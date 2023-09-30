Анчелотти о лидерстве «Реала» в Ла Лиге: «Еще рано говорить об этом, но мы хорошо отреагировали после поражения от «Атлетико». Мы счастливы»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о победе над «Жироной».

Мадридский клуб выиграл матч 8-го тура со счетом 3:0.

«Команда сыграла хорошо. Сильный и уверенный матч. Мы знали, что сможем создавать сопернику неприятности.

« » играет в хороший футбол. Мы создавали ей неприятности, когда могли, и контролировали игру в оборонительной фазе. Надежность – самое важное в этих матчах.

На противоположной половине поля мы хорошо владели мячом. Мы фокусировались на обороне. [«Жирона»] – команда, которая очень хорошо атакует. Мы хорошо сомкнули линии, и оборона сыграла очень хорошо благодаря помощи полузащитников.

Еще рано [говорить о 1-м месте], но после поражения в дерби [1:3 от «Атлетико»] мы отреагировали хорошо, с энтузиазмом. Мы счастливы», – сказал .

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