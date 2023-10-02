Смородская о «Спартаке»: «Абаскаля нужно убирать – ничего не показал, игру не поставил. То, что творится в команде, ни в какие ворота не лезет»

Теги Спартак премьер-лига Россия Ольга Смородская Р-Спорт Гильермо Абаскаль Футбол

Ольга Смородская призвала «Спартак» уволить Гильермо Абаскаля.

В 10-м туре Мир РПЛ «Спартак» разгромно проиграл «Крыльям Советов» (0:4). Красно-белые занимают 5-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на 8 очков.

«Спартаку» нужно убирать Гильермо Абаскаля. Он ничего не показал, игру не поставил. Чего ждать от него? У него сейчас одни проигрыши идут.

В начале сезона был результат, но все было слабенько и несвойственно для «Спартака». То, что творится в команде, не лезет ни в какие ворота», – сказала экс-глава «Локомотива».

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28 комментариев

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Данко Лазович
им в ворота по четыре лезет, не надо тут)
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Demyan Grachev
так,осталось дождаться мнения тарасова и элджея по этому вопросу
+10
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градус ненависти
ну всё, пошла тяжёлая экспертная артиллерия, Зарема, тётя Оля, Губерниев
+7
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+7
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PIT-BUL
ладно бы это говорил действительно профи, но не Смородская (((
+5
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arspurs9
Ни в какие ворота не лезет, команда всего лишь на 5-м месте, в 1 очке от Зенита и впереди Цска с Динамо.
+4
-2
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Мукунку хороший
Ответ Owen_the_Simple
Дайте человеку поработать. Он просто ищет стеночки и забегания.
Позаботься о сельдереиче)) он уже новый клуб ищет..))
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Данко Лазович
Ответ Spartakus1984
а вам по три
а причем здесь мы?))
как обычно ни дня без мыслей о чемпионе?)
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samarskij-kuzmich
Ответ Andrey Yaroslavtsev
Откуда она знает, что творится в Спартаке?
Значит есть источники информации))
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Victor Pavlovuch
Ответ Фут.Боль
Давайте поговорим.Локо на 3-е место вышел после 10 туров.
Давайте! Просто я вашей тете напомнил , что не надо лезть в чужой огород, а надо у себя порядок наводить
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Фут.Боль
Ответ Victor Pavlovuch
Вот почему молчит о своем Локе, а лезет не в свой огород! А не пора ли и Гэлакси гнать из Локо, не смотря на выигрыш у Зенита! Там такой же бардак как и в Спартаке! Тятя Оля давайте говорить о Локо!
Давайте поговорим.Локо на 3-е место вышел после 10 туров.
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Ленид Вилькин
Ответ PIT-BUL
ладно бы это говорил действительно профи, но не Смородская (((
Вот бы президент сказал-все б моментально наладилось! )
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Данко Лазович
Ответ Мукунку хороший
В вашу..в вашу.. )) смешные вы..
взаимно:)
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Мукунку хороший
Ответ Данко Лазович
мы с фармами по 3:1 играем. иногда в нашу пользу, иногда нет)) но чаще в нашу, особенно когда фарм красно белый)
В вашу..в вашу.. )) смешные вы..
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Данко Лазович
Ответ Мукунку хороший
Ты на каждой ветке про Спартак..Молодец.. переживаешь. В ваши ворота лезет по три.. ))) это чуть меньше правда.. но ничего.. всё впереди))
мы с фармами по 3:1 играем. иногда в нашу пользу, иногда нет)) но чаще в нашу, особенно когда фарм красно белый)
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Konstantin Zorin
В кои веки согласен с тётей Олей.
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Dmitry Orlov
Тётя Оля так 6 лет тренеров убирала (что характерно - со всеми неплохо начинали и посредственно заканчивали), пока руководство наконец не поняло, что не в тренерах было дело, а может быть в консерватории что-то подправить надо.
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samarskij-kuzmich
Ого, тётя Оля и Зарема идут единым фронтом ))
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Anton Chernikoff
Посмотрите как сейчас заиграл Факел Воронеж при приходе Ташуева, а он и месяца ещё в команде не провёл, поэтому Абаскаля нужно убирать, согласен
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Andrey Yaroslavtsev
Откуда она знает, что творится в Спартаке?
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JENNINGS
То, что творилось в «Локо» при тебе, Оля, ни в какие ворота не лезет
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Victor Pavlovuch
Вот почему молчит о своем Локе, а лезет не в свой огород! А не пора ли и Гэлакси гнать из Локо, не смотря на выигрыш у Зенита! Там такой же бардак как и в Спартаке! Тятя Оля давайте говорить о Локо!
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Локоть Артеста
Тетя Оля, расскажи, пожалуйста, о результатах своей работы в Локомотиве. И почему ты не отпускала в аренду Сапатера?
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Александр Васильев
а Заремка говорила нам , что он будет нарасхват в Испании и это недооценённый гений?)))
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Ленид Вилькин
Давай Абаскаль штопай ворота и ставь красный свет неудачам Не то тебя тетки Оля и Зарема вконец задолбают! 😀
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RayneR
ожидаем соцопрос от спортсру. кто дальше на очереди ? что по этому поводу думают депутаты, деятели культуры , ветераны футбола кроме мостового, юмористы с тнт, мужик на остановке, бабули торгующие семечками и кот Семён из деревни Нижние пендали
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