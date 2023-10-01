Андрей Аршавин: «Бабич мне не понравился в игре с «Крыльями», но он выглядит сильнее Джикии, поэтому заслуженно является основным»
Андрей Аршавин сравнил защитников «Спартака» Срджана Бабича и Георгия Джикию.
В стартовом составе красно-белых на матч с «Крыльями Советов» вышел сербский футболист. «Спартак» потерпел поражение со счетом 0:4.
«Бабич в этой игре мне не понравился, четвертый гол он привез. Но он выглядит сильнее Георгия, поэтому заслуженно является основным игроком», – сказал бывший полузащитник сборной России в эфире программы «После футбола с Георгием Черданцевым».
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