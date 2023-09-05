«В неудачах «Спартака» виноват только Абаскаль. Он прекрасно знал соперников, должен был готовиться». Смородская о красно-белых

Теги Спартак премьер-лига Россия Ольга Смородская Р-Спорт Гильермо Абаскаль Футбол

Ольга Смородская обвинила Гильермо Абаскаля в результатах «Спартака».

Красно-белые проиграли три из четырех последних матчей в Мир РПЛ.

«Спартак» сейчас играет плохо. По мнению Абаскаля, виноваты все, но не тренер. Но я считаю, что в неудачах «Спартака» виноват только Абаскаль.

Он прекрасно знал соперников, поэтому должен был готовиться», – сказала экс-президент «Локомотива».

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43 комментария

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Евгений Кузнецов
как выбирают главных тренеров клубы РПЛ:

«Зенит» - так, Семак у нас круто играл, был капитаном, мы его хорошо знаем. В «Уфе» классно себя проявил. Возьмём его себе

«Динамо» - так, Личка классно тренировал в «Оренбурге» - на игру команды всегда интересно смотреть! Возьмём его себе

«Краснодар» - так, Ивич выиграл два чемпионства в Израиле! Возьмём его себе

...

«Спартак» - так, Абаскаль... ничего нигде не выиграл, в чемпионате России не тренировал. Возьмём его себе
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damondiamond
в футболе трудно быть тренером - всякие Смородские и Заремы с дивана будут только тебя и обвинять в неудачах, а Мостовые - говорить, что ты никто, даже если побеждаешь
+23
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ЛыСъ
Смородская авторитет конечно, после того БДСМ, что она устроила с тренерами и всем Локомотивом.
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perdetnevredno
Чемодан, вокзал, Севилья..
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coldwar
Ответ Владислав Назаров
Абаскаль, ДА, конечно виноват! Увидев стартовый состав в Краснодаре, оценка первая и быстрая с моей стороны была очень пессимистичной и вопрос был почему так? Впрочем как и состав с Зенитом! А футболисты разве не виноваты? Весь основной костяк! Без энтузиазма, вдохновения, на ободах...Кстати, Джикия показался в игре с Краснодаром заряженным на борьбу, в целом...Если Промес, Зобнин, Бонгонда выпали, то местные молодые дарования с ограниченным мастерством и техникой и подавно....Ярко сыгравший ранее Зиньковский выйдя в Краснодаре на замену ничего не смог показать, хотя старался наверное ...
Ну да, Джикия прям рвал и метал. В случае с первым голом, когда Кордоба оставил не у дел Денисова и Дуарте, этот недокапитан так аккуратненько ножки свел вместе, вместо того чтобы попытаться удар блокировать. Наверное, за эти самые ножки очень беспокоился, или задумался о том, какие очередные банальные фразы ему после матча придется говорить.
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Артем Гладских
рыжего уволить
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Локоть Артеста
Мадам Смородская, с Заремой когда очередной баттл будет?
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ltkmaby
Походу место для Черчесова расчищать кинулись. Как же Стасик не удел, а в Факел ему не статусно
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coldwar
Уже даже Смородская все поняла про рыжего физрука, но не наше руководство.
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Konstantin Zorin
Тут с тётей Олей не поспоришь, Абаскаль слабый трениришка. Не свезло нам, Заремкин протеже оказался бездарем.
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Bartez1986
а Локомотива - Семин, - добавила тетя
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Владислав Назаров
Абаскаль, ДА, конечно виноват! Увидев стартовый состав в Краснодаре, оценка первая и быстрая с моей стороны была очень пессимистичной и вопрос был почему так? Впрочем как и состав с Зенитом! А футболисты разве не виноваты? Весь основной костяк! Без энтузиазма, вдохновения, на ободах...Кстати, Джикия показался в игре с Краснодаром заряженным на борьбу, в целом...Если Промес, Зобнин, Бонгонда выпали, то местные молодые дарования с ограниченным мастерством и техникой и подавно....Ярко сыгравший ранее Зиньковский выйдя в Краснодаре на замену ничего не смог показать, хотя старался наверное ...
+1
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Victor Pavlovuch
Даме надо не на Спартак наезжать , а посмотреть что твориться с Локо! Там пока ни чем не лучше обстоят дела чем в Спартаке! Получается что и там тренер профан!
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Spaten
Даже ослы и те в тень прячутся!
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Василий Голованев
Ответ Bartez1986
а Локомотива - Семин, - добавила тетя
тетя ещё та тетя.Я подозреваю что Семин кое- что знает
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damondiamond
Ответ Owen_the_Simple
Все на борьбу с коачбуллингом! Ура! Даёшь!
коачда!
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Pok_Toholo
Ответ damondiamond
в футболе трудно быть тренером - всякие Смородские и Заремы с дивана будут только тебя и обвинять в неудачах, а Мостовые - говорить, что ты никто, даже если побеждаешь
А нечего было фристайл с мячом в своё время игнорировать
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Karel
Ответ damondiamond
в футболе трудно быть тренером - всякие Смородские и Заремы с дивана будут только тебя и обвинять в неудачах, а Мостовые - говорить, что ты никто, даже если побеждаешь
Это ты считаешь, что трудно. Большинство же считают, что очень легко, даже не обязательно в прошлом футболистом быть, настолько легко.

