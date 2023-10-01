Хави назвал 3:1 с «Реалом» в Суперкубке лучшим матчем «Барсы» за время своей работы. 0:3 от «Баварии» в прошлой ЛЧ – самое тяжелое поражение

Хави назвал лучший и худший матчи во главе «Барселоны».

Хави готовится провести сотый матч на посту главного тренера «Барселоны» – юбилейной станет игра против «Порту» на групповом этапе чемпионов.

В честь достижения этой отметки Хави рассказал Mundo Deportivo о своей любимой победе за 99 проведенных матчей и о самом тяжелом поражении за это время.

В финале Суперкубка Испании в январе 2023 года « » обыграла «Реал» (3:1). Эту игру Хави считает лучшей в тренерской карьере.

«Победа в Суперкубке над «Реалом». Это был наш первый титул против « », и игра в тот день идеально отражала идею, которую мы хотим видеть на поле», – сказал тренер.

Хави также признался, что прошлогоднее поражение от мюнхенской «Баварии» со счетом 0:3 в Лиге чемпионов было самым тяжелым за время работы в «Барсе».

«Домашнее поражение со счетом 0:3 против «Баварии» в прошлом сезоне, ознаменовавшее окончательное прощание с Лигой чемпионов, было самым тяжелым поражением», – сказал .

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline