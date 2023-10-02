Тарасова о российском футболе: «А что, он есть? Это футболом не называется, не слежу вообще. Играли Гринин, Федотов, Бобров, Демин – вот тогда был уровень»

Теги премьер-лига Россия Татьяна Тарасова Сборная России по футболу Григорий Федотов Всеволод Бобров сборная СССР Владимир Демин Матч ТВ Футбол

Татьяна Тарасова критически высказалась о современном российском футболе.

– За футболом вообще не слежу. А у нас его нет – за чем следить? Считаю, что его у нас нет.

– Не могли бы объяснить?

– А что, он есть?

– Матчи проходят, трансляции показывают.

– И что? Это называется «есть»? Это футболом не называется.

– А когда у нас в последний раз был футбол, на ваш взгляд?

– У нас же был футбол, у нас же играли и Гринин, и Федотов, и Бобров, и Демин. Я жила в доме, где жили все футболисты и мой папа – хоккеист. Все детство прошло там, как и юность, и молодость. Я всех знала! Вот тогда был хороший уровень, – сказала заслуженный тренер сборной СССР по фигурному катанию.

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104 комментария

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Russian Horse
Согласен с ТАТ!
Вот, когда казаки в футбол играли - вот это был уровень, особенно с англичанми, когда по лужам прыгали!
+254
-7
+247
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Aleksey Yashin
"За футболом вообще не слежу"

Но говорю о том, как он плох, постоянно
+139
-4
+135
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Ложный Латераль
В футболе хоть нет допингистов, кто позорят страну на весь мир, и из которых потом засчёт гос.бюджета сотворили бы жертву и героя страны)
+126
-12
+114
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CAB4yK
Чисто поржать:
Гринин с Бобровым закончил в 1953 году, Дёмин — в 54-ом. Тарасовой тогда было 7 лет.
Федотов вообще в 49-ом.
+81
-1
+80
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DaleCo
Футбол - родился в Англии, провел лучшие годы и умер в подъезде Тарасовой.
+45
-1
+44
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Berlin Alexanderplatz
как же утомила эта просоветская парадигма. и ведь её адепты молодёжь тоже пытаются в неё затянуть. прошлое это прошлое! в любом случае.
+43
-3
+40
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Groznyi2024
Ответ Russian Horse
Согласен с ТАТ! Вот, когда казаки в футбол играли - вот это был уровень, особенно с англичанми, когда по лужам прыгали!
Хороший мульт, мотивирующий)
+40
-2
+38
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Бене Гессерит
Ответ igls54
Люди по столько не живут, чтобы помнить как играли эти футболисты
Она себя не помнит, какие тут футболисты
+37
-1
+36
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Amfluter
— Деда, а когда лучше жилось: сейчас или при Сталине?
— Ну, дык, ента, при Сталине конечно!
— А почему, деда?
— Ну так, внучок, при Сталине у меня ### стоял!
+32
0
+32
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igls54
Люди по столько не живут, чтобы помнить как играли эти футболисты
+21
-3
+18
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Прессинг Рангника
За фигурным катанием не слежу, оно что вообще есть? Вот были помню Медведева и Загитова , вот это было время))))
+15
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Greenalem
Ответ БезызбежноНаКрасный
Титов и Ерёменко удивлённо переглянулись
Ерёменко все же из-за кокаина. Титов это было настолько давно, что многие тогда ещё не родились тут. В целом случаев допинга действительно очень мало, причем здесь не спишешь на РУСАДУ, так как топы постоянно играли в еврокубках. Хотя если бы попали на Олимпиаду вполне могли молодежь заставить принять.
+13
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Overkiller
Короче, раньше был футбол просто потому что она жила в одном доме с футболистами)
+11
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Фантом
Вот чей уровень упал, так это журналистики. Раньше эксплуатировать стариков в маразме ради хайпа было не принято, а сейчас - стандартная схема.
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Bartez1986
Футбол никуда не делся. Выход в четвертьфинал ЧМ был недавно относительно. Есть нормальные команды. Есть хорошие легионеры. Есть неплохие российские игроки. Футбол был, есть и будет
+17
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+11
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slon 104
Вот были Пахомова с Горшковым, а сейчас разве фигуристы! Хотя я за ними и не слежу.
+9
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Антон Фалафель
Зачем мучать старую черепаху звонками? Говорит же что не следит за футболом.
+8
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Viacheslav Ivanov
Ответ CAB4yK
Чисто поржать: Гринин с Бобровым закончил в 1953 году, Дёмин — в 54-ом. Тарасовой тогда было 7 лет. Федотов вообще в 49-ом.
видимо, по папиным рассказам судит)))
а вообще, странно, она ведь могла бы вспомнить Яшина, Стрельцова, Нетто и т.д. Их она должна помнить. Опять же, ЧЕ выиграли
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БезызбежноНаКрасный
Ответ Ложный Латераль
В футболе хоть нет допингистов, кто позорят страну на весь мир, и из которых потом засчёт гос.бюджета сотворили бы жертву и героя страны)
Титов и Ерёменко удивлённо переглянулись
+19
-11
+8
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ChefJhonnyMorgan
Вроде заслуженный человек, а ума как говорится никто не ######
+7
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БезызбежноНаКрасный
Ответ Прессинг Рангника
За фигурным катанием не слежу, оно что вообще есть? Вот были помню Медведева и Загитова , вот это было время))))
Нее, время было - это когда Панин-Коломенкин зажигал!)
+7
0
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Maxeg
Не более, чем старческое нытье, при всем уважении )
Футбол в целом прогрессирует и становится более технологичным. Отбор проводится среди гораздо большего числа людей. Скорости выше намного стали. Футболисты прошлого могли бы вполне не потянуть сегодня. Понятно, что величие измеряется тем, насколько ты выше остальных в своем времени. И в статистике. Но говорить, что футбол стал хуже - это, мягко говоря, преувеличение.
+6
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mold-cel
и порно в 60-70-х возбуждало, не то что сейчас.
+4
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Oleg Olegov
Тарасова о российском репе: «А что, он есть? Это репом не называется, не слежу вообще. Читали Гуф, Саша Скул, Витя АК, Шило – вот тогда был уровень»
+4
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кракен ночной лиги
Забавно, но все перечисленные завершили карьеры когда Тарасовой было 5 лет) вот это она конечно понимала уровень в яслях) Еврокубков не было, сборная на ОИ только от югославов в первом раунде вылетела. Но уровень был)
+4
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