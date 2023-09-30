Линекер о поражении «Ливерпуля»: «Две красных и, похоже, ошибка ВАР в моменте с Диасом. Клопп может закипеть на пресс-конференции»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Гари Линекер Тоттенхэм Футбол

Гари Линекер высказался о спорном судействе в матче «Тоттенхэма» и «Ливерпуля».

Лондонцы одержали победу со счетом 2:1 в матче АПЛ.

С середины второго тайма «Ливерпуль» из-за двух удалений играл вдевятером: Кертис Джонс покинул поле на 26-й минуте, попав шипами в голеностоп Ива Биссума, а Диогу Жота получил желтые карточки на 68-й и 69-й минутах.

В первом тайме арбитр Саймон Хупер отменил взятие ворот «Ливерпуля» – арбитры ВАР зафиксировали офйсайд у Луиса Диаса.

«Две красные карточки и, похоже, ошибка ВАР в моменте с офсайдом Луиса Диаса. Думаю, у Клоппа может яркая речь [после игры].

Думаю, можно с уверенностью сказать, что это не день «Ливерпуля». Клопп вполне может закипеть», – сказал бывший футболист сборной Англии Гари Линекер.

Изображение: кадр из трансляции

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74 комментария

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SWAGG
честно, думал судейка побежит праздновать автогол матипа с игроками кур))
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John Travolta
Это не день Ливерпуля, это день судьи.
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Отец Абду
Надеюсь, во время конференции Клопп повторить жесть Гончаренко
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vladimir.kostrichko
Да позорное судейство .....
Такое я последний раз видел в 2009-ом,и то Эверебе удалил игрока Барсы (ошибаля в обе стороны) а тут явная помощь одному сопернику.
+24
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Someone from Internet
Перебросы с одного фланга на другой, а также бестолковые навесы и прострелы. Это вся тактика хвалёного Постекоглу?)
+16
-3
+13
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altair057
Разговоры уже ни к чему, судьи забрали важные очки у Ливерпуля
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alexmixer9
Ответ Ман Сити
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Ты чего так распереживался то?)
Убили Ливерпуль, все хорошо, твой мешочек нефтяной пока не догонят
+14
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+11
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alexmixer9
У трех единственных глоров сити в России сегодня праздник, несмотря на отлет пепки)
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Салауат Нуралиев
Знаете что самое смешное?)
Xg у обеих команд одинаковый😂
+8
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Арман Мартиросян
Ответ Ман Сити
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Иди радуйся картонными титулами, манся.
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rigobersong
Ответ SWAGG
честно, думал судейка побежит праздновать автогол матипа с игроками кур))
Еще бы как Ришарлисон отпраздновал:)) Вообще 10 из 10ти было:))
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Хозяин явочной квартиры Владимир Смирнов
Что -нибудь уже сделайте с судейством и вар «лучшая лига мира «!!! Не могут сами -берите итальянцев ,на знаю . ..(
Ливерпуль красавцы !
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Homer Simpson
И есть почему кипеть
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llolishe
Не день это когда у тебя не получается играть
А тут просто убийство команды
Игроки Ливерпуля должны были уйти с поля в протест судейству после удаления Жоты
+6
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Игнат Пылев
Ответ rigobersong
Еще бы как Ришарлисон отпраздновал:)) Вообще 10 из 10ти было:))
9 из 11
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Buba
Ответ Tottenhamon21
глубоко плевать на неадекватного физрука клопа
Клопп давно наплевал на курочек.
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Пикачу82
Ливерпуль прям образцово-показательно прибили!))) По конспектам Вилкова, Безбородова, Казарцева и сына Левникова
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эль Пуканьеро Бомбардини
Ответ Someone from Internet
Перебросы с одного фланга на другой, а также бестолковые навесы и прострелы. Это вся тактика хвалёного Постекоглу?)
вся тактика хваленого пиcькоглу это усерднее работать ртом в судейской
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Джанлука Нальюка
Я бы на месте клоппа прошелся катком по судейству и плевать на штраф.
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Buba
Qwertя 🐓 теперь.
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Андрей Румянцев
Ответ Отец Абду
Надеюсь, во время конференции Клопп повторить жесть Гончаренко
"Жесть Гончаренко " звучит как норм оппозиционная белорусская рэп-команда)
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Арман Мартиросян
Ливерпуль показал чемпионский характер. Это поражение со спортом никакого отношения не имеет.
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Салауат Нуралиев
манся(именно с маленькой буквы) ограничил количество пользователей которые могут ему ответить. Так вот я отвечу так: косить как Родри да?))
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Oskar Oskar
Имеет полное право кипеть
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Rocco777
Ответ Ман Сити
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ты рейтинг купил себе?
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