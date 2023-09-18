Гендиректор «Спартака» о цели главы клуба победить в РПЛ и Кубке: «Он же не сказал, в каком году»

Гендиректор «Спартака» Олег Малышев рассказал о целях команды.

– В двух интервью на прошлой неделе говорит о неком спортивном проекте « ». Могли бы рассказать об этом – какой спортивный проект у клуба?

– Прежде всего, само наличие двух больших интервью – хороший инфоповод, это подчеркивает открытость нашего клуба для прессы. Конкретные слова Гильермо лучше прокомментирует он сам.

В целом мы рассматриваем работу в «Спартаке» не как короткий отрезок времени. У нас действительно есть восприятие проекта – есть спортивная стратегия, серьезные планы не на один год, и, думаю, об этом тренер говорил в своем интервью.

– Но цель, о которой говорил Александр Матыцын, не поменялась – победа в чемпионате и Кубке?

– Он же не сказал, в каком году. Цель – построить сильный клуб, который будет обороноспособен в РПЛ. А дальше мы просто идем от игры к игре.

– То есть в этом чемпионате не стоить цель выиграть его?

– В моем понимании цели у нас долгосрочные – серьезный проект и строительство конкурентоспособной команды. На данный момент цель – побеждать в каждом матче, – сказал .

Сейчас «Спартак» идет на 6-м месте в таблице Мир , набрав 13 очков после 8 туров.

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