Защитник «Крыльев» Горшков после 4:0: «Спартак» — гранд нашего футбола. Настраивались максимально. У них на кого ни посмотришь — все исполнители и мастера»

Юрий Горшков рассказал, как «Крылья Советов» настраивались на «Спартак».

Накануне самарцы разгромили красно-белых (4:0) в 10-м туре Мир .

«Настраивались максимально. « » — гранд нашего футбола. У них на кого ни посмотришь — все исполнители и мастера. С ними в любой форме и состоянии всегда опасно играть.

Мы хорошо готовимся к любой команде. Нам показывают много нюансов и мелочей — тактики и теории. Мы ко всему готовимся. Слава богу, что все так сложилось», — сказал защитник « ».

Унижение «Спартака» в деталях. Ругаем Абаскаля, контратаки «Крыльев» – восторг

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