Смородская о «Зените»: «Не исключено, что будет кризис. Но говорить о провале еще слишком рано»

Теги Зенит премьер-лига Россия Ольга Смородская Футбол

Ольга Смородская высказалась о результатах «Зенита».

Петербуржцы потерпели три поражения в 10 турах и занимают в таблице Мир РПЛ 4-е место.

«Последние результаты «Зенита» удивляют, я такого не ожидала, честно говоря. Команду немного потряхивает, но пока это не так критично.

Не исключено, что у «Зенита» будет кризис. Но клуб  должен быстро его преодолеть. Говорить о провале еще слишком рано», — сказала бывший президент «Локомотива».

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5 комментариев

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Дядя ТУРА
Ответ dimos84
Вот твое мнение, точно никому не интересно)))
мне интересно
+2
0
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ericssons
Скажу честно. Я бы посмотрел на связку Смородская - Черчесов в Спартаке. Оптыные специалисты. А сейчас там рукооводят и тренеруют люди почти без опыта.
+1
-1
0
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Сергей Жарковский
У Сергея Богдановича впереди очень много работы над укреплением состава и сыгранностью в обороне и нападении. Верим в свою команду! Успехов!
+1
-1
0
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