Хави назвал 3:1 с «Реалом» в Суперкубке лучшим матчем «Барсы» за время своей работы. 0:3 от «Баварии» в прошлой ЛЧ – самое тяжелое поражение

Теги Бавария бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Суперкубок Испании Футбол

Хави назвал лучший и худший матчи во главе «Барселоны».

Хави готовится провести сотый матч на посту главного тренера «Барселоны» – юбилейной станет игра против «Порту» на групповом этапе Лиги чемпионов.

В честь достижения этой отметки Хави рассказал Mundo Deportivo о своей любимой победе за 99 проведенных матчей и о самом тяжелом поражении за это время.

В финале Суперкубка Испании в январе 2023 года «Барселона» обыграла «Реал» (3:1). Эту игру Хави считает лучшей в тренерской карьере.

«Победа в Суперкубке над «Реалом». Это был наш первый титул против «Мадрида», и игра в тот день идеально отражала идею, которую мы хотим видеть на поле», – сказал тренер.

Хави также признался, что прошлогоднее поражение от мюнхенской «Баварии» со счетом 0:3 в Лиге чемпионов было самым тяжелым за время работы в «Барсе».

«Домашнее поражение со счетом 0:3 против «Баварии» в прошлом сезоне, ознаменовавшее окончательное прощание с Лигой чемпионов, было самым тяжелым поражением», – сказал Хави.

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19 комментариев

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Artem Piatkov
И не назвал 0:4 на Камп Ноу :))
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DanielCarvalho
Комплексы второго каталонского) у команды куча проблем, нет глубины состава, долги, но главное обыграли Реал, главное достижение в сезоне
+11
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Бронислав Каминский
Ответ DanielCarvalho
Комплексы второго каталонского) у команды куча проблем, нет глубины состава, долги, но главное обыграли Реал, главное достижение в сезоне
Вообще-то тогда обыграв Реал,Хави выиграл первый трофей с клубом
+4
-3
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rigobersong
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заратустра-будрайтис
У Хави был большой выбор из поражений Баварии. Все же 4 раза его водил в школу Нагель.
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V S
Ответ Artem Piatkov
И не назвал 0:4 на Камп Ноу :))
Конечно , лучше 0:3 ,чем 0:4 от Реала.!!!. VS.
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NartApsua
Ответ Artem Piatkov
И не назвал 0:4 на Камп Ноу :))
4:0 не Сантьяго Бернабеу тоже не назвал)
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dr. cage
Ответ QWertY
А потом пришел трудовик Анчи, которого Чави закрытыми глазами обставляет (
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QWertY
Ответ rigobersong
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Твой кумир Кверти убрал тебя из чс, сжалился я. Но впредь не звездоболь
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