслаждались исключительно футболом.
+6
-5
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