Гончаренко не нарушил регламент молчанием на флэш-интервью: «Он явился на интервью. Дальше его право – говорить или нет»
Виктор Гончаренко не нарушил регламент, промолчав на флэш-интервью.
«Ростов» и «Урал» (2:2) сыграли вничью в матче Мир РПЛ.
На флэш-интервью главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко молча встретил все три вопроса от корреспондента.
«Гончаренко явился на флэш‑интервью, то есть он не нарушил регламент. А дальше уже его право – говорить что‑то или нет», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Ноль слов. Гончаренко молчал в ответ на все вопросы после судейского скандала 😳
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От молчания бесился следак©
Очень достойный поступок.