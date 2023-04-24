У Салиба «структурные повреждения» в нижней части спины. «Арсенал» опасается выпускать его в этом сезоне из-за возможных долгосрочных проблем (Daily Mail)

Теги Арсенал травмы Вильям Салиба Здоровье Футбол

Вильям Салиба может больше не сыграть за «Арсенал» в этом сезоне.

По сведениям Daily Mail, у защитника выявлены серьезные «структурные повреждения» в нижней части спины, из-за которых он испытывает болевые ощущения и которые также влияют на состояние одного из позвоночных дисков.

Француз хочет поскорее вернуться на поле и готов рискнуть, учитывая то, что команда борется за чемпионство, однако из-за того, что восстановление идет медленнее, чем ожидалось, он, вероятно, пропустит как минимум матч против «Манчестер Сити» 26 апреля.

В случае выхода на поле в ближайшее время при определенных условиях он может в дальнейшем выбыть на длительный срок. В связи с этим «Арсенал» опасается выпускать Салиба.

22-летний футболист провел в АПЛ 27 матчей и забил 2 гола. В последний раз Вильям играл 16 марта – в Лиге Европы. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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3 комментария

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Hardi
Как фан Арсенала скажу пусть лучше лечиться до конца сезона. Не надо рисковать таким игроком даже сейчас.
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Андрей Тюрин
здоровья, один из любимых моих молодых защитников
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Виьалий
Да, ожидались травмы ключевых игроков в концовке при короткой скамейке?! Получили. Жаль. Парня надо беречь. Это как минимум по спортивному. А сезон ещё не закончен! Верим!
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