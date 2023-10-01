Начо извинился за подкат против Порту из «Жироны»: «Непреднамеренное действие, я не хотел навредить. Желаю скорейшего восстановления»

Начо Фернандес извинился перед игроком «Жироны» за грубый фол.

В матче 8-го тура защитник мадридского « » получил красную карточку за подкат прямой ногой против полузащитника «Жироны» на 93-й минуте. После матча Порту отправили в больницу.

«Я хочу извиниться перед Порту за непреднамеренное действие в матче. Как и всегда на протяжении всей карьеры, я не хотел никому навредить.

Желаю скорейшего восстановления», – написал Начо в инстаграме.

Экс-судья Итурральде о красной Начо в матче с «Жироной»: «Преступный подкат. Самое грубое нарушение за последние 5 лет»

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