Губерниев о «Спартаке» и 0:4 от «Крыльев»: «Ощущение, что если от ЦСКА напропускают, то этот матч станет последним для Абаскаля»

Теги Спартак ЦСКА Крылья Советов премьер-лига Россия Дмитрий Губерниев Гильермо Абаскаль Футбол

Дмитрий Губерниев считает, что Гильермо Абаскаль находится на грани отставки.

В 10-м туре Мир РПЛ «Спартак» проиграл «Крыльям Советов» (0:4).

«Спартак» был совсем не готов к «Крыльям», складывается ощущение, что Абаскаль не разобрал соперника. «Крылья» — хорошая команда, отлично использует контратаки. Можно сказать, что у красно‑белых полное незнание предмета, с какими людьми работает тренер. Некому играть в центре обороны давно, одни фланговые игроки и полузащитники.

Команда играет черт‑те во что. Есть ощущение, что если в матче с ЦСКА напропускают, то эта встреча станет последней для Абаскаля за «Спартак». Трансферная кампания провальная, тренер в тупике. У команды многое чудовищно», — сказал комментатор.

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7 комментариев

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JIEOMEC
трансферная кампания провалена? они набрали игроков больше всех.
+7
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re-gree
Ответ JIEOMEC
трансферная кампания провалена? они набрали игроков больше всех.
Челси тоже вот закупился, но как-то на успех не похоже
+4
0
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Barcelona Forever
Такое ощущение что абаскаль действительно спецом сливает
+1
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Саша Шарапов
это заговор против Спартака
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