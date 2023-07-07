«Арсенал» объявил о продлении контракта с Салиба. Срок – до 2027 года

«Арсенал» объявил о продлении контракта с защитником Вильямом Салиба.

Клуб сообщил о подписании долгосрочного соглашения с французом, не уточнив его срок.

Ранее стало известно, что контракт 22-летнего игрока рассчитан сроком до 2027 года, а зарплата по нему составит около 10 млн фунтов в год.

провел 27 матчей в АПЛ-2022/23, забил 2 гола и получил 4 желтые карточки. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.