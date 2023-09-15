Стоунз – лучший центральный защитник мира по версии FourFourTwo. Алаба – 3-й, ван Дейк – 9-й, Араухо – 10-й

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Два игрока «Манчестер Сити» попали в тройку лучших центральных защитников мира.

Джон Стоунз занял первое место в списке, составленном FourFourTwo, а Рубен Диаш финишировал следом за ним.

Десятка сильнейших футболистов, выступающих в центре обороны, выглядит следующим образом:

1. Джон Стоунз («Манчестер Сити»)

2. Рубен Диаш, («Манчестер Сити»)

3. Давид АлабаРеал Мадрид»)

4. Вильям СалибаАрсенал»)

5. Антонио РюдигерРеал Мадрид»)

6. Йошко Гвардиол («Манчестер Сити»)

7. Ким Мин ЧжэБавария»)

8. Кристиан РомероТоттенхэм»)

9. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)

10. Рональд Араухо («Барселона»)

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63 комментария

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Bazilic
Араухо ниже Рюдигера и Алабы. Спасибо, посмеялся
+93
-29
+64
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Комрон Махбубов
Ответ Bazilic
Араухо ниже Рюдигера и Алабы. Спасибо, посмеялся
кристиан ромеро лучше араухо?
+28
-6
+22
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Блуждающий странник
Как по мне если выбирать лучшего ЦЗ сейчас, то явно Диаш. Стоунз большую часть матчей ближе к опорной зоне играет нынче. Ван Дейк же в прошлом сезоне играл чуть лучше Магуаира) Кима из Наполи в топ-3 бы добавил, в прошлом сезоне он был хорош
+25
-4
+21
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Bazilic
Ответ DolJun
Комментарий скрыт
Должунька, ну не прикидывайся, ты то всех игроков Барсы лучше меня знаешь, всегда первый прибегаешь про них комментарии писать
+19
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+13
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Bazilic
Когда Араухо здоров, то вместе с Диашом с отрывом лучший в мире
+18
-7
+11
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Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Алаба и рюдигер это сито, их дырявят каждый второй
+27
-17
+10
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Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Ответ Растиньяк
Милитао в шоке наверно
В шоке он был, когда замкнул передачу Аканджи, а тут только понять и простить
+12
-3
+9
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Борис Энгельгардт
ван дейк в десятке) видимо рейтинг двухгодичной давности
+5
0
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Fona
Ответ Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Алаба и рюдигер это сито, их дырявят каждый второй
Каждый раз, когда видишь в топе игроков из Барселоны или Реала, то можно смело отнимать пару позиций и будет объективно, чего стоит тот же Винисиус, который всерьез котируется как претендент на ЗМ. Хотя Араухо тут объективно занизили
+4
0
+4
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Bazilic
Ответ Roman Araslanov
Напомнить как уругвайского бездаря унижали все кому не лень?
Напомни, желательно про Винисиуса или Пино с Решфордом)
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Алекс Самойлов
почему хозяин Винисиуса только на 10 месте ???? а привозила из Реала так высоко ???
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Растиньяк
Милитао в шоке наверно
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corazón blanco
Араухо очень низко, ведь именно во многом благодаря его прекрасной игре Барселона выиграла в прошлом году Примеру, а Тер Штеген взял золотую перчатку.
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!!!Bata!!!
Ответ Антиглор17
Странно что никого из Интера нет по итогам прошлого сезона. Интер то от Сити по 4 не вынимал…
Английская газетенка, что тут скажешь)
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riverman1980
Интересно, есть люди, заставшие Несту или Мальдини и всерьез считающие, что Стоунз на их уровне?
+3
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Ramin Nuriev
Какой же дефицит надежных центральных защитников. Даже близко нет сейчас защитников которые могли бы конкурировать за место в центре обороны всех времен.
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!!!Bata!!!
Кристиан Ромеро, который в све время не подошел гениальному Масимилиано Алегри, не захотел возиться с юным дарованием, как собственно и со всеми молодыми талантливыми и сильно перспективными футболистами.
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войд
Ответ Bazilic
Мы не про Милитао говорим, которого в сборные тура пихали весь сезон И посмотри внимательно, как Араухо играл против Решфорда
Я внимательно слежу за всеми брусками которых пиарят такие как ты
Араухо это распиаренное тело,который в еврокубках также бесполезен,как и клуб в котором он играет
И в этом рейтинге он как раз на своём месте)
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Direct free kick
Ответ Антиглор17
Странно что никого из Интера нет по итогам прошлого сезона. Интер то от Сити по 4 не вынимал…
Уровень этих Бастоней и Днормианом печален. Чисто за счёт низкого блока и фарта дошли до финала ЛЧ. Ещё Порту обязан был их выбрасывать
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iegord
Араухо занизили позицию. В успехах обороны Барсы он играет ключевую роль
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Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Если убрать травмы и тд, Диаш, Араухо и Салиба самые жёсткие
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человек-муравей человек-физрук
два представителя зеротитульного Реала? Ван Дейк из той же оперы
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Leo Leonardo
Ответ Bazilic
Араухо ниже Рюдигера и Алабы. Спасибо, посмеялся
факт
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Валерий Губарев
Джон Стоунз, как? По каким критериям, только из-за того что он в Ман-Сити играет!?
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Baky jorayev
Играет в опорке а его делают лучшим защитником 🙄
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