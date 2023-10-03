РФС: «Задача Кубка России — показать болельщикам, что футбол в условиях отстранения жив, к нему есть интерес»
Замгендиректора РФС рассказала о задаче Фонбет Кубка России.
«За прошлый сезон порядка одного миллиона человек посетили стадионы. Но это не эффект первого сезона, мы развиваемся, поэтому в новом сезоне будет больше. Доля на телеканале «Матч ТВ» превышает 3,5, что говорит о высоком интересе.
Задача Кубка России — показать болельщикам, что футбол в условиях отстранения жив, что к нему есть интерес», — сказала Эрика Сурикова.
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