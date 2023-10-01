У «Спартака» 2 победы и 4 поражения в 7 последних матчах РПЛ
«Спартак» одержал лишь 2 победы в последних 7 матчах Мир РПЛ.
В матче 10-го тура команда под руководством Гильермо Абаскаля с крупным счетом проиграла «Крыльям Советов» в гостях (0:4).
В последних 7 турах чемпионата «Спартак» одержал лишь две победы – над «Динамо» и «Сочи». Оба матча завершились со счетом 1:0. Еще 4 игры завершились поражением красно-белых. Матч с «Ахматом» в 6-м туре завершился вничью (0:0).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
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А если честно - чистый позорняк👎
Раньше играли на равных с Реалом, Ливерпулем и Интером, сейчас 0:4 от Крыльев Советов...🤷
Тьфу
Это на уровне слабейших команд!!!
А в защите огромная дыра, которую пытался хоть как-то закрыть Дуарте!
Его гнобили всё время, а он и лучшим в защите оказывается!
Оказывается, в футболе понты не работают!
Нужно, к удивлению Спартака, ещё и организация игры!
Я плакаль !