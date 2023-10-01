Андрей Аршавин: «Бабич мне не понравился в игре с «Крыльями», но он выглядит сильнее Джикии, поэтому заслуженно является основным»

Теги Спартак Крылья Советов Андрей Аршавин премьер-лига Россия Георгий Джикия Срджан Бабич Матч ТВ Футбол

Андрей Аршавин сравнил защитников «Спартака» Срджана Бабича и Георгия Джикию.

В стартовом составе красно-белых на матч с «Крыльями Советов» вышел сербский футболист. «Спартак» потерпел поражение со счетом 0:4. 

«Бабич в этой игре мне не понравился, четвертый гол он привез. Но он выглядит сильнее Георгия, поэтому заслуженно является основным игроком», – сказал бывший полузащитник сборной России в эфире программы «После футбола с Георгием Черданцевым».

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11 комментариев

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Ранальду с пивком
Ответ Никита Давыдкин
Если поставить на место левого центрального тренировочный манекен в форме и прицепить на него бороду, я думаю, разницу с самим джикией никто по игре не заметит
На дерби с ЦСКА не плохой вариант , сдержать Заболотного
+34
0
+34
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Игорь Заварзин
Нужно постараться, чтобы сейчас выглядеть на поле хуже чем Георгий, если честно.
+16
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+16
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Никита Давыдкин
Если поставить на место левого центрального тренировочный манекен в форме и прицепить на него бороду, я думаю, разницу с самим джикией никто по игре не заметит
+11
-3
+8
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chigyr19
Ответ Ранальду с пивком
На дерби с ЦСКА не плохой вариант , сдержать Заболотного
Сильно
+2
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Филипп Юзбашев
Мне больше не понравился Денисов…
+1
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Roon95
Ответ Никита Давыдкин
Если поставить на место левого центрального тренировочный манекен в форме и прицепить на него бороду, я думаю, разницу с самим джикией никто по игре не заметит
не. у Джикии лишний вес есть ещё)
+1
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Roman
Кофрие сильнее Джикии и Бабича вместе взятых)
+6
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Wiley Fox
А монголоид алип ему в матче с фармом понравился?

Где там вина Бабича, если петух максименка снова с насеста слетел, чем дезориентировал защитника, как ранее сделал свинов с Литвиновым
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kodgong
Ответ Roman
Кофрие сильнее Джикии и Бабича вместе взятых)
ну про Кофрие загнули)). Такого деревенского, тупоголового, деревнного заща в РПД давно не было))
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Сибирский литовец
Ответ kodgong
ну про Кофрие загнули)). Такого деревенского, тупоголового, деревнного заща в РПД давно не было))
А зря . Они внешне с Абаскалем похожи , неплохо бы смотрелись
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Никита Давыдкин
Ответ Ранальду с пивком
На дерби с ЦСКА не плохой вариант , сдержать Заболотного
можно кстати ссылку на это легендарное видео?
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