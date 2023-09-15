Стоунз – лучший центральный защитник мира по версии FourFourTwo. Алаба – 3-й, ван Дейк – 9-й, Араухо – 10-й

Два игрока «Манчестер Сити» попали в тройку лучших центральных защитников мира.

занял первое место в списке, составленном FourFourTwo, а Рубен Диаш финишировал следом за ним.

Десятка сильнейших футболистов, выступающих в центре обороны, выглядит следующим образом:

1. Джон Стоунз (« »)

2. , («Манчестер Сити»)

3. (« »)

4. (« »)

5. (« »)

6. («Манчестер Сити»)

7. (« »)

8. (« »)

9. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)

10. Рональд Араухо (« »)

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