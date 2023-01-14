Экс-тренер «Краснодара» Сторожук возглавил тульский «Арсенал». Контракт – до лета 2024 года

Теги премьер-лига Россия Первая лига Арсенал Тула Александр Сторожук Краснодар Краснодар-2 Футбол

Тульский «Арсенал» объявил о назначении нового главного тренера.

Команду возглавил Александр Сторожук, известный по работе с «Краснодаром». Контракт заключен до лета 2024 года.

«Для меня честь тренировать команду с большими традициями, которой является «Арсенал».

Работа начинается с этой минуты, будем стремиться выполнить высокую задачу, поставленную перед клубом. Работа и дисциплина – на это обращаю особое внимание, важны микроклимат в команде и налаженный быт», – сказал Сторожук, сменивший на позиции тренера Олега Кононова.

На данный момент «Арсенал» занимает шестое место в МЕЛБЕТ Первой лиге, набрав 32 очка за 20 туров.

Изображение: arsenaltula.ru

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9 комментариев

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nelmaa1950@mail.ru
Вот тебе бабушка и Юрьев день!
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Алексей Полиенков
А говорил что не покинет Краснодар, если не выгонят))
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ВЕЧНЫЙ
Ответ Alex_Prinz
Ого, вот это называется внезапно! Объявили же, что он К2 возглавил на сайте Краснодара. Но в любом случае удачи, тренер. Такую возможность нельзя было упускать!
"Такую возможность" - это работать в середняке ФНЛ, где задержка по зп 2 месяца, а твой президент Аджоев ?)
+2
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tfs
Специалист он хороший, но говорил что сам не уйдёт, даже если вторую команду возглавит. Удачи ему, пусть выведет Арсенал в вышку!
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Дмитрий Екимов
Удачи тулякам от краснодарцев. Старожуку также удачи. Должны выходить в РПЛ.
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Давид Agabekyan
Ответ Владислав Сабельников
Странно, не думал что Артету снимут в середине такого успешного сезона
Боссы Арсенала не дураки. Понимают, что любой отечественный тренер на голову лучше Артеты.
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Владислав Сабельников
Странно, не думал что Артету снимут в середине такого успешного сезона
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Alex_Prinz
Ого, вот это называется внезапно! Объявили же, что он К2 возглавил на сайте Краснодара. Но в любом случае удачи, тренер. Такую возможность нельзя было упускать!
+3
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+2
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Eric_Cartman
Старожук и старый жук
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