Булыкин о молчании Гончаренко на флэш-интервью: «Неуважение и к журналистам, и к болельщикам. «Урал» не удержал победу в Ростове, не надо валить на арбитров»

Теги Ростов Дмитрий Булыкин Ливерпуль премьер-лига Россия премьер-лига Англия судьи Урал Тоттенхэм Виктор Гончаренко Спорт-Экспресс Футбол

Дмитрий Булыкин раскритиковал протест Виктора Гончаренко против судейства.

После матча с «Ростовом» (2:2) главный тренер «Урала» молчал во время флэш-интервью, игнорируя вопросы журналистов.

– «Урал» здорово стартовал, но в последних матчах буксует. Вот и в Ростове не удержал победу, хотя вел 2:0. Эйфория закончилась, нервишки шалят. Но надо на свою команду смотреть, а не валить все на арбитров. От судейских ошибок никуда не деться. Они и в Англии есть. Возьмите матч «Тоттенхэм» – «Ливерпуль»...

– Это вообще не судейство, а катастрофа!

– Да и у нас один и тот же эпизод два арбитра могут по-разному трактовать. Первый скажет: «Это пенальти!» Второй возразит: «Нет, все в рамках правил». И ничего ты не сделаешь... Но Гончаренко в любом случае такое поведение не красит. Просто неуважительное отношение! И к журналистам, и к болельщикам, – сказал бывший игрок «Локомотива».

Ноль слов. Гончаренко молчал в ответ на все вопросы после судейского скандала 😳

«Молчание – наиболее совершенная форма выражения презрения». 15 цитат великих людей в поддержку Гончаренко

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Иванов
Молчал бы уж,за умного сошел...
+38
-5
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ничего Смешного
Футбол - это эмоции.
Это легендарное интервью)
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алекс 777
Ответ Иван Иванов
Молчал бы уж,за умного сошел...
"Варежку закрой!"
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Клирик
Да пофиг на Англию. Ганчаренко прав. Это хотя бы заметили. Болельщики не расстроились и полностью на стороне тренера и против такого судейства.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Смари Муха
Гончаренко схавал эту жизнь, простолюдинам не понять...
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RSM-1930
А то что Урал один гол из офсайда забил журналисты молчат
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bogdan21101987@icloud.com
Скажите спасибо, что не психанул и не уехал в Беларусь
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Арам Саркисян
Что это делает в Ливерпульской ветке спортса?😂
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алекс 777
Булыкин с 17 по 21 год советник президента в Локомотиве.
2020 год, слова президента Лопомотива
Кикнадзе сказал потом: «Вы можете кричать в мой адрес что угодно, имеете право на собственное мнение. Но не вы принимаете решения о руководстве клуба. Ни с какой точки зрения вы не можете оказать серьезное влияние на клуб. Ни с той точки зрения, какой финансовый вклад вы вносите в нашу деятельность, ни с той точки зрения, какую поддержку вы оказываете на трибунах».

Булыкин мерзкий приспособленец.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Faust Doc
Этот **** занимает насколько я помню должность куратора по договорным матчам. Абсолютно глупый и абсолютно продажный.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
lexxx “piligrim”
Надо игрой доказывать а не на судей жаловаться....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий