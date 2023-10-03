У «Челси» 150 побед в лондонских дерби в АПЛ, больше только у «Арсенала» (151)

Теги Челси премьер-лига Англия Арсенал Футбол

«Челси» обыграл «Фулхэм» (2:0) в 7-м туре АПЛ.

«Синие» одержали 150-ю победу в лондонских дерби – это второй показатель в истории Премьер-лиги.

Рекордсмен – «Арсенал» с 151 выигранным матчем.

Также «Челси» прервал 6-матчевую безвыигрышную серию (2 ничьих, 4 поражения) в лондонских дерби в АПЛ.

На данный момент «синие» занимают в таблице лиги 11-е место.

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1 комментарий

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Смари Муха
А у Челси как раз следующее лондонское дерби именно с Арсеналом.
+3
0
+3
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