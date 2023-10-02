Петржела о «Зените»: «Молодым не дают играть, это катастрофа для российского футбола! Зачем тогда клубу академия?»

Теги Зенит Владислав Радимов Андрей Аршавин Сергей Семак премьер-лига Россия Александр Кержаков Властимил Петржела Футбол

Властимил Петржела недоволен отношением «Зенита» к воспитанникам.

«Не могу назвать лучшего игрока под моим руководством, потому что была очень сильная тройка: Аршавин, Кержаков, Радимов. Это были самые сильные игроки, когда я работал в «Зените».

Сейчас в «Зените» не дают играть молодым – это ошибка не только Семака, но и руководства клуба. В «Зените» хотят только результат, но это плохая идея. Мне не нравится такой подход. Зачем тогда «Зениту» академия, если у молодых футболистов нет никаких шансов играть за основную команду? Это катастрофа для российского футбола!

Под моим руководством начинали играть много молодых футболистов, которые дальше отбирались в сборные. И это было не только в «Зените», а везде, где работал. Для сборной Чехии вырастил много сборников. Нужно давать шанс молодым!» – сказал бывший главный тренер «Зенита».

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37 комментариев

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Павел Мельников
А вот здесь Петржела совершенно прав. Такой бессрочный перерыв в еврокубковых матчах грех не использовать для наигрывания воспитанников из академии, только в Питере считают более важным приоритетом выиграть n-ный титул РПЛ. Будет смешно, если этого не случится.
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OldRedWhite
Петржела должен тренировать Зенит , а Мостовой - Спартак!
Но можно и наоборот
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Roman
Зенит лучше забашляет старому переломанному предателю Марио Фернандесу, чем будет наигрывать своего
+13
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MAXIMum1
Вот когда молодые будут дотягивать до уровня основы, тогда и будут играть. А пока пусть набираются опыта в других командах.
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Vićtor Diaź
Ответ OldRedWhite
Петржела должен тренировать Зенит , а Мостовой - Спартак! Но можно и наоборот
Мостового уж себе оставьте, спасибо
Нам такой неадекватный пассажир не нужен
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Император Плутона
Ответ Vićtor Diaź
Мостового уж себе оставьте, спасибо Нам такой неадекватный пассажир не нужен
у вас свой неадекват есть) логично
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Павел Мельников
А вот здесь Петржела совершенно прав. Такой бессрочный перерыв в еврокубковых матчах грех не использовать для наигрывания воспитанников из академии, только в Питере считают более важным приоритетом выиграть n-ный титул РПЛ. Будет смешно, если этого не случится.
Там нет такой цели.2-я звезда, пройти сезон без поражений - это да. А наигрывать молодняк - это их не интересует.
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Черный Татарин
Ответ Roman
Зенит лучше забашляет старому переломанному предателю Марио Фернандесу, чем будет наигрывать своего
Совершенно бесполезный трансфер!
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Всё знаю
А зачем свои академия, когда можно выдернуть в принципе любого игрока в рпл и насыпать ему бабла?)))
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zenit1925roma1927
Ответ Черный Татарин
Совершенно бесполезный трансфер!
Так его и подписали за гроши, по нынешним временам
360 тыс. евро
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PIT-BUL
Ответ Павел Мельников
А вот здесь Петржела совершенно прав. Такой бессрочный перерыв в еврокубковых матчах грех не использовать для наигрывания воспитанников из академии, только в Питере считают более важным приоритетом выиграть n-ный титул РПЛ. Будет смешно, если этого не случится.
К- комплекс
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Павел Мельников
Ответ SirArktic
половина академии Зенита играет за Краснодар, не говоря уж об остальных клубах рпл.
"Половина академии" это сильно, лучше пофамильно.
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Рашпель793
Почему кто-то ДОЛЖЕН давать играть молодым? Это даже не про Зенит, а в целом вопрос. Молодые ДОЛЖНЫ сами себе место выгрызать в конкуренции, а не получать время за правильный паспорт или молодость.
Кузяев - один из лучших примеров всем паспортистам. Парень молодым уехал из Питера, показал себя в другой команде, получил шанс заиграть в Зените и этот шанс использовал по полной. Никогда не ныл, всегда пахал и как итог, он после прихода в Зенит играл при всех тренерах, при любых конкурентах и напарниках, если травмы не мешали. И в тридцать лет таки исполнил мечту поиграть в Европе. Да, не самый солидный клуб, но он не побоялся покинуть зону комфорта и играет там.
И все должны быть как Далер в плане самоотдачи и профессионализма.
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rigobersong
Ответ Павел Мельников
А вот здесь Петржела совершенно прав. Такой бессрочный перерыв в еврокубковых матчах грех не использовать для наигрывания воспитанников из академии, только в Питере считают более важным приоритетом выиграть n-ный титул РПЛ. Будет смешно, если этого не случится.
Посмотрите интервью Галицкого годичной давности в комент шоу, он там четко по полочкам разложил, что из себя представляют воспитанники и как их надо подводить к основе, то о чем вы сейчас говорите, это чистый популизм:)
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Mechanix
ну как же без его мнения... между прочим, игрок из академии в серии А играет... да и в РПЛ полно, не говоря о низших лигах... из академии Барселоны тоже далеко не все в основную команду попадают
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Всеволод Бобров
Ответ Павел Мельников
А вот здесь Петржела совершенно прав. Такой бессрочный перерыв в еврокубковых матчах грех не использовать для наигрывания воспитанников из академии, только в Питере считают более важным приоритетом выиграть n-ный титул РПЛ. Будет смешно, если этого не случится.
а смысл? там же бездари одни, которых набрали по блату или за бабки, чтобы сына пристроен был.
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justbored
Ответ Игорь Романов
В условиях отсутствия еврокубков и финансирования от выступления в них, нормальные клубы занялись бы тотальной работой по выращиванию собственных воспитанников. Но нет, российские клубы, в особенности Зенит, продолжают транжирить деньги, явно уходя в финансовой минус
Да ну какое это бремя для ПАО. Милая безделушка, зато соседние колхозы цацкам завидуют.
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Altered Carbon
Ответ zenit1925roma1927
Так его и подписали за гроши, по нынешним временам 360 тыс. евро
А зачем он был нужен? Адамов нормально мог подменять Караваева. Ещё пришлось менять схему на 3 ЦЗ, которая вообще не спасает от пропущенных мячей, а скорее наоборот. Полностью провалено летнее ТО, и Семак тоже приложил к этому руку.
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Вячеслав Пустохин
А ведь Власта дело говорит. 20 лет назад, когда ветераны и некоторые леги не вывозили - именно молодежь спасла его карьеру в Питере.
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Док Аксель
Когда Власта тренировал Зенит, Газпрома в клубе не было. А с его появлением задача была только на завоевание медалей и титулов. Всё остальное вторично, если не дальше, к сожалению.
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Altered Carbon
Отчасти согласен, 1-2 молодых игрока вполне могли бы играть в основе. Тот же Васильев в центре поля с Барриосом и Венделом, но вместо этого играет Клаудиньо не на своей позиции, и играет в последнее время ужасно. Ну ещё эта идиотская схема в 3 ЦЗ, но это уже другой разговор.
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Xenobite
Власта, конечно, прав насчет молодых, но его хвастовство вызывает только смех. Когда он пришел в Зенит, то доверял своим чехам и словакам, а молодежь начал ставить, оказавшись на грани увольнения.
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Spaten
Кстати, в Сочи тренер нужен. Скажите прикуп Петржеле!
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градус ненависти
Популист
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Ковид 07.10.52
Академия - для галочки, как и все организации ...они есть, но не работают.
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