Динамо — Спартак: прогноз на матч 4 октября 2023, Фонбет Кубок России

4 октября в Москве состоится матч 5 тура группового этапа Кубка России. «Динамо Москва» на домашнем стадионе «ВТБ Арена» будет принимать московский «Спартак». Начало поединка запланировано на 16:45 по московскому времени.

В предстоящей встрече состоится дерби двух московских непримиримых соперников, которые вновь проведут встречу в рамках Кубка России. За последние 1,5 месяца это будет уже третья очная битва команд. В двух последних встречах побеждал «Спартак» и сделал это с общим счетом (5:1). Сможет ли прервать эту неудачную серию «Динамо», которому крайне важны очки в предстоящей встрече для продолжения пути в кубковом турнире, мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендованная ставка: X2, Ф2 (1), ТМ (3,5).

Динамо Москва

«Динамо» провалило прошлый сезон Чемпионата России и оказался даже не в первой половине таблицы. Их 9 строчка показала итоговый целостный результат работы команды в прошлом сезоне, где было много провальных отрезков и не было стабильности в результатах. Да и плотность в верхней части таблицы под конец чемпионата просто зашкаливала, ведь до пятого «Ахмата» по итогу получилось всего 5 баллов отставания.

Прошлый розыгрыш Кубка России тоже не задался для команды, хотя начался он довольно неплохо, где на групповом этапе удалось занять 1 место в непростой группе и пройти напрямую в основной плей-офф. Там то на четвертьфинальной стадии они сразу же испытали трудности в противостоянии с «Крылья Советов», которому сначала уступили в гостях (1:2), упустив ничью в концовке встречи, а дома уже разошлись миром (1:1) и по сумме двух матчей проиграли и попали в сетку Пути Регионов.

Там сразу же москвичам попался в соперники «Зенит», которого в сложнейшем матче удалось обыграть в серии пенальти (5:4), после ничьи (1:1) в основное время встречи.

В следующей кубковой стадии 1/8 финала была непростая заруба с тольяттинским «Акроном», который обыграл столичный клуб в серии пенальти (4:1), после (0:0) на табло в основное время игры. И на этом «Динамо» Москва закончил свой путь в кубке в прошлом сезоне, второго шанса уже для них не было.

«Динамо» Москва в текущем 2023 году удалось в свои ряды подписать следующих футболистов: атакующего полузащитника Хорхе Каррасакаля из ЦСКА, опорного полузащитника Чавеза из мексиканской «Пачуки», вратаря Андрей Кудрявец из БАТЭ и центрального полузащитника Бителло из из «Гремио».

А покинули команду следующие игроки: Арсен Захарян ушел в «Реал Сосьедад», Шимански в «Фенербахче», Моро в «Болонью», Сазонов в «Торино», а Москвичев отправился пылить в первую лигу и помочь клубу «Торпедо Москва» вернуться в РПЛ.

В РПЛ текущего сезона «Динамо» пока выступает не лучшим образом, но все же идет на 6 строчке в таблице, имея 16 баллов в активе, столько же и у ЦСКА со «Спартаком». Лидирующий «Болонью» опережает москвичей уже на 8 баллов.

В последних 5 турах у «бело-голубых» лишь 1 победа, которая была добыта в рамках 7 тура в матче с «Ростовом» (2:1). Тогда удалось сделать голевой задел в первом тайме и к 42 минуте вести в счете (2:0). Во втором же команда расслабилась и играя в большинстве пропустила 1 мяч в концовке встречи.

В последнем сыгранном 10 туре москвичи разошлись миром в гостях с «Ахматом» (1:1), где проигрывая в счете до 51 минуты встречи, они все же нашли в себе силы отыграться в счете.

В Кубке России текущего розыгрыша группового этапа «динамовцы» пока идут на 2 строчке в квартете D, имея равное количество баллов (по 5) с «Краснодаром», с кем они судя по всему и разыграют вторую путевку в основной плей-офф турнира. Но есть риск и вовсе вылететь с турнира в случае неблагоприятных для них результатов. Одной победы в двух встречах им будет достаточно, чтобы обеспечить продолжение кубковых баталий.

