«Ливерпуль» обжалует дисквалификацию Джонса. Хавбек отстранен на 3 матча за красную в матче с «Тоттенхэмом»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия дисквалификации Кертис Джонс Футбол

«Ливерпуль» обжалует дисквалификацию Кертиса Джонса.

Полузащитник «красных» получил прямую красную карточку на 26-й минуте матча с «Тоттенхэмом». Он в центре поля в единоборстве выставил ногу и шипами врезался в голеностоп Ива Биссума.

Из-за этого удаления Джонс должен пропустить три матча. Однако клуб намерен подать апелляцию на дисквалификацию 22-летнего хавбека. 

Если отстранение останется в силе, Джонс пропустит матчи против «Брайтона», «Эвертона» и «Ноттингем Форест» в АПЛ

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23 комментария

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Buba
Красавцы, давите гидру!
+17
-4
+13
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Арам Саркисян
Ответ Андрей Романов
А Жота? там тоже тогда надо подавать
На две желтые нельзя подать аппеляцию
+13
-1
+12
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Legeroges Legeroges
Считаю, что красная - чистейшая по современным трактовкам. Будь этот момент в другую сторону, получили бы аналогичную порцию нытья за не удаление игрока Шпор. Полностью поддерживаю претензии по поводу гола (дичь еще та), но здесь - перебор.
+12
-6
+6
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Андрей Романов
Ответ Арам Саркисян
На две желтые нельзя подать аппеляцию
обидно
+6
0
+6
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Snid
Ответ Андрей Романов
А Жота? там тоже тогда надо подавать
не прямая красная.
+4
0
+4
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Андрей Романов
А Жота? там тоже тогда надо подавать
+5
-2
+3
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f5dfmvw9bk
Ответ Legeroges Legeroges
Считаю, что красная - чистейшая по современным трактовкам. Будь этот момент в другую сторону, получили бы аналогичную порцию нытья за не удаление игрока Шпор. Полностью поддерживаю претензии по поводу гола (дичь еще та), но здесь - перебор.
В замедленном кадре было видно что нога проскользнула над мячом
+3
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Live_Kost
Ответ Legeroges Legeroges
Считаю, что красная - чистейшая по современным трактовкам. Будь этот момент в другую сторону, получили бы аналогичную порцию нытья за не удаление игрока Шпор. Полностью поддерживаю претензии по поводу гола (дичь еще та), но здесь - перебор.
Пересмотрите прошлогодний матч, там прямо в ногу Диасу игрок Тоттенхэма сыграл даже близко без мяча и отделался лёгким испугом. На счёт очевидного
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Макс Y-O-Y
Ответ f5dfmvw9bk
В замедленном кадре было видно что нога проскользнула над мячом
Это давно пошло. Еще с прошлого ЧЕ. Даже в таких случайных наступах дается красная
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Obdob
Ответ f5dfmvw9bk
А ты уже третий день подряд продолжаешь
почему ты плачешь?
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MegaArtemka
А за что там такая длинная дисквалификация? Умысла же не было, опасной игры как таковой тоже, весь эпизод - несчатный случай.
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Basalai Yauheni
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f5dfmvw9bk
Давно пора заканчивать судейский беспредел, вперёд да и только!
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BiVG
Щас не понял, а Жоту не будут пытаться откачать??
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Danik214
а можно подать на жалобу судьи ?
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IntoTheRainBow
Ответ MegaArtemka
А за что там такая длинная дисквалификация? Умысла же не было, опасной игры как таковой тоже, весь эпизод - несчатный случай.
Обычный срок, в Англии мало красных но дисква за них большая
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Любезный Коссутий
Ответ MegaArtemka
А за что там такая длинная дисквалификация? Умысла же не было, опасной игры как таковой тоже, весь эпизод - несчатный случай.
стандартное наказание за прямую красную.
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