«Ливерпуль» обжалует дисквалификацию Джонса. Хавбек отстранен на 3 матча за красную в матче с «Тоттенхэмом»
«Ливерпуль» обжалует дисквалификацию Кертиса Джонса.
Полузащитник «красных» получил прямую красную карточку на 26-й минуте матча с «Тоттенхэмом». Он в центре поля в единоборстве выставил ногу и шипами врезался в голеностоп Ива Биссума.
Из-за этого удаления Джонс должен пропустить три матча. Однако клуб намерен подать апелляцию на дисквалификацию 22-летнего хавбека.
Если отстранение останется в силе, Джонс пропустит матчи против «Брайтона», «Эвертона» и «Ноттингем Форест» в АПЛ.
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