Стоунз – лучший центральный защитник мира по версии FourFourTwo. Алаба – 3-й, ван Дейк – 9-й, Араухо – 10-й
Два игрока «Манчестер Сити» попали в тройку лучших центральных защитников мира.
Джон Стоунз занял первое место в списке, составленном FourFourTwo, а Рубен Диаш финишировал следом за ним.
Десятка сильнейших футболистов, выступающих в центре обороны, выглядит следующим образом:
1. Джон Стоунз («Манчестер Сити»)
2. Рубен Диаш, («Манчестер Сити»)
3. Давид Алаба («Реал Мадрид»)
4. Вильям Салиба («Арсенал»)
5. Антонио Рюдигер («Реал Мадрид»)
6. Йошко Гвардиол («Манчестер Сити»)
7. Ким Мин Чжэ («Бавария»)
8. Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»)
9. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)
10. Рональд Араухо («Барселона»)
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Араухо это распиаренное тело,который в еврокубках также бесполезен,как и клуб в котором он играет
И в этом рейтинге он как раз на своём месте)