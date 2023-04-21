У Сторожука есть 2 матча на исправление ситуации. Тульский «Арсенал» идет 6-м в Первой лиге
Александру Сторожуку грозит отставка с поста главного тренера тульского «Арсенала».
Руководство клуба дало 41-летнему специалисту два матча на исправление ситуации – после 27 туров «оружейники» занимают в таблице Мелбет Первой лиги 6-е место.
В предстоящих играх – с «Рубином» дома и с «Аланией» в гостях – «Арсенал» должен набрать не менее 3-4 очков, сообщает телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым».
При Сторожуке, сменившем в январе на посту тренера Олега Кононова, туляки набрали весной в 7 турах 5 очков.
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