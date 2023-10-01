Начо извинился за подкат против Порту из «Жироны»: «Непреднамеренное действие, я не хотел навредить. Желаю скорейшего восстановления»

Теги Реал Мадрид Ла Лига травмы дисквалификации Жирона Начо Фернандес Кристиан Порту соцсети Футбол

Начо Фернандес извинился перед игроком «Жироны» за грубый фол.

В матче 8-го тура Ла Лиги защитник мадридского «Реала» получил красную карточку за подкат прямой ногой против полузащитника «Жироны» Кристиана Порту на 93-й минуте. После матча Порту отправили в больницу.

«Я хочу извиниться перед Порту за непреднамеренное действие в матче. Как и всегда на протяжении всей карьеры, я не хотел никому навредить.

Желаю скорейшего восстановления», – написал Начо в инстаграме.

Экс-судья Итурральде о красной Начо в матче с «Жироной»: «Преступный подкат. Самое грубое нарушение за последние 5 лет»

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5 комментариев

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Растиньяк
Очень странный мув от Начо) переседел на лавке чтоль?
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dr. cage
Не к лицу Начо эта серхиорамовщина..
+2
-1
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nmnackjbxkasbk
Ответ Dexter Morgan
Всякое бывает. Это мужская игра. В пылу борьбы.
эпизод хоть видел?
+1
0
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vel
Ну, а чего он скажет? Да, я спецом, хотел сыграть агрессивно, на грани, чтоб запугать соперника?

Конечно будет строить из себя жертву обстоятельств.
+1
-1
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