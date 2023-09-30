Линекер о поражении «Ливерпуля»: «Две красных и, похоже, ошибка ВАР в моменте с Диасом. Клопп может закипеть на пресс-конференции»
Гари Линекер высказался о спорном судействе в матче «Тоттенхэма» и «Ливерпуля».
Лондонцы одержали победу со счетом 2:1 в матче АПЛ.
С середины второго тайма «Ливерпуль» из-за двух удалений играл вдевятером: Кертис Джонс покинул поле на 26-й минуте, попав шипами в голеностоп Ива Биссума, а Диогу Жота получил желтые карточки на 68-й и 69-й минутах.
В первом тайме арбитр Саймон Хупер отменил взятие ворот «Ливерпуля» – арбитры ВАР зафиксировали офйсайд у Луиса Диаса.
«Две красные карточки и, похоже, ошибка ВАР в моменте с офсайдом Луиса Диаса. Думаю, у Клоппа может яркая речь [после игры].
Думаю, можно с уверенностью сказать, что это не день «Ливерпуля». Клопп вполне может закипеть», – сказал бывший футболист сборной Англии Гари Линекер.
Изображение: кадр из трансляции
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Такое я последний раз видел в 2009-ом,и то Эверебе удалил игрока Барсы (ошибаля в обе стороны) а тут явная помощь одному сопернику.
Убили Ливерпуль, все хорошо, твой мешочек нефтяной пока не догонят
Xg у обеих команд одинаковый😂
Ливерпуль красавцы !
А тут просто убийство команды
Игроки Ливерпуля должны были уйти с поля в протест судейству после удаления Жоты