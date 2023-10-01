У «Спартака» 2 победы и 4 поражения в 7 последних матчах РПЛ

«Спартак» одержал лишь 2 победы в последних 7 матчах Мир РПЛ.

В матче 10-го тура команда под руководством с крупным счетом проиграла «Крыльям Советов» в гостях (0:4).

В последних 7 турах чемпионата « » одержал лишь две победы – над « » и « ». Оба матча завершились со счетом 1:0. Еще 4 игры завершились поражением красно-белых. Матч с « » в 6-м туре завершился вничью (0:0).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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