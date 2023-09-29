Гончаренко не нарушил регламент молчанием на флэш-интервью: «Он явился на интервью. Дальше его право – говорить или нет»

Виктор Гончаренко не нарушил регламент, промолчав на флэш-интервью.

« » и «Урал» (2:2) сыграли вничью в матче Мир .

На флэш-интервью главный тренер « » молча встретил все три вопроса от корреспондента.

«Гончаренко явился на флэш‑интервью, то есть он не нарушил регламент. А дальше уже его право – говорить что‑то или нет», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Ноль слов. Гончаренко молчал в ответ на все вопросы после судейского скандала 😳

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