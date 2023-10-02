Булыкин о молчании Гончаренко на флэш-интервью: «Неуважение и к журналистам, и к болельщикам. «Урал» не удержал победу в Ростове, не надо валить на арбитров»

Дмитрий Булыкин раскритиковал протест Виктора Гончаренко против судейства.

После матча с «Ростовом» (2:2) главный тренер «Урала» молчал во время флэш-интервью, игнорируя вопросы журналистов.

– « » здорово стартовал, но в последних матчах буксует. Вот и в не удержал победу, хотя вел 2:0. Эйфория закончилась, нервишки шалят. Но надо на свою команду смотреть, а не валить все на арбитров. От судейских ошибок никуда не деться. Они и в Англии есть. Возьмите матч « » – « »...

– Это вообще не судейство, а катастрофа!

– Да и у нас один и тот же эпизод два арбитра могут по-разному трактовать. Первый скажет: «Это пенальти!» Второй возразит: «Нет, все в рамках правил». И ничего ты не сделаешь... Но Гончаренко в любом случае такое поведение не красит. Просто неуважительное отношение! И к журналистам, и к болельщикам, – сказал бывший игрок «Локомотива».

Ноль слов. Гончаренко молчал в ответ на все вопросы после судейского скандала 😳

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