Тренер «Арсенала» Сторожук может возглавить «Сочи». Клуб замыкает таблицу Мир РПЛ

Александр Сторожук – один из кандидатов на пост главного тренера «Сочи».

По информации Legalbet, южане рассматривали вариант с 42-летним специалистом, еще когда тот возглавлял в прошлом году «Краснодар».

С января 2023-го работает главным тренером тульского « », который после 12 матчей занимает в Мелбет Первой лиге 11-е место.

После недавней отставки Дмитрия Хохлова обязанности главного тренера « » исполняет . После 10 туров «барсы» замыкают таблицу Мир с 6 очками.

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