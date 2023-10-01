Вильям Салиба: «Арсенал» мог бы стать чемпионом со мной, но травмы – часть футбола»

Вильям Салиба сказал, что «Арсенал» мог стать чемпионом, если бы не его травма.

22-летний француз в марте получил травму спины и пропустил остаток сезона-2022/23, в котором «Арсенал» стал вторым в АПЛ, отстав от «Ман Сити» на 5 очков.

– Мог бы «Арсенал» стать чемпионом, если бы ты не получил травму и провел весь сезон?

– Да, это очевидно, что со мной в боевой форме «Арсенал» мог бы стать чемпионом, но травмы – это часть футбола.

Я провел хороший сезон, но, к сожалению, получал травмы по ходу сезона и на самом его финише.

Но сейчас идет новый сезон с новыми амбициями, и я надеюсь, что мы сможем добиться еще большего, – сказал защитник «Арсенала» в интервью Téléfoot.

Подробная статистика выступлений доступна здесь.

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