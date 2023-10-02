Смородская о «Зените»: «Не исключено, что будет кризис. Но говорить о провале еще слишком рано»

Ольга Смородская высказалась о результатах «Зенита».

Петербуржцы потерпели три поражения в 10 турах и занимают в таблице Мир 4-е место.

«Последние результаты « » удивляют, я такого не ожидала, честно говоря. Команду немного потряхивает, но пока это не так критично.

Не исключено, что у «Зенита» будет кризис. Но клуб должен быстро его преодолеть. Говорить о провале еще слишком рано», — сказала бывший президент «Локомотива».

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