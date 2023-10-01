«Бразильцы «Зенита» ведут себя как девочки, когда им начинают «откусывать пятки»: плачут, жалуются». Канищев о сине-бело-голубых

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Оренбург Александр Канищев Футбол

Александр Канищев считает, что игрокам «Зенита» не хватает собранности.

В 10-м туре Мир РПЛ «Зенит» уступил «Оренбургу» со счетом 1:3. В предыдущем туре питерцы на своем поле проиграли «Локомотиву» (1:2).

– Не могу сказать, что «Зенит» очень плохо играл. Проблема игроков «Зенита» в том, что они не привыкли прилагать сверхусилия по ходу матчей, которые не складываются. Как только у соперников получается футбол, петербуржцы теряются. У них нет такой практики – играть часто «через не могу». Они все эти чемпионаты пролетели к титулу на лихом коне.

Многие команды складывали лапки еще до игры с «Зенитом». Сейчас начали бороться. Это хорошая тенденция для чемпионата. С «Зенитом» можно играть – вот что показал «Оренбург». И «Локомотив» до этого. Было заметно, что в конце матча с «Оренбургом» у игроков «Зенита» опустились руки. Такое бывает с любой командой. Тем более в этой игре везло хозяевам: что ни удар – то гол. Так сложилось.

– Щелчка по носу от «Локомотива» мало было «Зениту»?

– А что в матче с «Локомотивом» было? «Зенит» всю игру доминировал. Просто не реализовал моменты. А в конце пропустил после аута – несчастный случай.

В игре против «Оренбурга» игрокам «Зенита» надо было включаться по максимуму. Но у них нет такого навыка. Особенно у бразильцев. У тех все хорошо, пока все гладенько. Как только им начинают «откусывать пятки», они ведут себя как девочки: кувыркаются, плачут, жалуются. Апеллируют к судьям, к публике. Скоро начнут апеллировать к самим себе.

Тут уже работа Семака – сохранить рабочий климат в команде. Поражение в Оренбурге – хороший урок для «Зенита». Ничего страшного не произошло. Тем интереснее будет борьба в чемпионате, для всех, – сказал бывший игрок «Зенита».

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4 комментария

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Егор Тюшляев
Ага, рассказывайте)
Клаудиньо по моему каждый защитник команды соперника в любом матче стремится покалечить
Уже не говорю про то, как Малкома сразу после перехода динамовцы сломали
Просто это лимитчики бревна и дровосеки
+11
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+7
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Данко Лазович
У нас в лиге есть команды, которые не чураются шипами массировать ахиллы топовым легионерам, и без каких-либо штрафных санкций.
+4
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Дмитрий9779
Считаю,что судьи должны поддерживать футбол и наказывать за грязь,а не уговаривать час не фолить на тех кто этот футбол показывает.
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