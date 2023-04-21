У Сторожука есть 2 матча на исправление ситуации. Тульский «Арсенал» идет 6-м в Первой лиге

Теги Рубин Первая лига отставки Арсенал Тула Александр Сторожук Алания Владикавказ Футбол

Александру Сторожуку грозит отставка с поста главного тренера тульского «Арсенала».

Руководство клуба дало 41-летнему специалисту два матча на исправление ситуации – после 27 туров «оружейники» занимают в таблице Мелбет Первой лиги 6-е место.

В предстоящих играх – с «Рубином» дома и с «Аланией» в гостях – «Арсенал» должен набрать не менее 3-4 очков, сообщает телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым».

При Сторожуке, сменившем в январе на посту тренера Олега Кононова, туляки набрали весной в 7 турах 5 очков.

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12 комментариев

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Ярик01
Даже не знал, что Кононова сменил, а уже увольняют)
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dreamstep
Арсеналу самое место в ФНЛ.
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Алексей Ненахов
Пора арсеналу обратно в любители
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Артем Алмазов
Дело явно не в тренере... Если футболистам ещё и зарплаты не выплачивают...
+7
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Ape1sin
Это понятно, а сколько игр у Гурама на исправление?
+6
0
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Арсений Элин
Что Рубин, что Алания не подарок! Шансов остаться у Сторожука крайне мало,но посмотрим,всё решиться на поле!)
+6
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kokakoka
Ответ Арсений Элин
Что Рубин, что Алания не подарок! Шансов остаться у Сторожука крайне мало,но посмотрим,всё решиться на поле!)
Решиться-решиться
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pochanik
я устал. я Сторожук
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Ярик01
Ответ Артем Алмазов
Дело явно не в тренере... Если футболистам ещё и зарплаты не выплачивают...
Неужели у Дюмина и Ростеха денег нет?
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Серега Арсенал
Прощай, Сторожку. Здравствуй новый главный тренер. Если наберут в 2-х матчах хоть одно очко, уже будет радость. Играть никто не хочет, или разучились.
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Семён Миньёле
Надо было Рахимова приглашать, пока был свободен) Впрочем, ещё успеют)))
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Константин Эсперов
Ответ dreamstep
Арсеналу самое место в ФНЛ.
ни стадиона ухоженного ни владельца нормального
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