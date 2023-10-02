«Зениту» без разницы развитие других клубов. Задача – побеждать везде: в волейболе, баскетболе, женском футболе». Зырянов о клубе

Константин Зырянов не считает проблемой гегемонию «Зенита» в Мир РПЛ.

– Гегемония « » – это проблема для российского футбола? С точки зрения развития других клубов, когда имеет значение только первое место и вылет.

– Мне кажется, «Зениту» вообще без разницы развитие других клубов. Задача побеждать – и все. Во всех турнирах, во всех видах спорта: волейбол, баскетбол, женский футбол. Будут выигрывать – вообще классно.

Гегемония? Выигрывает «Зенит» и выигрывает. Я там работал. Это было мое самое счастливое футбольное время. В те годы я попал в сборную, играл в «Зените». Конечно, я буду рад, если «Зенит» будет каждый год выигрывать чемпионство, – сказал главный тренер «Черноморца» и экс-игрок петербуржцев.

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