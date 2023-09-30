Линекер о поражении «Ливерпуля»: «Две красных и, похоже, ошибка ВАР в моменте с Диасом. Клопп может закипеть на пресс-конференции»

Гари Линекер высказался о спорном судействе в матче «Тоттенхэма» и «Ливерпуля».

Лондонцы одержали победу со счетом 2:1 в матче .

С середины второго тайма « » из-за двух удалений играл вдевятером: покинул поле на 26-й минуте, попав шипами в голеностоп Ива Биссума, а получил желтые карточки на 68-й и 69-й минутах.

В первом тайме арбитр Саймон Хупер отменил взятие ворот «Ливерпуля» – арбитры ВАР зафиксировали офйсайд у Луиса Диаса.

«Две красные карточки и, похоже, ошибка ВАР в моменте с офсайдом Луиса Диаса. Думаю, у может яркая речь [после игры].

Думаю, можно с уверенностью сказать, что это не день «Ливерпуля». Клопп вполне может закипеть», – сказал бывший футболист сборной Англии Гари Линекер.

Изображение: кадр из трансляции

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