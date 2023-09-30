Экс-судья Итурральде о красной Начо в матче с «Жироной»: «Преступный подкат. Самое грубое нарушение за последние 5 лет»

Теги Реал Мадрид Ла Лига судьи Эдуардо Итурральде Гонсалес Жирона Начо Фернандес Хуан Сантана Кристиан Порту видеоповторы Футбол

Эдуардо Итурральде Гонсалес прокомментировал фол Начо Фернандеса в матче с «Жироной».

Защитник «Реала» на 93-й минуте матча сделал подкат прямой ногой и сбил полузащитника «Жироны» Кристиана Порту.

Главный арбитр матча Хуан Сантана показал Начо желтую карточку, но решил удалить игрока, посмотрев видеоповтор. Порту унесли на носилках и отправили в больницу.

«Это преступный подкат, который нельзя допускать на футбольном поле. Это самое грубое нарушение за последние пять лет.

Дело не в том, что он идет в подкат с вытянутой ногой, а в том, что он поднимает ее, а затем вытягивает», – сказал бывший судья Итурральде Гонсалес в эфире Carrusel Deportivo.

Матч «Жирона» – «Реал» в 8-м туре Ла Лиги закончился победой мадридцев со счетом 3:0. 

Изображения: кадры из трансляции DAZN

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67 комментариев

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Yubaba
Одному Начо известно зачем на 93 минуте при счёте 3-0 и отсутствии какой-то опасности у своих ворот, делать такой подкат... Полнейшая глупость
+66
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+64
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corazón blanco
Да, Начо здесь нет оправдания. Прыгать ногами на 93-й минуте в игрока при счете 3:0 в свою пользу в центре поля - глупейшее решение. Так капитан команды просто никогда не должен поступать. Это будет дисквалификация. А если учесть, что у Мадрида и так два профильных центральных защитника остались, то Начо очень сильно подставил свою команду.
+38
-2
+36
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Богдан Бондарчук
Ответ Дмитрий Обычный
Давно пора это полено дисквалифицировать пожизненно.
Так-то ты в футбол вроде не играешь. Как же тебя можно дисквалифицировать то ?
+26
-10
+16
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Blaumerc
Ответ Богдан Бондарчук
Комментарий скрыт
но есть и адекватные болельщики, ведь так?
или все должны быть отбитыми на всю голову?
+10
-4
+6
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Axmat Cecenov
Хоть и болещик МАДРИДА, но Начо надо дисквалифицировть минимум 3 игры. Команда должна штрафовать его. Он тупо подвёл команду , с Осасуной остался 1 ЦЗ. Капитан ещё
+13
-9
+4
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Ivang King
Да, конечно, казнить Начо, и дело с концом, че он несёт ? Какое самое грубое нарушение ? Я понимаю если бы он влетел в опорную ногу, там железно был бы перелом, я не оправдываю его действия, уверен он и сам понял что начудил, зная Начо как игрока, уверен это было не умышленно, 90 минута, потеря концентрации плюс усталость, шёл на мяч, не рассчитал, это лишь мои доводы, другой причины я не вижу. На счёт дисквалификации, думаю будет исходить уже из степени травмы игрока Жироны, как по мне красной тут достаточно и отстранение на 1 матч.
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jwbmwbqvih
Ответ Геннадий Чеботарев
то что карточка заслуженная это нет слов. и то что это нарушение абсолютно не обоснованное и не нужное. но это футбол и я не думаю что он это делал не с умыслом. это игроки делают по инерции,но получилось как получилось. и не на столько страшно все было. удар был не в опорную ногу,а значит травмы не должно быть серьезной.
Это что-то типа…ну крови же не было? Да?
+4
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Yoursistersboyfriend
ахахах легенда барселоны опять беспристрастен
+10
-7
+3
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MESSIya
Ответ Ivang King
Да, конечно, казнить Начо, и дело с концом, че он несёт ? Какое самое грубое нарушение ? Я понимаю если бы он влетел в опорную ногу, там железно был бы перелом, я не оправдываю его действия, уверен он и сам понял что начудил, зная Начо как игрока, уверен это было не умышленно, 90 минута, потеря концентрации плюс усталость, шёл на мяч, не рассчитал, это лишь мои доводы, другой причины я не вижу. На счёт дисквалификации, думаю будет исходить уже из степени травмы игрока Жироны, как по мне красной тут достаточно и отстранение на 1 матч.
As сообщают, что дисквал от 3х матчей будет
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corazón blanco
Ответ Богдан Бондарчук
Ну ошибся человек. Бывает. Чего бухтеть так сразу ? В следующий раз подумает , прежде чем так играть.
Так-то Начо капитан команды, опытный игрок. А поступил недальновидно. Еще и травму нанес игроку (надеюсь, что с ним все в порядке и он в скором времени вернется на поле). Такие нарушения нельзя никак оправдывать никакими клубными пристрастиями. Это очень жесткий фол. Конечно я уверен, что Начо не специально травмировал игрока, просто хотел отобрать мяч, но так прыгать в подкат - чревато, за что собственно и поплатился удалением.
