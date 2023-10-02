Булыкин о молчании Гончаренко на флэш-интервью: «Неуважение и к журналистам, и к болельщикам. «Урал» не удержал победу в Ростове, не надо валить на арбитров»
Дмитрий Булыкин раскритиковал протест Виктора Гончаренко против судейства.
После матча с «Ростовом» (2:2) главный тренер «Урала» молчал во время флэш-интервью, игнорируя вопросы журналистов.
– «Урал» здорово стартовал, но в последних матчах буксует. Вот и в Ростове не удержал победу, хотя вел 2:0. Эйфория закончилась, нервишки шалят. Но надо на свою команду смотреть, а не валить все на арбитров. От судейских ошибок никуда не деться. Они и в Англии есть. Возьмите матч «Тоттенхэм» – «Ливерпуль»...
– Это вообще не судейство, а катастрофа!
– Да и у нас один и тот же эпизод два арбитра могут по-разному трактовать. Первый скажет: «Это пенальти!» Второй возразит: «Нет, все в рамках правил». И ничего ты не сделаешь... Но Гончаренко в любом случае такое поведение не красит. Просто неуважительное отношение! И к журналистам, и к болельщикам, – сказал бывший игрок «Локомотива».
Ноль слов. Гончаренко молчал в ответ на все вопросы после судейского скандала 😳
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Это легендарное интервью)
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Кикнадзе сказал потом: «Вы можете кричать в мой адрес что угодно, имеете право на собственное мнение. Но не вы принимаете решения о руководстве клуба. Ни с какой точки зрения вы не можете оказать серьезное влияние на клуб. Ни с той точки зрения, какой финансовый вклад вы вносите в нашу деятельность, ни с той точки зрения, какую поддержку вы оказываете на трибунах».
Булыкин мерзкий приспособленец.