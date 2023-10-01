Джикия о том, что «Спартак» не обсуждает с ним продление контракта: «Спокойно отношусь. Профессионально делаю работу»
Георгий Джикия высказался об отсутствии переговоров о продлении контракта.
Действующий контракт Джикии со «Спартаком» истекает в мае 2024 года.
– Малышев сказал, что переговоры по контракту не ведутся.
– Все так. Потому что у меня еще есть контракт.
– Уже зимой вы можете вести переговоры.
– Вопрос какой ко мне?
– Вас удивляет, что клуб не ведет с вами переговоры?
– Нет. Потому что я спокойно к этому отношусь и делаю свою работу профессионально, – сказал капитан «Спартака».
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И зарплата жирная моя!
Специально пару раз привёз,
Чтоб на поле не совать свой нос!
Кто второй с Бабичем играет в паре?
Полирую задницей лавку - добавил медиалигиец.