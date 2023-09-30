Экс-судья Итурральде о красной Начо в матче с «Жироной»: «Преступный подкат. Самое грубое нарушение за последние 5 лет»
Эдуардо Итурральде Гонсалес прокомментировал фол Начо Фернандеса в матче с «Жироной».
Защитник «Реала» на 93-й минуте матча сделал подкат прямой ногой и сбил полузащитника «Жироны» Кристиана Порту.
Главный арбитр матча Хуан Сантана показал Начо желтую карточку, но решил удалить игрока, посмотрев видеоповтор. Порту унесли на носилках и отправили в больницу.
«Это преступный подкат, который нельзя допускать на футбольном поле. Это самое грубое нарушение за последние пять лет.
Дело не в том, что он идет в подкат с вытянутой ногой, а в том, что он поднимает ее, а затем вытягивает», – сказал бывший судья Итурральде Гонсалес в эфире Carrusel Deportivo.
Матч «Жирона» – «Реал» в 8-м туре Ла Лиги закончился победой мадридцев со счетом 3:0.
Изображения: кадры из трансляции DAZN
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или все должны быть отбитыми на всю голову?
я тоже иногда "за" тролинг, шутки и всё такое. Но не за тупость, а тот про кого ты говоришь, хабиалонсо именно тупит.
говоря об адекватности, я говорил о тех болельщиках которые признают ошибку Начо, а то здесь некоторые вообще не видят ничего плохого в том что человеку могли ноги поломать.