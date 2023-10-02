Смородская о «Спартаке»: «Абаскаля нужно убирать – ничего не показал, игру не поставил. То, что творится в команде, ни в какие ворота не лезет»
Ольга Смородская призвала «Спартак» уволить Гильермо Абаскаля.
В 10-м туре Мир РПЛ «Спартак» разгромно проиграл «Крыльям Советов» (0:4). Красно-белые занимают 5-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на 8 очков.
«Спартаку» нужно убирать Гильермо Абаскаля. Он ничего не показал, игру не поставил. Чего ждать от него? У него сейчас одни проигрыши идут.
В начале сезона был результат, но все было слабенько и несвойственно для «Спартака». То, что творится в команде, не лезет ни в какие ворота», – сказала экс-глава «Локомотива».
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как обычно ни дня без мыслей о чемпионе?)