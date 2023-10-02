Защитник «Крыльев» Горшков после 4:0: «Спартак» — гранд нашего футбола. Настраивались максимально. У них на кого ни посмотришь — все исполнители и мастера»

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия Чемпионат.com Юрий Горшков Футбол

Юрий Горшков рассказал, как «Крылья Советов» настраивались на «Спартак».

Накануне самарцы разгромили красно-белых (4:0) в 10-м туре Мир РПЛ.

«Настраивались максимально. «Спартак» — гранд нашего футбола. У них на кого ни посмотришь — все исполнители и мастера. С ними в любой форме и состоянии всегда опасно играть.

Мы хорошо готовимся к любой команде. Нам показывают много нюансов и мелочей — тактики и теории. Мы ко всему готовимся. Слава богу, что все так сложилось», — сказал защитник «Крыльев Советов».

Унижение «Спартака» в деталях. Ругаем Абаскаля, контратаки «Крыльев» – восторг 

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8 комментариев

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Iomov
Вот это я понимаю тролль 😂😂😂👏👏👏
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Mihamoscow
Максименко исполнил , да , мастер 😂
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Сергей48
Не боги Горшки обжигают! Сам красавчик, два каких исполнил👌
+2
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Bartez1986
у Спартака состав сильнее. Но у Крыльев есть тренер. А у Спартака - экспериментатор
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Артем Гладских
конечно, вчера спартачок унизили , крылья спасибо , порадовали всю страну.
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Старик Стариканов
Спартак посмешище российского футбола
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