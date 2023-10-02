Губерниев о «Спартаке» и 0:4 от «Крыльев»: «Ощущение, что если от ЦСКА напропускают, то этот матч станет последним для Абаскаля»
Дмитрий Губерниев считает, что Гильермо Абаскаль находится на грани отставки.
В 10-м туре Мир РПЛ «Спартак» проиграл «Крыльям Советов» (0:4).
«Спартак» был совсем не готов к «Крыльям», складывается ощущение, что Абаскаль не разобрал соперника. «Крылья» — хорошая команда, отлично использует контратаки. Можно сказать, что у красно‑белых полное незнание предмета, с какими людьми работает тренер. Некому играть в центре обороны давно, одни фланговые игроки и полузащитники.
Команда играет черт‑те во что. Есть ощущение, что если в матче с ЦСКА напропускают, то эта встреча станет последней для Абаскаля за «Спартак». Трансферная кампания провальная, тренер в тупике. У команды многое чудовищно», — сказал комментатор.
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