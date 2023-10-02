Невилл о заявлении «Ливерпуля» с критикой судейства: «Это ошибка, извинения нужно уважать, а не недооценивать. Клопп отлично справился с ситуацией после матча»

Гари Невилл назвал ошибкой заявление «Ливерпуля» о судействе.

«Ливерпуль» уступил « » (1:2) в 7-м туре . Главный судья матча Саймон Хупер показал красные карточки Кертису Джонсу и Диогу Жоте. Кроме того, судьи отменили гол вингера мерсисайдцев , зафиксировав офсайд. Судейский корпус Англии (PGMOL) признал ошибку в этом эпизоде.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил, что признание ошибки не изменит результат матча: «Кому это поможет? «Вулвс» получили очки в игре с «МЮ»? Мы все думали, что с ВАР станет легче».

В воскресенье « » выпустил заявление с критикой судейства: «Неприемлемо, что такие провалы классифицировали как «человеческую ошибку».

« отлично справился с ситуацией после игры. Большинство фанатов с пониманием отнеслись к тому, что произошло, и признали, что это было неправильно.

Однако заявление «Ливерпуля» – это ошибка! Разговоры про рассмотрение всех вариантов (что это значит?) и спортивную честность опасны, это звучит размыто и агрессивно.

«Простите, мы облажались», – этого было достаточно! Я говорил об этом прошлым вечером. Извинения следует уважать, а не недооценивать. Это мгновенная реакция, которая всегда может быть неправильной, но я твердо в этом уверен», – написал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» в твиттере.

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline