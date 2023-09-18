Гендиректор «Спартака» о цели главы клуба победить в РПЛ и Кубке: «Он же не сказал, в каком году»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Гильермо Абаскаль Александр Матыцын Олег Малышев Футбол

Гендиректор «Спартака» Олег Малышев рассказал о целях команды.

– В двух интервью на прошлой неделе Гильермо Абаскаль говорит о неком спортивном проекте «Спартака». Могли бы рассказать об этом – какой спортивный проект у клуба?

– Прежде всего, само наличие двух больших интервью – хороший инфоповод, это подчеркивает открытость нашего клуба для прессы. Конкретные слова Гильермо лучше прокомментирует он сам.

В целом мы рассматриваем работу в «Спартаке» не как короткий отрезок времени. У нас действительно есть восприятие проекта – есть спортивная стратегия, серьезные планы не на один год, и, думаю, об этом тренер говорил в своем интервью.

– Но цель, о которой говорил Александр Матыцын, не поменялась – победа в чемпионате и Кубке?

– Он же не сказал, в каком году. Цель – построить сильный клуб, который будет обороноспособен в РПЛ. А дальше мы просто идем от игры к игре.

– То есть в этом чемпионате не стоить цель выиграть его?

– В моем понимании цели у нас долгосрочные – серьезный проект и строительство конкурентоспособной команды. На данный момент цель – побеждать в каждом матче, – сказал Малышев.

Сейчас «Спартак» идет на 6-м месте в таблице Мир РПЛ, набрав 13 очков после 8 туров.

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6 комментариев

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Илья Ворошилов
Чемпионство можно брать раз в 20 лет) Благо опыт имеется
+3
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Alex
да и вообще, тот кто это сказал, был уволен две недели назад
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KOT_B_yHTAX
После чемпионского турне из 3 туров как то амбиции поутихли) аль борщ выветрился к тому времени) пхахаха
+3
-3
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natetinain
интересно, он действительно сказал "обороноспособен"? бред какой-то.
0
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