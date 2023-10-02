«Ливерпуль» обжалует дисквалификацию Джонса. Хавбек отстранен на 3 матча за красную в матче с «Тоттенхэмом»

«Ливерпуль» обжалует дисквалификацию Кертиса Джонса.

Полузащитник «красных» получил прямую красную карточку на 26-й минуте матча с «Тоттенхэмом». Он в центре поля в единоборстве выставил ногу и шипами врезался в голеностоп Ива Биссума.

Из-за этого удаления Джонс должен пропустить три матча. Однако клуб намерен подать апелляцию на дисквалификацию 22-летнего хавбека.

Если отстранение останется в силе, пропустит матчи против «Брайтона», «Эвертона» и «Ноттингем Форест» в .

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