Гендиректор «Спартака»: «Стараюсь не бросать перчатки, а работать. Строим команду для борьбы за самые высокие места. Это долгосрочная задача»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Александр Матыцын Олег Малышев Футбол

Генеральный директор «Спартака» заявил о намерении построить конкурентоспособную команду.

 – В интервью сразу после матча с «Оренбургом» вы говорили о KPI, которых необходимо достичь. Конкретизируем – какие KPI вам ставят акционеры?

– Один из основных как раз – по увеличению посещаемости. Мы серьезно подходим ко всем аспектам – и к работе с болельщиками, и к формированию спортивного блока, и к бизнес-составляющей.

– После матча с «Нефтчи» Александр Матыцын сформулировал задачи на сезон – чемпионство и Кубок.

– Мы строим команду, которая должна быть конкурентноспособной, бороться за самые высокие места. Это задача – долгосрочная.

Стараюсь не бросать перчатки, а работать. Будем создавать все условия, чтобы команда была конкурентоспособной.

– В вашем контракте с клубом стоит KPI – чемпионство и кубок?

– Нет, таких задач не стоит. Но как болельщик очень хочу, чтобы мы добивались максимального результата, – сказал Олег Малышев.

Гендиректор «Спартака»: «База болельщиков у нас самая большая в России, несмотря на слова «Зенита». 10 тысяч на «Оренбурге» – не тот результат, который должен быть»

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10 комментариев

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Ебздрогыч
Судя по последним интервью, Малышев довольно адекватный, не истеричный, не поддающийся за провокации. Будем надеяться, что такой подход даст плоды
+24
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+18
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avseenko
Ответ SMART789
Гендиректор Спартака: не бросаю перчатки, но обижаюсь и расстраиваюсь когда не удается увести игрока которого другой клуб ведет уже второй год
Вроде здесь не слова о бледно-голубых. Так что тут сразу газовый болела нарисовался?
+15
-4
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Иосиф Сталин
Ответ SMART789
Гендиректор Спартака: не бросаю перчатки, но обижаюсь и расстраиваюсь когда не удается увести игрока которого другой клуб ведет уже второй год
Смарт, это почти как ты, против власти, но болеешь за клуб, который является лицом этой власти 🤣
+14
-11
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lovkac
Какая по счету попытка задать долгосрочную задачу?
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SMART789
Ответ Иосиф Сталин
Смарт, это почти как ты, против власти, но болеешь за клуб, который является лицом этой власти 🤣
Как и ты, бро 😀
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