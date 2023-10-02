Тарасова о российском футболе: «А что, он есть? Это футболом не называется, не слежу вообще. Играли Гринин, Федотов, Бобров, Демин – вот тогда был уровень»
Татьяна Тарасова критически высказалась о современном российском футболе.
– За футболом вообще не слежу. А у нас его нет – за чем следить? Считаю, что его у нас нет.
– Не могли бы объяснить?
– А что, он есть?
– Матчи проходят, трансляции показывают.
– И что? Это называется «есть»? Это футболом не называется.
– А когда у нас в последний раз был футбол, на ваш взгляд?
– У нас же был футбол, у нас же играли и Гринин, и Федотов, и Бобров, и Демин. Я жила в доме, где жили все футболисты и мой папа – хоккеист. Все детство прошло там, как и юность, и молодость. Я всех знала! Вот тогда был хороший уровень, – сказала заслуженный тренер сборной СССР по фигурному катанию.
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Вот, когда казаки в футбол играли - вот это был уровень, особенно с англичанми, когда по лужам прыгали!
Но говорю о том, как он плох, постоянно
Гринин с Бобровым закончил в 1953 году, Дёмин — в 54-ом. Тарасовой тогда было 7 лет.
Федотов вообще в 49-ом.
— Ну, дык, ента, при Сталине конечно!
— А почему, деда?
— Ну так, внучок, при Сталине у меня ### стоял!
а вообще, странно, она ведь могла бы вспомнить Яшина, Стрельцова, Нетто и т.д. Их она должна помнить. Опять же, ЧЕ выиграли
Футбол в целом прогрессирует и становится более технологичным. Отбор проводится среди гораздо большего числа людей. Скорости выше намного стали. Футболисты прошлого могли бы вполне не потянуть сегодня. Понятно, что величие измеряется тем, насколько ты выше остальных в своем времени. И в статистике. Но говорить, что футбол стал хуже - это, мягко говоря, преувеличение.