Результаты «Динамо» Москва в 5 последних сыгранных матчах:

01.10.23 «Ахмат» — «Динамо» Москва 1:1;

23.09.23 «Спартак Москва» – «Динамо Москва» 1 :0;

– «Динамо Москва» :0; 19.09.23 «Краснодар» — «Динамо» Москва 1:1 (в серии пенальти 4 :2);

15.09.23 «Динамо» Москва — «Пари НН» 1:1;

03.09.23 «Ростов» — «Динамо» Москва 1:2.

Интересные статистические факты «Динамо» Москва:

В 4 последних матчах команда без побед;

Последний домашний матч был ничейным;

В последних 3 из 4 сыгранных матчей команды счет был (1:1) в основное время;

В 4 из 5 последних матчах «динамовцев» забивают обе команды;

В 4 последних матчах ни разу не было забито обеими командами 3 и более мяча;

В 4 последних играх в качестве хозяев команда отличалась и при этом не проигрывала;

За последние сыгранных 5 матчей команда в среднем забивает 1 гол за игру и столько же пропускает;

В 18 из 19 последних играх команда отличается голом.

Прогноз на матч Факел – ЦСКА

Спартак

«Красно-белые» прошлый сезон РПЛ могут занести себе в копилку, все же удалось войти в тройку лучших. Им удалось занять 3 место в непростой конкуренции с «Ростовом», которых опередили на 1 балл. И были москвичи близки и к серебряной позиции, неудачная концовка чемпионата этого сделать не позволила и на 4 очка они отстали от второго ЦСКА.

В розыгрыше Кубка России прошлого сезона «Спартак» не достиг особых успехов, хотя начиналось там для них все очень прекрасно. На групповом этапе они уверенно заняли первую строчку, где были непростые соперники: «Зенит», «Крылья Советов» и «Факел». Где в 4 из 6 матчах смогли одержать победу в основное время игры.

В кубковом плей-офф на первой стадии был обыгран «Локомотив», сначала в гостевой встрече (1:0), а потом и дома (4:2).Следом были непростые встречи в стадии полуфинала сетки РПЛ с «Уралом», где в первой встрече была ничья (1:1), а в ответной уральцы победили (2:1). «Спартак» отправился в плей-офф Пути Регионов, где на первой же стадии вылетел от «Акрона», проиграв им (1:2).

«Спартаковцы» в текущем 2023 году приобрели в свой стан следующих футболистов: нападающего Тэо Бондонга из «Кадиса», правого вингера Хесус Медина из ЦСКА; левый защитник Олег Рябчук из «Олимпиакоса» и центральный защитник Срджан Бабич из «Альмерии».

А покинули команду следующие игроки:: Кофрие, Рыбусь, Максимчук, Оганесян, Шитов, Бакалюк, Голосов и еще ряд игроков были отданы по арендам.

Дружина Абаскаля сейчас располагается на 5 месте в таблице РПЛ и набрала в 10 турах 16 баллов. Москвичам не хватает стабильности в результатах, чтобы быть на вершине таблицы. Всего лишь на 2 очка они сейчас отстают от третьего «Локомотива» и в одном балле от четвертого «Зенита», которого тоже прилично лихорадит. При неплохой игре в атаке, «Спартак» пока отвратительно смотрится в оборонительных действиях, чему доказательство уже 16 пропущенных мячей в 10 матчах РПЛ и это показатель среди всех команд за бортом ТОП-10.

В предпоследнем туре РПЛ «Спартаку» удалось обыграть «Динамо» с минимальным преимуществом в счете (1:0), благодаря голу своего новичка Бонгонда, который в начале встречи нанес точный удар с передачи Соболева. А вот в 10 туре москвичи неожиданно крупно уступили «Крылья Советов» (0:4), пропустив по 2 мяча в каждом из таймов.

В розыгрыше Кубка России текущего сезона «Спартак» пока что безупречен и во всех 4 встречах группового турнира побеждал. За 2 тура до конца они уже обеспечили себе 1 строчку в квартете D и могут спокойно доигрывать оставшиеся матчи без давления на результат. В 4 турах кубкового розыгрыша они забили 14 мячей, пропустив при этом 6. А в последнем матче Кубка России обыграли в гостях «Пари НН» (3:0).

