Гончаренко не нарушил регламент молчанием на флэш-интервью: «Он явился на интервью. Дальше его право – говорить или нет»

Теги Ростов премьер-лига Россия Урал КДК РФС Виктор Гончаренко Артур Григорьянц Матч ТВ Футбол

Виктор Гончаренко не нарушил регламент, промолчав на флэш-интервью.

«Ростов» и «Урал» (2:2) сыграли вничью в матче Мир РПЛ.

На флэш-интервью главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко молча встретил все три вопроса от корреспондента.

«Гончаренко явился на флэш‑интервью, то есть он не нарушил регламент. А дальше уже его право – говорить что‑то или нет», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Ноль слов. Гончаренко молчал в ответ на все вопросы после судейского скандала 😳

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10 комментариев

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SiemenS
Лайфхак.
+31
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Ohotn1k
Молчание - золото
+20
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Фут.Боль
А теперь вы можете сами выбрать варианты ответов на это интервью. Отправляйте смс и выбирайте свой вариант.
+5
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fregat96
Почти после каждой игры Урала признают судейские ошибки против. А толку? Не о чем говорить, прав Ганчаренко -мат не помогает, эск мычит. "Как убивали Урал")) (
+4
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onegin2007
Да как так, как так.
От молчания бесился следак©
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old folk
Это интервью станет легендарным
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Finnish_Spitz
Оригинально.
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Blaumerc
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interested
Самое громкое тренерское интервью за всю историю РПЛ! Огромное уважение Виктору Гончаренко!
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Доктор Броманталь
Браво, Виктор Михайлович !

Очень достойный поступок.
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