Смородская о «Спартаке»: «Абаскаля нужно убирать – ничего не показал, игру не поставил. То, что творится в команде, ни в какие ворота не лезет»

Ольга Смородская призвала «Спартак» уволить Гильермо Абаскаля.

В 10-м туре Мир « » разгромно проиграл «Крыльям Советов» (0:4). Красно-белые занимают 5-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на 8 очков.

«Спартаку» нужно убирать . Он ничего не показал, игру не поставил. Чего ждать от него? У него сейчас одни проигрыши идут.

В начале сезона был результат, но все было слабенько и несвойственно для «Спартака». То, что творится в команде, не лезет ни в какие ворота», – сказала экс-глава «Локомотива».

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