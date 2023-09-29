Лебеф о топ-4 АПЛ: «Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Брайтон». «МЮ» надо найти баланс, а «Челси» пора перестать мечтать – надеюсь, не повторит 11-очковый антирекорд «Дерби»!

Франк Лебеф не включил «Манчестер Юнайтед» в ожидаемую топ-4 АПЛ.

– Исходя из увиденного, какой, по вашему мнению, будет первая четверка по итогам сезона? На каком месте будет «Челси»?

– «Челси» не попадет в топ-4, и, думаю, мы уже знаем, кто там будет: « », « », « » и, возможно, « ». «Шпоры» смотрятся хорошо, к тому же им не надо беспокоиться о еврокубках в этом сезоне.

« » нужно найти баланс в игре. Но я думаю, что Эрик тен Хаг – хороший тренер, который в последнее время принял несколько хороших решений. А «Челси» нужно перестать мечтать – это клуб из середины таблицы.

Я надеюсь, «Челси» не повторит 11-очковый антирекорд «Дерби»! – заявил экс-защитник «синих».

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