Экс-тренер «Краснодара» Сторожук возглавил тульский «Арсенал». Контракт – до лета 2024 года
Тульский «Арсенал» объявил о назначении нового главного тренера.
Команду возглавил Александр Сторожук, известный по работе с «Краснодаром». Контракт заключен до лета 2024 года.
«Для меня честь тренировать команду с большими традициями, которой является «Арсенал».
Работа начинается с этой минуты, будем стремиться выполнить высокую задачу, поставленную перед клубом. Работа и дисциплина – на это обращаю особое внимание, важны микроклимат в команде и налаженный быт», – сказал Сторожук, сменивший на позиции тренера Олега Кононова.
На данный момент «Арсенал» занимает шестое место в МЕЛБЕТ Первой лиге, набрав 32 очка за 20 туров.
Изображение: arsenaltula.ru
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