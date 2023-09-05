«В неудачах «Спартака» виноват только Абаскаль. Он прекрасно знал соперников, должен был готовиться». Смородская о красно-белых
Ольга Смородская обвинила Гильермо Абаскаля в результатах «Спартака».
Красно-белые проиграли три из четырех последних матчей в Мир РПЛ.
«Спартак» сейчас играет плохо. По мнению Абаскаля, виноваты все, но не тренер. Но я считаю, что в неудачах «Спартака» виноват только Абаскаль.
Он прекрасно знал соперников, поэтому должен был готовиться», – сказала экс-президент «Локомотива».
Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS
«Зенит» - так, Семак у нас круто играл, был капитаном, мы его хорошо знаем. В «Уфе» классно себя проявил. Возьмём его себе
«Динамо» - так, Личка классно тренировал в «Оренбурге» - на игру команды всегда интересно смотреть! Возьмём его себе
«Краснодар» - так, Ивич выиграл два чемпионства в Израиле! Возьмём его себе
...
«Спартак» - так, Абаскаль... ничего нигде не выиграл, в чемпионате России не тренировал. Возьмём его себе
Вот в других видах спорта - действительно трудно. Там тренер обязательно сам спортивную карьеру пройти должен, иначе никак.
Только представь, что боксёров будет тренировать не бывшишй боксёр, пловцов не пловец и т.д.
Это смех..
А в футболе можно, в футболе любой может тренером стать - даже если вообщи спортом никогда не занимался.
Министры обороны же не полководцы, а, скорее, хозяйственники.
Тем не менее из всех видов спорта только в футболе почему-то считается, что футбольному тренеру не обязательно иметь за плечами карьеру футболиста.
И менеджер пятерочки, мол, тренировать сможет - если лицензию получит. Да и такие, как Мостовой, не помеха - ну чему они могут научить, если даже презентацию в PP )) сами составить не могут.
Может, и так. Управленцами кашу не испортишь.
Может, вообще скоро все футбольные ГТ из бывшей номенклатыры будут, место хлебное, "футбольные университеты" проходить не надо. Можно сказать, не труднее, чем в Думе.
С такими игроками такой результат и Зареме под силу.
Футбольный факультет барселонского университета закончила, куда там Абаскалю до неё.. Да и Мостовому.
тренером можно стать любой, изучите как получить тренерскую лицензию класса Про, чтобы можно было тренировать Спартак - если Зареме под силу окончить обучение и сдать успешно экзамены с дипломом, то почему бы и нет