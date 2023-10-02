Петржела о «Зените»: «Молодым не дают играть, это катастрофа для российского футбола! Зачем тогда клубу академия?»
Властимил Петржела недоволен отношением «Зенита» к воспитанникам.
«Не могу назвать лучшего игрока под моим руководством, потому что была очень сильная тройка: Аршавин, Кержаков, Радимов. Это были самые сильные игроки, когда я работал в «Зените».
Сейчас в «Зените» не дают играть молодым – это ошибка не только Семака, но и руководства клуба. В «Зените» хотят только результат, но это плохая идея. Мне не нравится такой подход. Зачем тогда «Зениту» академия, если у молодых футболистов нет никаких шансов играть за основную команду? Это катастрофа для российского футбола!
Под моим руководством начинали играть много молодых футболистов, которые дальше отбирались в сборные. И это было не только в «Зените», а везде, где работал. Для сборной Чехии вырастил много сборников. Нужно давать шанс молодым!» – сказал бывший главный тренер «Зенита».
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Но можно и наоборот
Нам такой неадекватный пассажир не нужен
360 тыс. евро
Кузяев - один из лучших примеров всем паспортистам. Парень молодым уехал из Питера, показал себя в другой команде, получил шанс заиграть в Зените и этот шанс использовал по полной. Никогда не ныл, всегда пахал и как итог, он после прихода в Зенит играл при всех тренерах, при любых конкурентах и напарниках, если травмы не мешали. И в тридцать лет таки исполнил мечту поиграть в Европе. Да, не самый солидный клуб, но он не побоялся покинуть зону комфорта и играет там.
И все должны быть как Далер в плане самоотдачи и профессионализма.