У Сторожука есть 2 матча на исправление ситуации. Тульский «Арсенал» идет 6-м в Первой лиге

Александру Сторожуку грозит отставка с поста главного тренера тульского «Арсенала».

Руководство клуба дало 41-летнему специалисту два матча на исправление ситуации – после 27 туров «оружейники» занимают в таблице Мелбет Первой лиги 6-е место.

В предстоящих играх – с « » дома и с «Аланией» в гостях – « » должен набрать не менее 3-4 очков, сообщает телеграм-канал « с Ильевым».

При Сторожуке, сменившем в январе на посту тренера Олега Кононова, туляки набрали весной в 7 турах 5 очков.

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