«Челси» объявил о сделке с Infinite Athlete до конца сезона. Клуб получит 43 млн фунтов от титульного спонсора

Теги Челси премьер-лига Англия бизнес игровая форма деньги Футбол

«Челси» нашел нового титульного спонсора.

Лондонский клуб объявил о соглашении с Infinite Athlete. Сделка рассчитана до конца нынешнего сезона, по ее условиям логотип компании будет размещен на футболках мужской и женской команд.

Ранее сообщалось, что сделка принесет «Челси» 43 миллиона фунтов. Журналист Низар Кинселла отмечает, что клуб уже ищет другого спонсора на сезон-2024/25.

Infinite Athlete – биомеханическая инжиниринговая компания, созданная в результате слияния Tempus Ex Machina и Biocore. Она занимается разработкой программ для анализа спортивной статистики, видео и травм.

Фото: chelseafc.com

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16 комментариев

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Gobinjo
Хорошие новости. Хочется уже чтобы началась белая полоса у клуба :)
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JENNINGS
Ответ Gobinjo
Хорошие новости. Хочется уже чтобы началась белая полоса у клуба :)
Экс-игрок «Челси» Адриан Муту одобряет )))
+4
-1
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Aktan
Наконец-то
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Муслим Курбанов
пол Мудрика, норм
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A.Konte
Ну хоть не по типу этой убогой «3»
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Power Lifting
вот и деньги появились на очередную бездарную покупку)))
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deadjoker
Норм, а то из всей лиги единственная команда без спонсора была
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Владимир Лейхтер
Лучше чем 3
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ман сити фейк
Удачи Челси. Хочу чтобы синие вернулись вернулись наконец
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Джанлука Нальюка
Хоть что то. Удивительно было видеть челси без титульного спонсора
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Marco Verrati
Красиво 😻 верим в победы
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LIBerly
Осталось настроить игровой процесс. Верю, что Челси снова станет великим!
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Cyle Rayner
намного лучше, чем поганая тройка
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Анхолик
Наконец-то это «Тройка» обосанная ушла
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Усатый КозлоБык ©
Ответ JENNINGS
Экс-игрок «Челси» Адриан Муту одобряет )))
Ахахаха
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