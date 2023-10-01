У «Спартака» 2 победы и 4 поражения в 7 последних матчах РПЛ

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия Динамо Москва Ахмат Сочи Гильермо Абаскаль Футбол

«Спартак» одержал лишь 2 победы в последних 7 матчах Мир РПЛ.

В матче 10-го тура команда под руководством Гильермо Абаскаля с крупным счетом проиграла «Крыльям Советов» в гостях (0:4).

В последних 7 турах чемпионата «Спартак» одержал лишь две победы – над «Динамо» и «Сочи». Оба матча завершились со счетом 1:0. Еще 4 игры завершились поражением красно-белых. Матч с «Ахматом» в 6-м туре завершился вничью (0:0).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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71 комментарий

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T622222
Федун ушел, но дело его живет! Всех КБ с очередным позором 🔥
+79
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Artem Piatkov
Стали чемпионами 3-х туров, теперь можно отдохнуть и подготовиться к главному турниру Европы - Зимнему Кубку Матч-Премьер

А если честно - чистый позорняк👎
Раньше играли на равных с Реалом, Ливерпулем и Интером, сейчас 0:4 от Крыльев Советов...🤷

Тьфу
+56
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+48
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tommy_hell_trigger
Заремовцы, что с лицом?))
+40
-9
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Leon Betov
Спасибо Самаре за праздник для всей страны🔥
+23
-5
+18
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ТрактоПоктер
Как ни пытается Спартак Крылышки ослабить игроков забирая, все равно одни унижения....
+14
0
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Семен Романов
Спасибо Крыльям!!!Вчера глумились и радовались? Сегодня мало того что радость,так ещё и посмеяться дали в доволь
+16
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Поцелуй Рубиалеса
как можно не выпускать зиньковского, рябчука и Литвинова, имея их в составе ?!?! что Денисов делает на левом фланге?! почему не рябчук? почему нет Литвинова в центре? очень много вопросов
+12
0
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sun_paul
Вся Россия сегодня была за Крылья!
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Пикачу82
Абаскаль - давай досвидания!
+12
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Isa Babaev
Ответ Artem Piatkov
Стали чемпионами 3-х туров, теперь можно отдохнуть и подготовиться к главному турниру Европы - Зимнему Кубку Матч-Премьер А если честно - чистый позорняк👎 Раньше играли на равных с Реалом, Ливерпулем и Интером, сейчас 0:4 от Крыльев Советов...🤷 Тьфу
Ага на равных, 7-0 на Энфилде
+13
-4
+9
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Данко Лазович
чемпионской поступью идут😂
+11
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Данко Лазович
Ответ ТрактоПоктер
Как ни пытается Спартак Крылышки ослабить игроков забирая, все равно одни унижения....
разница в уровне тренеров все отчётливее.
+7
0
+7
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Данко Лазович
Ответ Никита Самарин
От Зенита всего на очко отстают 😏
а по игре на световые годы))
+7
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Никита Самарин
Ответ Данко Лазович
чемпионской поступью идут😂
От Зенита всего на очко отстают 😏
+8
-1
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artem saribekyan
Я надеялся на ,,самое сильное нападение" в РПЛ, но потом, заглянув в таблицу увидел всего 14 забитых мячей этим ,,сильнейшим " нападением!!!
Это на уровне слабейших команд!!!
А в защите огромная дыра, которую пытался хоть как-то закрыть Дуарте!
Его гнобили всё время, а он и лучшим в защите оказывается!
Оказывается, в футболе понты не работают!
Нужно, к удивлению Спартака, ещё и организация игры!
Я плакаль !
+6
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Анатолий Дмитриевич
Спасибо Самаре от всей футбольной России!
+6
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Slava Vestiaz
это Карасёв виноват! Сломал Спартак позорной желтой карточкой игроку Спартака на 10 минуте матча с Зенитом восемь матчей назад!
+5
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Royal Watcher
Кто сегодня виноват, Зарема?
+5
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Антуан
Ответ Поцелуй Рубиалеса
как можно не выпускать зиньковского, рябчука и Литвинова, имея их в составе ?!?! что Денисов делает на левом фланге?! почему не рябчук? почему нет Литвинова в центре? очень много вопросов
Зиньковский вообще чуть ли не единственный разыгрывающий игрок. И он почти всегда в запасе. Это вообще сложно понять.
+4
0
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Владимир Шуляк
Ответ T622222
Федун ушел, но дело его живет! Всех КБ с очередным позором 🔥
Да нормально, полмесяца вопили, как они разорвали.
+4
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Александр Каретников
чудес не бывает, Абаскаль поплыл по течению как гав..но
+4
0
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Emirhan Amirov
В кубке всех порвем 🤣,,, где не кому не что не надо💪
+3
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Трусики Бочкаревой
Опять спартак опозорился
+3
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Никита Давыдкин
Ответ Данко Лазович
стечение обстоятельств, такие как пенальти мостового в Ростове и аут от круга с Локо) щит случается.
ахах, как всё просто оказалось
+2
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rarog
Можно понять, после так рано и так легко взятого чемпионства нелегко придти в форму
+2
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