Вот в других видах спорта - действительно трудно. Там тренер обязательно сам спортивную карьеру пройти должен, иначе никак.
Только представь, что боксёров будет тренировать не бывшишй боксёр, пловцов не пловец и т.д.
Это смех..
А в футболе можно, в футболе любой может тренером стать - даже если вообщи спортом никогда не занимался.
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damondiamond
Ответ Karel
Это ты считаешь, что трудно. Большинство же считают, что очень легко, даже не обязательно в прошлом футболистом быть, настолько легко. Вот в других видах спорта - действительно трудно. Там тренер обязательно сам спортивную карьеру пройти должен, иначе никак. Только представь, что боксёров будет тренировать не бывшишй боксёр, пловцов не пловец и т.д. Это смех.. А в футболе можно, в футболе любой может тренером стать - даже если вообщи спортом никогда не занимался.
у нас министр обороны в армии не служил, что уж говорить про тренеров
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Karel
Ответ damondiamond
у нас министр обороны в армии не служил, что уж говорить про тренеров
Эка невидаль. Женщины и то министрами обороны становятся.. Даже в такой стране, как Германия.
Министры обороны же не полководцы, а, скорее, хозяйственники.

Тем не менее из всех видов спорта только в футболе почему-то считается, что футбольному тренеру не обязательно иметь за плечами карьеру футболиста.

И менеджер пятерочки, мол, тренировать сможет - если лицензию получит. Да и такие, как Мостовой, не помеха - ну чему они могут научить, если даже презентацию в PP )) сами составить не могут.
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damondiamond
Ответ Karel
Эка невидаль. Женщины и то министрами обороны становятся.. Даже в такой стране, как Германия. Министры обороны же не полководцы, а, скорее, хозяйственники. Тем не менее из всех видов спорта только в футболе почему-то считается, что футбольному тренеру не обязательно иметь за плечами карьеру футболиста. И менеджер пятерочки, мол, тренировать сможет - если лицензию получит. Да и такие, как Мостовой, не помеха - ну чему они могут научить, если даже презентацию в PP )) сами составить не могут.
ну тренер тоже не сам мяч гоняет, а является управленцем, так что тогда и на тренеров гнать не стоит
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Karel
Ответ damondiamond
ну тренер тоже не сам мяч гоняет, а является управленцем, так что тогда и на тренеров гнать не стоит
То есть таких управленцев, как президент клуба, ген.директор, спортивный директор и даже совет директоров уже мало...
Может, и так. Управленцами кашу не испортишь.

Может, вообще скоро все футбольные ГТ из бывшей номенклатыры будут, место хлебное, "футбольные университеты" проходить не надо. Можно сказать, не труднее, чем в Думе.

С такими игроками такой результат и Зареме под силу.
Футбольный факультет барселонского университета закончила, куда там Абаскалю до неё.. Да и Мостовому.
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damondiamond
Ответ Karel
То есть таких управленцев, как президент клуба, ген.директор, спортивный директор и даже совет директоров уже мало... Может, и так. Управленцами кашу не испортишь. Может, вообще скоро все футбольные ГТ из бывшей номенклатыры будут, место хлебное, "футбольные университеты" проходить не надо. Можно сказать, не труднее, чем в Думе. С такими игроками такой результат и Зареме под силу. Футбольный факультет барселонского университета закончила, куда там Абаскалю до неё.. Да и Мостовому.
управленцы, которых вы перечислили, управляют клубом, тренер управляет игроками

тренером можно стать любой, изучите как получить тренерскую лицензию класса Про, чтобы можно было тренировать Спартак - если Зареме под силу окончить обучение и сдать успешно экзамены с дипломом, то почему бы и нет
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T622222
Комментарий удален пользователем
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Николай Новиков
Ответ perdetnevredno
Чемодан, вокзал, Севилья..
С какого вокзала поезда до Севильи нынче???
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