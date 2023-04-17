«Реал» даст публичный ответ на заявления Лапорты о связях с судьями. Возможно прекращение сотрудничества c «Барселоной»
«Реал» не намерен оставлять без внимания заявления о его связях с судьями.
На то, что мадридцам систематически помогают арбитры, намекал президент «Барселоны» Жоан Лапорта. Он также заявил: «Стоит напомнить, что на протяжении семи десятилетий большинство президентов CTA (технического судейского комитета – Sports.ru) были бывшими сотрудниками, игроками или руководителями мадридского «Реала», в некоторых случаях – все сразу».
По данным Marca, руководство действующих чемпионов страны намерено публично ответить на выпады со стороны Лапорты.
Также некоторые представители клуба считают, что пора прекратить сотрудничество с «Барселоной», выходящее за рамки стандартной работы с другими командами, в том числе отказаться от принципа, согласно которому стороны не переманивают игроков из академий партнеров.
28 января 2023
это для тех на полном серьезно считает, что они подадут в суд
простите, но очень подходит😂😂😂
Мы хотим битв на футбольном поле,не выходящие за рамки честного спорта,скорее бы этот бред прекратился,чтобы фанаты наслаждались исключительно футболом.