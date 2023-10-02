Невилл о заявлении «Ливерпуля» с критикой судейства: «Это ошибка, извинения нужно уважать, а не недооценивать. Клопп отлично справился с ситуацией после матча»

Теги Гари Невилл Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп судьи Тоттенхэм Саймон Хупер видеоповторы соцсети Луис Диас Футбол

Гари Невилл назвал ошибкой заявление «Ливерпуля» о судействе.

«Ливерпуль» уступил «Тоттенхэму» (1:2) в 7-м туре АПЛ. Главный судья матча Саймон Хупер показал красные карточки Кертису Джонсу и Диогу Жоте. Кроме того, судьи отменили гол вингера мерсисайдцев Луиса Диаса, зафиксировав офсайд. Судейский корпус Англии (PGMOL) признал ошибку в этом эпизоде.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил, что признание ошибки не изменит результат матча: «Кому это поможет? «Вулвс» получили очки в игре с «МЮ»? Мы все думали, что с ВАР станет легче».

В воскресенье «Ливерпуль» выпустил заявление с критикой судейства: «Неприемлемо, что такие провалы классифицировали как «человеческую ошибку».

«Юрген Клопп отлично справился с ситуацией после игры. Большинство фанатов с пониманием отнеслись к тому, что произошло, и признали, что это было неправильно.

Однако заявление «Ливерпуля» – это ошибка! Разговоры про рассмотрение всех вариантов (что это значит?) и спортивную честность опасны, это звучит размыто и агрессивно.

«Простите, мы облажались», – этого было достаточно! Я говорил об этом прошлым вечером. Извинения следует уважать, а не недооценивать. Это мгновенная реакция, которая всегда может быть неправильной, но я твердо в этом уверен», – написал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» в твиттере.

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20 комментариев

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djkdkrb
Никаких официальных извинений не было, если что, хотя кому они нужны тоже не особо понятно
+21
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+21
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tusiel
Не увидел в заявлении PGMOL извинений. Там не "Простите, мы облажались", а "Просто мы облажались"
+18
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+18
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van
Чего еще ждать от манка
+16
-1
+15
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Трент 66
Что за бред, это вообще вопиющий случай, тут чел на вар по сути признался, что вообще за игрой не следит.
+10
0
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xQcoW
В свое время, когда уэбб тащил маню, то он даже и не заикался
+10
-1
+9
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Трент 66
Ответ #SharkTeam
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Причет тут молодой Уэбб? Тогда был вар? Научись, наконец, своим кочаном думать.
+10
-1
+9
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Зоновский петух
Ответ <~Inter~>
Самое удивительное раньше все жаловались, что судьи молчат и не признают ошибки, а теперь же люди требуют сразу рубить головы
А кто признал ошибку? Вышло достаточно сухое заявление о том что совершена человеческая ошибка. Как бы на Ливерпуль - подавитесь. Этого мало мягко говоря. Это не чемпионат водокачки, Ливерпуль дважды финишировал ниже Сити с разницей в одно очко, тут каждая мелочь важна.
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Streetbor
Лучшая защита это нападение, атака на пострадавшего Клоппа с Ливерпулем это вверх цинизма.
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Матвей Бондарев
Каждый сезон кто-то из судей лишает нас очков заслуженных и вечно извинения? Не смущает их там ничего? Это уже традицией стало в АПЛ, лишать Ливерпуль очков. Что в прошлом сезоне с Арсеналом, что здесь с Тоттенхэмом.
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BillShen
Извинения? Там Маку дают дискву за слова в Инстаграмме после матча. Извинения? Да заберите их обратно и перестаньте устраивать цирк.
На матчи чемпионата России в свое время приглашали иностранных судей. Все просто - поскольку судьи матчей АПЛ не соответствуют уровню, то на матчи АПЛ нужно приглашать арбитров со всего мира. Хуже того что было в субботу - не будет все равно, да и если судьи будут ротироваться во всех странах - не будет и дел типа Негрейры.
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kunimaster
После матча по другому пел, видимо получил новую методичку от хозяев.
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Billy_Shears
Пока судейские ошибки в пользу мю, простого извинения достаточно.
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<~Inter~>
Ответ Зоновский петух
А кто признал ошибку? Вышло достаточно сухое заявление о том что совершена человеческая ошибка. Как бы на Ливерпуль - подавитесь. Этого мало мягко говоря. Это не чемпионат водокачки, Ливерпуль дважды финишировал ниже Сити с разницей в одно очко, тут каждая мелочь важна.
так или иначе даже такое изменение от судей большой плюс. Совсем недавно они вообще молчали и делали вид, что ничего не произошло
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Виталий А.
Ответ <~Inter~>
так или иначе даже такое изменение от судей большой плюс. Совсем недавно они вообще молчали и делали вид, что ничего не произошло
Этим плюсом можно подтереть зад и ожидать того, что в следующем матче Ливерпуль закончит игру вообще восьмером.
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Billy_Shears
Ответ Матвей Бондарев
Каждый сезон кто-то из судей лишает нас очков заслуженных и вечно извинения? Не смущает их там ничего? Это уже традицией стало в АПЛ, лишать Ливерпуль очков. Что в прошлом сезоне с Арсеналом, что здесь с Тоттенхэмом.
В этот раз чистый гол отменили, а с Арсеналом что?
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Snid
Ответ kbakha
Разнылись портовые
тебя забыли спросить.
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