Андрей Аршавин: «Бабич мне не понравился в игре с «Крыльями», но он выглядит сильнее Джикии, поэтому заслуженно является основным»

Андрей Аршавин сравнил защитников «Спартака» Срджана Бабича и Георгия Джикию.

В стартовом составе красно-белых на матч с «Крыльями Советов» вышел сербский футболист. «Спартак» потерпел поражение со счетом 0:4.

« в этой игре мне не понравился, четвертый гол он привез. Но он выглядит сильнее Георгия, поэтому заслуженно является основным игроком», – сказал бывший полузащитник сборной России в эфире программы «После футбола с Георгием Черданцевым».

Джикия о малом игровом времени в «Спартаке»: «Возможно, в будущем будет хорошее интервью со всеми ответами»

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