Анчелотти о лидерстве «Реала» в Ла Лиге: «Еще рано говорить об этом, но мы хорошо отреагировали после поражения от «Атлетико». Мы счастливы»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о победе над «Жироной».
Мадридский клуб выиграл матч 8-го тура Ла Лиги со счетом 3:0.
«Команда сыграла хорошо. Сильный и уверенный матч. Мы знали, что сможем создавать сопернику неприятности.
«Жирона» играет в хороший футбол. Мы создавали ей неприятности, когда могли, и контролировали игру в оборонительной фазе. Надежность – самое важное в этих матчах.
На противоположной половине поля мы хорошо владели мячом. Мы фокусировались на обороне. [«Жирона»] – команда, которая очень хорошо атакует. Мы хорошо сомкнули линии, и оборона сыграла очень хорошо благодаря помощи полузащитников.
Еще рано [говорить о 1-м месте], но после поражения в дерби [1:3 от «Атлетико»] мы отреагировали хорошо, с энтузиазмом. Мы счастливы», – сказал Анчелотти.
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А Реал сегодня сыграл очень качественно и хладнокровно, за исключением первых минут 15-и.