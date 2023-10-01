Начо извинился за подкат против Порту из «Жироны»: «Непреднамеренное действие, я не хотел навредить. Желаю скорейшего восстановления»
Начо Фернандес извинился перед игроком «Жироны» за грубый фол.
В матче 8-го тура Ла Лиги защитник мадридского «Реала» получил красную карточку за подкат прямой ногой против полузащитника «Жироны» Кристиана Порту на 93-й минуте. После матча Порту отправили в больницу.
«Я хочу извиниться перед Порту за непреднамеренное действие в матче. Как и всегда на протяжении всей карьеры, я не хотел никому навредить.
Желаю скорейшего восстановления», – написал Начо в инстаграме.
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Конечно будет строить из себя жертву обстоятельств.