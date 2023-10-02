Невилл о заявлении «Ливерпуля» с критикой судейства: «Это ошибка, извинения нужно уважать, а не недооценивать. Клопп отлично справился с ситуацией после матча»
Гари Невилл назвал ошибкой заявление «Ливерпуля» о судействе.
«Ливерпуль» уступил «Тоттенхэму» (1:2) в 7-м туре АПЛ. Главный судья матча Саймон Хупер показал красные карточки Кертису Джонсу и Диогу Жоте. Кроме того, судьи отменили гол вингера мерсисайдцев Луиса Диаса, зафиксировав офсайд. Судейский корпус Англии (PGMOL) признал ошибку в этом эпизоде.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил, что признание ошибки не изменит результат матча: «Кому это поможет? «Вулвс» получили очки в игре с «МЮ»? Мы все думали, что с ВАР станет легче».
В воскресенье «Ливерпуль» выпустил заявление с критикой судейства: «Неприемлемо, что такие провалы классифицировали как «человеческую ошибку».
«Юрген Клопп отлично справился с ситуацией после игры. Большинство фанатов с пониманием отнеслись к тому, что произошло, и признали, что это было неправильно.
Однако заявление «Ливерпуля» – это ошибка! Разговоры про рассмотрение всех вариантов (что это значит?) и спортивную честность опасны, это звучит размыто и агрессивно.
«Простите, мы облажались», – этого было достаточно! Я говорил об этом прошлым вечером. Извинения следует уважать, а не недооценивать. Это мгновенная реакция, которая всегда может быть неправильной, но я твердо в этом уверен», – написал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» в твиттере.
Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline
На матчи чемпионата России в свое время приглашали иностранных судей. Все просто - поскольку судьи матчей АПЛ не соответствуют уровню, то на матчи АПЛ нужно приглашать арбитров со всего мира. Хуже того что было в субботу - не будет все равно, да и если судьи будут ротироваться во всех странах - не будет и дел типа Негрейры.