Джикия о том, что «Спартак» не обсуждает с ним продление контракта: «Спокойно отношусь. Профессионально делаю работу»

Георгий Джикия высказался об отсутствии переговоров о продлении контракта.

Действующий контракт со « » истекает в мае 2024 года.

– сказал, что переговоры по контракту не ведутся.

– Все так. Потому что у меня еще есть контракт.

– Уже зимой вы можете вести переговоры.

– Вопрос какой ко мне?

– Вас удивляет, что клуб не ведет с вами переговоры?

– Нет. Потому что я спокойно к этому отношусь и делаю свою работу профессионально, – сказал капитан «Спартака».

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