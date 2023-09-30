Анчелотти о лидерстве «Реала» в Ла Лиге: «Еще рано говорить об этом, но мы хорошо отреагировали после поражения от «Атлетико». Мы счастливы»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Жирона Футбол

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о победе над «Жироной».

Мадридский клуб выиграл матч 8-го тура Ла Лиги со счетом 3:0.

«Команда сыграла хорошо. Сильный и уверенный матч. Мы знали, что сможем создавать сопернику неприятности.

«Жирона» играет в хороший футбол. Мы создавали ей неприятности, когда могли, и контролировали игру в оборонительной фазе. Надежность – самое важное в этих матчах.

На противоположной половине поля мы хорошо владели мячом. Мы фокусировались на обороне. [«Жирона»] – команда, которая очень хорошо атакует. Мы хорошо сомкнули линии, и оборона сыграла очень хорошо благодаря помощи полузащитников.

Еще рано [говорить о 1-м месте], но после поражения в дерби [1:3 от «Атлетико»] мы отреагировали хорошо, с энтузиазмом. Мы счастливы», – сказал Анчелотти.

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9 комментариев

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corazón blanco
Тчуамени сегодня просто потрясающий матч провел. Выгрызал все. Да и наконец-то гол дебютный забил. Камавинга вновь прекрасно отыграл на позиции левого латераля, не позволяя сопернику практически ничего создавать у своих ворот с его фланга. Ну и Джуд его тривела - украшение матча, да еще и гвоздь в крышку гроба забил Жироне. Просто - топ!
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Леван Мкртчян
Ответ Роман
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А где почитать или послушать ноющих фанатов Жироны, так чтобы не ехать в саму Жирону?

А Реал сегодня сыграл очень качественно и хладнокровно, за исключением первых минут 15-и.
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Роман
Комментарий удален пользователем
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Роман
Реал на своем законном первом месте.
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No Comment
)) как вообще можно говорить *ещё рано говорить о чемпионстве *???))) После нового года столько поменяется, это даже не обсуждается
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Tornado S
вроде мудрый человек, но странное интервью Анчелоти
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Ответ Nike of FW
кто обидел Романа ? и где его ведра ?
её увезли на телеге))
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