Результаты «Спартака» в пяти последних сыгранных матчах:

01.10.23 « Крылья Советов» — «Спартак» Москва 4 :0;

— «Спартак» Москва :0; 23.09.23 «Спартак Москва» – «Динамо Москва» 1 :0;

– «Динамо Москва» :0; 19.09.23 «Пари НН» — «Спартак» Москва 0: 3 ;

0: ; 15.09.23 «Спартак» Москва — «Сочи» 1 :0;

— «Сочи» :0; 03.09.23 «Краснодар» — «Спартак» Москва 2:0.

Интересные статистические факты «Спартака»:

Из 4 последних сыгранных матчей в 3 команда победила;

В последней сыгранной гостевой встрече было поражение;

В последних 5 матчах команда в среднем забивает 1 гол за игру и почти столько же пропускает;

В 5 последних встреч «красно-белых» не забивают обе команды;

Лишь в 1 из 5 последних матчах было забито более 3 голов за игру обеими командами;

Москвичи забивали в 3 из 4 последних матчах.

Динамо – Спартак: история личных встреч

Команды в истории очных противостояний провели между собой 209 встреч. 81 из них была победной для «Спартака», а у «Динамо» на счету 57 побед. А 71 поединок закончился ничейным результатом.

«Спартак» в этих матчах забивал в среднем 1.43 гола (299 мячей), а «Динамо» 1.24 (260 мячей).

Самый разгромный счет в этих очных поединках был (7:1), такое удавалось обеим командам в истории противостояний.

В 5 последних очных встречах оппоненты показали следующий результат:

23.09.23 «Спартак Москва» – «Динамо Москва» ( 1 :0).

– «Динамо Москва» ( :0). 29.08.23 «Спартак Москва» – «Динамо Москва» ( 4 :1).

– «Динамо Москва» ( :1). 08.04.23 «Спартак Москва» – «Динамо Москва» (3:3).

20.08.22 «Динамо Москва» – «Спартак Москва» ( 1 :0).

– «Спартак Москва» ( :0). 29.05.22 «Спартак Москва» – «Динамо Москва» (2:1).

«Динамо» побеждали лишь 1 раз за последние 8 очных встреч, при этом 5 раз в них был сильнее «Спартак». А последний матч «Спартака» в качестве гостей был проигрышным.

В 3 из 5 последних матчах обе команды забивали друг другу. И в 3 из 5 матчах было забито 3 гола и более.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Динамо – Спартак

Аналитики БК выставляют фаворитом противостояния «Динамо Москва». Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

Победа «Динамо» — 2.14;

Ничья — 3.93;

Победа «Спартака» — 3.10;

1X — 1.35;

X2 — 1.70;

Ф1 (0) — 1.60;

Ф2 (0) — 2.39;

Ф2 (1) — 1.42;

Ф1 (-1) — 2.92;

ТБ (2,5) — 1.48;

ТМ (2,5) — 2.70;

ТМ (3,5) — 1.72;

ОЗ (да) — 1.52;

ОЗ (нет) — 2.56.

Обе команды начали текущий сезоне в целом неплохо и идут в верхней части таблицы, как в РПЛ, так и в Кубке России. Стабильности в результатах не хватает обеим командам, но все же «Спартак» в кубковых баталиях демонстрирует ее. В предстоящем матче на «красно-белых» давления на желаемый результат не будет, что не скажешь о «Динамо», которым важно побеждать в этой встрече, чтобы в кубке попасть в основной плей-офф пути РПЛ. Да и судя по истории очных встреч «динамовцам» всегда непросто в матчах со «Спартаком», который лишь 1 раз им проиграл в последних 8 очных дуэлях. Считаю, что хорошая ставка здесь будет на то, что гости не проиграют, тем более что за это дают шикарный кэф — 1.70. Можно взять и Ф2 (1) с подстраховкой пари на случай проигрыша гостей в 1 мяч, за это дают тоже неплохой кэф 1.42, который можно смело закинуть в экспресс.

В последних матчах «Динамо» не прослеживается запредельная результативность, да и последняя очная битва соперников закончилась одним забитым мячом. Здесь можно и зарядить на ТМ (3,5), за хороший коэффициент 1.72.

Где смотреть матч Динамо – Спартак

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