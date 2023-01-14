Экс-тренер «Краснодара» Сторожук возглавил тульский «Арсенал». Контракт – до лета 2024 года

Тульский «Арсенал» объявил о назначении нового главного тренера.

Команду возглавил , известный по работе с « ». Контракт заключен до лета 2024 года.

«Для меня честь тренировать команду с большими традициями, которой является « ».

Работа начинается с этой минуты, будем стремиться выполнить высокую задачу, поставленную перед клубом. Работа и дисциплина – на это обращаю особое внимание, важны микроклимат в команде и налаженный быт», – сказал Сторожук, сменивший на позиции тренера Олега Кононова.

На данный момент «Арсенал» занимает шестое место в МЕЛБЕТ Первой лиге, набрав 32 очка за 20 туров.

Изображение: arsenaltula.ru

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