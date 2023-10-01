Джикия о том, что «Спартак» не обсуждает с ним продление контракта: «Спокойно отношусь. Профессионально делаю работу»

Теги Спартак премьер-лига Россия Георгий Джикия Матч ТВ Олег Малышев Футбол

Георгий Джикия высказался об отсутствии переговоров о продлении контракта.

Действующий контракт Джикии со «Спартаком» истекает в мае 2024 года.

– Малышев сказал, что переговоры по контракту не ведутся.

– Все так. Потому что у меня еще есть контракт.

– Уже зимой вы можете вести переговоры.

– Вопрос какой ко мне?

– Вас удивляет, что клуб не ведет с вами переговоры?

– Нет. Потому что я спокойно к этому отношусь и делаю свою работу профессионально, – сказал капитан «Спартака».

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14 комментариев

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Доктор Верховцев
Потому что есть скамейка у меня!
И зарплата жирная моя!
Специально пару раз привёз,
Чтоб на поле не совать свой нос!
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Доктор Верховцев
Профессионально привожу.
+11
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corazón blanco
Джикия конечно огорчает. Капитан команды, а через агента высказывает претензию главному тренеру и его штабу из-за непопадания в старт. Ладно один раз агент выступил с таким заявлением, можно было подумать, что агент решил отсебятину, якобы показать, мол горой за своего клиента. Но когда и второй раз он себе такое позволяет, значит Георгия это устраивает и он это поощряет, раз он его не осадил после первого такого публичного и резонансного заявления.
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pav11k
Очень мутная ситуация какая-то. Посмотрел интервью Джикии Футбольному Биги, так вот Георгий кажется подозрительно спокойным, говорит о некое большом интервью, которое должно ответить на все вопросы общественности. Такое ощущение, что Абаскаля сольют и вывалят все, что происходило в команде при нем. Не хотелось бы, конечно. Но и смотреть на такой футбол, иногда хороший, а иногда плохой, не хочется
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krkich
А кто его вытеснил?
Кто второй с Бабичем играет в паре?
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Тиджани Бабангида
Правильно делает. Без контракта не останется
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Мужанов Дмитрий Александрович
Если на 20% от предыдущей зарплаты согласится остаться, то на пару лет могут ещё и оставить в качестве запасного.
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Glukinho
Капитанишки у Спартака, конечно...
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Никому_никабельный
После его слов "скоро может расскажу много интересного.." гнать ссаными тряпками! Топаря на скамейку усадили видите ли. Неприкасаемым себя возомнил
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chiga
Бабосиков хватит и на внуков! Что тут переживать!
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Bill Zapulil
«У меня агент есть, чтобы воду мутить» - добавил футболист
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Честный контроль
Джикия о том, что «Спартак» не обсуждает с ним продление контракта: «Спокойно отношусь. Профессионально делаю работу»
Полирую задницей лавку - добавил медиалигиец.
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WelcomeBackPURE
Хинкаль )))
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Пикачу82
Потом вам расскажу, после того как тренера срлавлю. Да, Хинкал?
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