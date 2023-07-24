Гендиректор «Спартака»: «Стараюсь не бросать перчатки, а работать. Строим команду для борьбы за самые высокие места. Это долгосрочная задача»
Генеральный директор «Спартака» заявил о намерении построить конкурентоспособную команду.
– В интервью сразу после матча с «Оренбургом» вы говорили о KPI, которых необходимо достичь. Конкретизируем – какие KPI вам ставят акционеры?
– Один из основных как раз – по увеличению посещаемости. Мы серьезно подходим ко всем аспектам – и к работе с болельщиками, и к формированию спортивного блока, и к бизнес-составляющей.
– После матча с «Нефтчи» Александр Матыцын сформулировал задачи на сезон – чемпионство и Кубок.
– Мы строим команду, которая должна быть конкурентноспособной, бороться за самые высокие места. Это задача – долгосрочная.
Стараюсь не бросать перчатки, а работать. Будем создавать все условия, чтобы команда была конкурентоспособной.
– В вашем контракте с клубом стоит KPI – чемпионство и кубок?
– Нет, таких задач не стоит. Но как болельщик очень хочу, чтобы мы добивались максимального результата, – сказал Олег Малышев.
Гендиректор «Спартака»: «База болельщиков у нас самая большая в России, несмотря на слова «Зенита». 10 тысяч на «Оренбурге» – не тот результат, который должен быть»
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