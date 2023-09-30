Экс-судья Итурральде о красной Начо в матче с «Жироной»: «Преступный подкат. Самое грубое нарушение за последние 5 лет»

Эдуардо Итурральде Гонсалес прокомментировал фол Начо Фернандеса в матче с «Жироной».

Защитник « » на 93-й минуте матча сделал подкат прямой ногой и сбил полузащитника «Жироны» .

Главный арбитр матча Хуан Сантана показал желтую карточку, но решил удалить игрока, посмотрев видеоповтор. Порту унесли на носилках и отправили в больницу.

«Это преступный подкат, который нельзя допускать на футбольном поле. Это самое грубое нарушение за последние пять лет.

Дело не в том, что он идет в подкат с вытянутой ногой, а в том, что он поднимает ее, а затем вытягивает», – сказал бывший судья Итурральде Гонсалес в эфире Carrusel Deportivo.

Матч «Жирона» – «Реал» в 8-м туре Ла Лиги закончился победой мадридцев со счетом 3:0.

Изображения: кадры из трансляции DAZN

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