Зарема предложила кандидатуру Гончаренко в случае увольнения Абаскаля из «Спартака»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Урал Виктор Гончаренко Зарема Салихова Гильермо Абаскаль Пол Эшуорт Футбол

Зарема Салихова считает, что Виктор Гончаренко мог бы возглавить «Спартак».

– То, что сейчас происходит с Абаскалем – это только функционерская ошибка. Я им [«Лукойлу»] классного тренера оставляла. С зимних сборов – череда ошибок. Тренер – это не ребенок, хотелки которого надо удовлетворять на 100%, и не девушка-красавица, которую надо охмурить.

Избаловать легко. Почитайте биографии великих и не только тренеров. Все это было пройдено и опробировано. Результат на поле - это продукт работы руководства, спортивного директора, тренера и команды. Именно в этой последовательности.

Абаскаль сейчас похож на Супер Марио. Он выбивает монетки и набивает шишки. У тренера мутноватый спортивный директор – увы, не тот, кто его приводил, и кто мог бы помочь не потерять берега.

Молодых экспрессивных тренеров всегда штормит. Это абсолютно естественный профессиональный цикл. Если бы не было экспериментаторов, то не было бы открытий. При этом должен быть рядом тот, кто подсказал бы, в каких играх можно фантазировать, а в каких лучше выступить прагматично.

Сейчас такого человека в «Спартаке» нет. Эшуорт явно не того масштаба личность, к которой Абаскаль прислушался бы. Он молод – в этом его сила и слабость одновременно. Выплывет ли Абаскаль, зависит только от руководителей «Спартака».

– Если не Абаскаль, то кто? Черчесов или Карпин?

– В «Спартак» нельзя возвращать бывших. Это табу. Я сама обожглась на этом. Неважно, на какую должность.

– Тогда кто?

– Виктор Гончаренко, если сейчас пошел тренд на отсутствие какой-либо чистоплотности в переходах. Тем более, что Гончаренко и в «Краснодаре» побывал.

– Почему он?

– С ЦСКА Гончаренко два раза побеждал «Бенфику» Руя Витории в Лиге чемпионов, – сказала жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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95 комментариев

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Тарас Озбилиз
топ-аналитика, как всегда
+105
-6
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lovkac
"Я им [«Лукойлу»] классного тренера оставляла"
А они тебе чаевые после обслуживания?
+70
-9
+61
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faerie dragon
Ответ Тарас Озбилиз
топ-аналитика, как всегда
Экспертница всё-таки
+64
-7
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Иванинью Лав
Ответ ЗЕНИТ65
Вся беда в том, что в РПЛ нет тренера по фамилии Гончаренко.
намекаешь на трасянкский вариант Ганчаренка?
По-белорусски: Ганчарэнка.
По-русски: Гончаренко.
На трасянке: Ганчаренка.
+25
-1
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Саймон Гордый
Мостовой в тандеме с Карпиным. Горлукович отвечает за защитников, Филимонов тренер вратарей.
+24
-2
+22
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BBshkin
Мде, то чемпионы после 3 туров, то тренера менять после 5-го.
+21
-3
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SidSide
Хватило двух поражений, чтобы лодка раскачалась) Воистину, с такими друзьями и враги не нужны.
+23
-5
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Glukinho
Спартак вроде прекратил быть цирком на пару месяцев, а нет, все нормально.
+20
-3
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Дренажная вода 4
Шиза полнейшая. Дайте Абаскалю доработать сезон до конца спокойно, тем более уже игроков под него купили.
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k_terekhov
Ответ Makar833
Я еще после Тодеско писал - Ганчаренко был бы топ для Спартака, человек с БАТЭ с составом по стоимости одного Медины гранды обыгрывал, с ЦСКА сколько раз трофеи брал, сейчас с Уралом делает историю, а мы все каких то лэп топов продолжаем тестировать, ставить эксперименты на миллионах болельщиков
У Гончаренко с ЦСКА один трофей - Суперкубок России 2018
+13
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Russ Ivan
Видимо не долго осталось Абаскалю в СМ, раз так уверенно вещает, скорее всего что-то знает...
+11
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ЗЕНИТ65
Вся беда в том, что в РПЛ нет тренера по фамилии Гончаренко.
+37
-28
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Надоело париться в бане
Цикл продолжается, все в порядке
+10
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Artem Ka
Ответ Glukinho
Спартак вроде прекратил быть цирком на пару месяцев, а нет, все нормально.
Просто было межсезонье))
+6
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SadlerRG
Ответ Надоело париться в бане
Цикл продолжается, все в порядке
Циркл
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Антон Панарин
А он овен?
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Aleksandr Baskakov
Да ты что , все бобик .... . Не трогайте Ганчаренко пусть спокойно работает в Урале ,Кононову карьеру уже своим Спартаком загубили
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Ярик01
Почему Бенфику вспомнила, а не Реал?
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Ксяоми Ноутов
Ответ Ярик01
Почему Бенфику вспомнила, а не Реал?
потому что она с самого начала сливала Руя, а он тренировал Бенфику, решила в спину опять полаять, как собачка Моська в известном произведении.
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WelcomeBackPURE
Новая тема: не тренер плохой, а его разбаловало плохое руководство … более идиотического бреда сложно представить
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atomio
Ответ lovkac
"Я им [«Лукойлу»] классного тренера оставляла" А они тебе чаевые после обслуживания?
на тумбочку у кровати положили )
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Роман Герасимов
Ответ ЗЕНИТ65
Вся беда в том, что в РПЛ нет тренера по фамилии Гончаренко.
Но это только твоя проблема
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Andrey Yaroslavtsev
Логика у мадам Салиховой, это нечто космическое.
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KKA
Ответ BBshkin
Мде, то чемпионы после 3 туров, то тренера менять после 5-го.
Циклы , батенька , циклы )
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serhiot@yandex.ru
Ответ Саймон Гордый
Мостовой в тандеме с Карпиным. Горлукович отвечает за защитников, Филимонов тренер вратарей.
😂😂😂
+3
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