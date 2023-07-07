«Арсенал» объявил о продлении контракта с Салиба. Срок – до 2027 года

Теги премьер-лига Англия Арсенал Вильям Салиба Футбол

«Арсенал» объявил о продлении контракта с защитником Вильямом Салиба.

Клуб сообщил о подписании долгосрочного соглашения с французом, не уточнив его срок.

Ранее стало известно, что контракт 22-летнего игрока рассчитан сроком до 2027 года, а зарплата по нему составит около 10 млн фунтов в год.

Салиба провел 27 матчей в АПЛ-2022/23, забил 2 гола и получил 4 желтые карточки. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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13 комментариев

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Антон Патракеев
Лучший трансфер лета!
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DolJun
главное подписание арсенала в этом сезоне. защитная пара у них великолепна.
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alexis2020
Честно, перед прошлым сезоном не ожидал, что Салиба выйдет на такой уровень игры, круто, что Арсенал продлил контракт с ним
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Arima Baki
этот Арсенал неинтересен, он продлевает своих лидеров да и ещё сверху покупает новых. где старый добрый Арсенал который каждый год продает лидеров
+9
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Aleksandr Khachoyan
Ответ Jack Daniels
Как поклонника Челси, меня немного бесит как грамотно на рынке работает Арсенал Удивительно, что это делают те же люди, что звали в команду Виллиана, Давида Луиса, Пепе и др.
Ну, Луиса и Пепе звали другие люди) При Артете прям большим просчетом был только Виллиан
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Даниил Блуман
Топ защитник
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JENNINGS
Поздравляю болельщиков «Арсенала»! Отличная новость для фанатов лондонского клуба!👍
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ApXuMaHqPuT
В прикол-лиге лимитные буратины в 22 года обычно числятся "перспективными" и "подающими надежды", а тут уже почти готовый топовый деф👍
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corazón blanco
Шикарно развиваются дела у Арсенала. Арсен точно обзавидовался бы, деньги на трансферы выделяют, причем не маленькие, практически всех молодых лидеров команды продлили, на очереди только Элеонор остался.
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Биограф Венгера
Топчик. Эду с Артетой прям смогут превзойти трансферное окно прошлого лета
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Jack Daniels
Как поклонника Челси, меня немного бесит как грамотно на рынке работает Арсенал

Удивительно, что это делают те же люди, что звали в команду Виллиана, Давида Луиса, Пепе и др.
+3
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Quintin07
Ответ Jack Daniels
Как поклонника Челси, меня немного бесит как грамотно на рынке работает Арсенал Удивительно, что это делают те же люди, что звали в команду Виллиана, Давида Луиса, Пепе и др.
тут все просто, адекватное руководство, плюс Артета точно знает в какой футбол хочет играть и какие игроки ему нужны, и Эду работает в этом направлении.
Этого очень не хватает нынешнему Челси, надеюсь что Боуэли больше не будет лезть в дела клуба а наймет грамотных руководителей, а то дров он наломал, конечно в тому году. Купить игроков на 600 млн и получить пшык, обидно.
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