Холанд, Кейн, Сака, де Брюйне, Триппьер и Рэмсдейл – в символической сборной сезона АПЛ по версии PFA

Теги Ньюкасл Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал рейтинги Тоттенхэм Киран Триппьер Кевин де Брюйне Джон Стоунз Харри Кейн Мартин Эдегор Рубен Диаш Родри Аарон Рэмсдейл Эрлинг Холанд Вильям Салиба Букайо Сака Футбол

Представлена символическая сборная АПЛ от PFA.

Состав команды сезона по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии сформирован из пяти игроков «Манчестер Сити», четырех – «Арсенала» и по одному – из «Тоттенхэма» и «Ньюкасла».

Вратарь: Аарон Рэмсдейл («Арсенал»).

Защитники: Киран Триппьер («Ньюкасл»), Джон Стоунз, Рубен Диаш (оба – «Манчестер Сити»), Вильям Салиба («Арсенал»).

Полузащитники: Кевин де Брюйне, Родри (оба – «Манчестер Сити»), Мартин Эдегор («Арсенал»).

Нападающие: Букайо Сака («Арсенал»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Харри Кейн («Тоттенхэм»).

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6 комментариев

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Абдул Абакаев
Гюндогана не хватает
+6
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Владимир Владимирович
Эдегор с золотого мальчика, вырос всё таки в добротного футболиста, пик скорее всего впереди, а нынче капитан ни кого нибудь, а лондонского Арсенала
+3
0
+3
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аноним анонимович
норм составили
+1
0
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stason79
в целом, согласен.
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Владимир Владимирович
Решфорд тоже был хорош, 17 плюс 5 набрал, у Эдегора 15 плюс 7, у обоих по 22 очка, но перевес норвежца то что они до последних туров боролись за победу и достойное второе место, а МЮ мог вовсе остаться вне топ4 будь Ливерпуль в конце чемпа удачливее
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