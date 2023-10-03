У «Челси» 150 побед в лондонских дерби в АПЛ, больше только у «Арсенала» (151)
«Челси» обыграл «Фулхэм» (2:0) в 7-м туре АПЛ.
«Синие» одержали 150-ю победу в лондонских дерби – это второй показатель в истории Премьер-лиги.
Рекордсмен – «Арсенал» с 151 выигранным матчем.
Также «Челси» прервал 6-матчевую безвыигрышную серию (2 ничьих, 4 поражения) в лондонских дерби в АПЛ.
На данный момент «синие» занимают в таблице лиги 11-е место.
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