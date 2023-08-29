Холанд, Кейн, Сака, де Брюйне, Триппьер и Рэмсдейл – в символической сборной сезона АПЛ по версии PFA

Представлена символическая сборная АПЛ от PFA.

Состав команды сезона по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии сформирован из пяти игроков «Манчестер Сити», четырех – «Арсенала» и по одному – из «Тоттенхэма» и «Ньюкасла».

Вратарь: Аарон Рэмсдейл («Арсенал»).

Защитники: Киран Триппьер («Ньюкасл»), Джон Стоунз, Рубен Диаш (оба – «Манчестер Сити»), Вильям Салиба («Арсенал»).

Полузащитники: Кевин де Брюйне, Родри (оба – ), Мартин Эдегор («Арсенал»).

Нападающие: Букайо Сака («Арсенал»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Харри Кейн («Тоттенхэм»).

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