«В неудачах «Спартака» виноват только Абаскаль. Он прекрасно знал соперников, должен был готовиться». Смородская о красно-белых

Ольга Смородская обвинила Гильермо Абаскаля в результатах «Спартака».

Красно-белые проиграли три из четырех последних матчей в Мир .

« » сейчас играет плохо. По мнению , виноваты все, но не тренер. Но я считаю, что в неудачах «Спартака» виноват только Абаскаль.

Он прекрасно знал соперников, поэтому должен был готовиться», – сказала экс-президент «Локомотива».

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