«Арсенал» объявил о продлении контракта с Салиба. Срок – до 2027 года
«Арсенал» объявил о продлении контракта с защитником Вильямом Салиба.
Клуб сообщил о подписании долгосрочного соглашения с французом, не уточнив его срок.
Ранее стало известно, что контракт 22-летнего игрока рассчитан сроком до 2027 года, а зарплата по нему составит около 10 млн фунтов в год.
Салиба провел 27 матчей в АПЛ-2022/23, забил 2 гола и получил 4 желтые карточки. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Удивительно, что это делают те же люди, что звали в команду Виллиана, Давида Луиса, Пепе и др.
Этого очень не хватает нынешнему Челси, надеюсь что Боуэли больше не будет лезть в дела клуба а наймет грамотных руководителей, а то дров он наломал, конечно в тому году. Купить игроков на 600 млн и получить пшык, обидно.