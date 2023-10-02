Тренер «Арсенала» Сторожук может возглавить «Сочи». Клуб замыкает таблицу Мир РПЛ

Теги Александр Точилин премьер-лига Россия Первая лига отставки Арсенал Тула Александр Сторожук Сочи Футбол

Александр Сторожук – один из кандидатов на пост главного тренера «Сочи».

По информации Legalbet, южане рассматривали вариант с 42-летним специалистом, еще когда тот возглавлял в прошлом году «Краснодар».

С января 2023-го Сторожук работает главным тренером тульского «Арсенала», который после 12 матчей занимает в Мелбет Первой лиге 11-е место.

После недавней отставки Дмитрия Хохлова обязанности главного тренера «Сочи» исполняет Александр Точилин. После 10 туров «барсы» замыкают таблицу Мир РПЛ с 6 очками.

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23 комментария

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Mechanix
игра Сочи совсем расклеилась... нужна серьëзная встряска
+13
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vzi
Ответ Spaten
Интересно почему Сочи бросили заниматься?
Мертворожденный проект.
+13
-3
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Bartez1986
Сторожук в Арсенале не блещет, мягко говоря
+9
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+9
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vzi
У Сторожука в Туле так себе успехи.
+6
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Dissident Aggressor
идти тренировать клуб в столь плачевном положении не каждый решится
+4
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+4
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Hitgoe Himgob
После отставки Бердяева с Сочи все ясно. На вылет
+4
-1
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Shuller18
Ответ Hitgoe Himgob
После отставки Бердяева с Сочи все ясно. На вылет
Ой, а Бердыев прямо феерил в Сочи)
+5
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nugoboss
Дайте шанс Мостовому, хочу увидеть эксперимент болтун. 😁
+3
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Уся Ваткин
а если не возглавить, то посторожить
+2
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Adjusted
Ответ Shuller18
Нда... вроде правильный вектор выбрали ещё в период Федотова, а теперь фигню творят. Сторожук это тот, который ща в Первой Лиге на 11 месте идёт...
Нормальный вроде результат для того, у кого перед началом сезона в команде 4 игрока осталось.
+2
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Shuller18
Нда... вроде правильный вектор выбрали ещё в период Федотова, а теперь фигню творят. Сторожук это тот, который ща в Первой Лиге на 11 месте идёт...
+2
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Ярик01
Кандидатура Бориса Ротенберга из Локомотива не рассматривается?
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Игорь Петров
Непонятно почему именно Сторожук. Тедеев свободен, в конце концов, если уж смотрим специалистов с ФНЛ
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riverman1980
Напомню, что Федотов с тем же бюджетом занимал с Сочи 2-ое и 5-ое место.
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Иван Шуткин
Бездаря Точилина уже уволили)
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Andrey Yaroslavtsev
Ну и...?
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Filipp Gorski
Да пригласи ты иностранного тренера
Так и хочет вылета Сочи
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R-WRashid
В Сочи нужен харизматичный тренер. Борман, Байдачный. Черчесов...
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Денис Ширинов
Круговорот физруков
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Spaten
Интересно почему Сочи бросили заниматься?
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Кирилл Голивец
Ответ R-WRashid
В Сочи нужен харизматичный тренер. Борман, Байдачный. Черчесов...
Гогниев
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