«Челси» объявил о сделке с Infinite Athlete до конца сезона. Клуб получит 43 млн фунтов от титульного спонсора

«Челси» нашел нового титульного спонсора.

Лондонский клуб объявил о соглашении с Infinite Athlete. Сделка рассчитана до конца нынешнего сезона, по ее условиям логотип компании будет размещен на футболках мужской и женской команд.

Ранее сообщалось, что сделка принесет « » 43 миллиона фунтов. Журналист Низар Кинселла отмечает, что клуб уже ищет другого спонсора на сезон-2024/25.

Infinite Athlete – биомеханическая инжиниринговая компания, созданная в результате слияния Tempus Ex Machina и Biocore. Она занимается разработкой программ для анализа спортивной статистики, видео и травм.

Фото: chelseafc.com

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