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инна витенберг
Ответ Ivang King
Да, конечно, казнить Начо, и дело с концом, че он несёт ? Какое самое грубое нарушение ? Я понимаю если бы он влетел в опорную ногу, там железно был бы перелом, я не оправдываю его действия, уверен он и сам понял что начудил, зная Начо как игрока, уверен это было не умышленно, 90 минута, потеря концентрации плюс усталость, шёл на мяч, не рассчитал, это лишь мои доводы, другой причины я не вижу. На счёт дисквалификации, думаю будет исходить уже из степени травмы игрока Жироны, как по мне красной тут достаточно и отстранение на 1 матч.
Чтобы видеть причину нужно разбираться в футболе
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Blaumerc
Ответ rigobersong
Лучше быть как XabiAlonso78, чем как "типа адекватный" Бланко:))
дядя риго, иногда лучше не перебарщивать.
я тоже иногда "за" тролинг, шутки и всё такое. Но не за тупость, а тот про кого ты говоришь, хабиалонсо именно тупит.
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Nick Black
Ответ Богдан Бондарчук
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Карло может и "поговорить" только цз не прибавится в Реале. Начо могут на несколько матчей дисквалифицировать , играть кто будет вместо него? Да и ноги сопернику незачем ломать , грязный эпизод.
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Водяра
Ответ Yubaba
Одному Начо известно зачем на 93 минуте при счёте 3-0 и отсутствии какой-то опасности у своих ворот, делать такой подкат... Полнейшая глупость
Родственник поставил на красную карточку.
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Богдан Бондарчук
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
То ли дело каталонский балет. воо там учат искусству ))
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Валерий Рзянин
Даже Гаттузо сказал "да ну на хрен! Это дичь какая-то". Позвонил Винни Джонсу и попросил у того передать этому дурачку, что есть грань игры и грань грязи.
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Геннадий Чеботарев
то что карточка заслуженная это нет слов. и то что это нарушение абсолютно не обоснованное и не нужное. но это футбол и я не думаю что он это делал не с умыслом. это игроки делают по инерции,но получилось как получилось. и не на столько страшно все было. удар был не в опорную ногу,а значит травмы не должно быть серьезной.
+9
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Blaumerc
Ответ Ivang King
Конечно есть, но адекватности в том что бы на три матча дисквалификации дать нет.
да я и не спорю о сроках дисквы, мне по барабану, хоть вообще не дадут.
говоря об адекватности, я говорил о тех болельщиках которые признают ошибку Начо, а то здесь некоторые вообще не видят ничего плохого в том что человеку могли ноги поломать.
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MESSIya
Ответ Ivang King
Думаешь так быстро решение выносят ? Это их догадки лишь, не больше.
Ну видимо регламент по травмами, Порту увезли на скорой
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Игорь Новиков
Ответ Богдан Бондарчук
Сейчас бедного Начо растерзают. Да - перегнул. в следующий раз подумает. Проведут беседу в штабе тренерском. Затравят парня сейчас всем интернетом)
Никто никого не затравит. Но почему бы и не назвать дичь дичью?
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Nike of FW
Ответ Ivang King
Да, конечно, казнить Начо, и дело с концом, че он несёт ? Какое самое грубое нарушение ? Я понимаю если бы он влетел в опорную ногу, там железно был бы перелом, я не оправдываю его действия, уверен он и сам понял что начудил, зная Начо как игрока, уверен это было не умышленно, 90 минута, потеря концентрации плюс усталость, шёл на мяч, не рассчитал, это лишь мои доводы, другой причины я не вижу. На счёт дисквалификации, думаю будет исходить уже из степени травмы игрока Жироны, как по мне красной тут достаточно и отстранение на 1 матч.
нос почесать - 3 матча, сломать игрока-1 матч достаточно . справедливость под сливочным соусом .
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Sergey Troshin
В Начо иногда вселяется "МОНАХ" из фильма Костолом
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Ivang King
Ответ Blaumerc
но есть и адекватные болельщики, ведь так? или все должны быть отбитыми на всю голову?
Конечно есть, но адекватности в том что бы на три матча дисквалификации дать нет.
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real19024ver
Комментарий удален модератором
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MESSIya
Ответ Геннадий Чеботарев
то что карточка заслуженная это нет слов. и то что это нарушение абсолютно не обоснованное и не нужное. но это футбол и я не думаю что он это делал не с умыслом. это игроки делают по инерции,но получилось как получилось. и не на столько страшно все было. удар был не в опорную ногу,а значит травмы не должно быть серьезной.
Увезли на скорой
0
0
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