Непомнящий о лимите: «В условиях изоляции надо развивать молодежь. Есть примеры «Балтики» и «Локомотива». А сколько игроков «Краснодар» и «Зенит» дают сборной?»

Валерий Непомнящий о лимите: в условиях изоляции надо делать ставку на своих.

Российский тренер Валерий Непомнящий порассуждал о лимите на легионеров в российском футболе.

Вчера «Балтика » обыграла «Спартак » в матче 17-го тура Мир РПЛ со счетом 1:0, играя в меньшинстве с 30-й минуты.

– А не считаете, что после этого матча народной командой впору называть «Балтику», а не «Спартак»?

– Калининград, конечно, футбольный город, там великолепно поддерживают своих. Но у нас есть, например, и Воронеж, где тоже наблюдался футбольный бум.

Просто сейчас в «Балтике» многое совпало. Есть хороший спонсор. Талалаеву дали время поработать. Он же в команде еще со времен Первой лиги. И у Андрея в итоге получилось. Выяснилось, что его ребята выросли из детских штанишек и теперь играют на равных со всеми в РПЛ! Значит, есть у нас свои кадры, свои футболисты?

– Это вы к тому, что не надо тратить большие деньги на легионеров?

– Есть же примеры «Балтики» и «Локомотива ». Почему нет? Вот вам вектор развития. Вот сейчас многие спорят на тему лимита. Кто-то говорит, что и в интересах сборной России он тоже не нужен.

– Вы не согласны?

– А возьмите «Краснодар» и «Зенит» при нынешней формуле лимита. Сколько игроков эти клубы дают национальной сборной?

– Из «Зенита» – Глушенков и Мостовой.

– А из «Краснодара»?

– Агкацев и, возможно, Черников.

– Получается, по два человека из первой и второй команд чемпионата?! А если лимита не будет?

А, например, из ЦСКА и «Локо» вызывают по четыре-пять человек. Уже и из «Балтики» стали приглашать ребят. Это я к чему говорю?

– К чему?

– В условиях международной изоляции нам надо делать ставку на свои кадры, развивать их, давать больше шансов. Надо растить молодежь, что и происходит в ряде команд, – сказал Непомнящий.