Тренер «Арсенала» Сторожук может возглавить «Сочи». Клуб замыкает таблицу Мир РПЛ
Александр Сторожук – один из кандидатов на пост главного тренера «Сочи».
По информации Legalbet, южане рассматривали вариант с 42-летним специалистом, еще когда тот возглавлял в прошлом году «Краснодар».
С января 2023-го Сторожук работает главным тренером тульского «Арсенала», который после 12 матчей занимает в Мелбет Первой лиге 11-е место.
После недавней отставки Дмитрия Хохлова обязанности главного тренера «Сочи» исполняет Александр Точилин. После 10 туров «барсы» замыкают таблицу Мир РПЛ с 6 очками.
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Так и хочет вылета Сочи